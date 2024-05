Scopriamo quindi come cambiare nome su Zoom, e vedrete che sarà facilissimo, proprio come cambiare lo sfondo !

Ci sono diversi modi per farlo, perché la piattaforma vi permette di farlo dalle impostazioni dell'app o del sito. Non solo, ma potete scegliere di completare la procedura prima o anche durate una riunione. Attenzione, però, in questo caso è necessario che l'organizzatore della videochiamata lo consente.

Zoom è una delle app di videochiamate più popolari sul mercato. Versatile, facile da usare e sicura, molte aziende la usano per le riunioni o per i corsi di aggiornamento. E anche tra i privati è molto utilizzata.

Perché cambiare nome su Zoom?

Ci sono diversi modi per cambiare il nome su Zoom Meetings su qualsiasi dispositivo, con lievi differenze tra le piattaforme. Pote cambiare il nome prima o durante una riunione, indipendentemente dal fatto che tu utilizziate un account di base o a pagamento. Ecco come farlo su diverse piattaforme.

Come cambiare nome utente su Zoom da PC

Qualunque sia la vostra scelta, si aprirà una finestra del browser, che vi rinvierà alla pagina Web delle impostazioni di Zoom Meetings. Qui effettuate l'accesso, se richiesto, e cliccate su Modifica in alto a destra, di fianco al vostro nome e cognome. Modificate il nome o il nome visualizzato, poi cliccate su Salva in basso.

In alternativa, cliccate su Impostazioni per poi cliccare a sinistra su Profilo, infine cliccate su Modifica il mio profilo .

In alternativa, la stessa procedura si può effettuare dall'app desktop per Windows, Mac o Linux.

Come cambiare nome su Zoom dal cellulare

Avviate l'app e, se necessario, effettuate l'accesso. Successivamente, toccate in basso a destra l'icona con tre puntini Altro , poi toccate il vostro nome di profilo in alto.

Come cambiare il nome visualizzato prima di una video chiamata

Se usate Zoom da app per dispositivi mobili, anche iPad, toccate il pulsante Partecipa. Ora, come sopra, potete cambiare il nome visualizzato prima della riunione se non volete che appaia quello predefinito.

Le procedure che abbiamo descritto sono per cambiare il nome predefinito del vostro account, da telefono o PC. Volendo potete cambiare anche il nome visualizzato subito prima di entrare in una videochiamata.

Come cambiare nome durante una riunione

Infine, se l'organizzatore della riunione lo consente, potete cambiare nome anche durante una riunione. Per verificare che questa opzione sia attiva, l'organizzatore deve andare sul sito di Zoom. Ora deve accedere e cliccare in alto a destra sull'icona di profilo, poi selezionare il suo nome utente.

Adesso a sinistra deve cliccare su Gestione account, poi su Profilo account. Adesso deve cliccare su Riunione e attivare l'interruttore di fianco a Consenti ai partecipanti di rinominare sé stessi. Nella finestra popup, deve cliccare su Abilita.

Adesso durante una riunione potete rinominarvi. Per farlo da PC, una volta entrati in una riunione cliccate in basso su Partecipanti. Passate il mouse sopra il vostro nome e cliccate l'icona con tre puntini.

Ora selezionate Rinomina e modificate il vostro nome visualizzato, poi cliccate su Modifica. Se siete voi gli organizzatori della riunione, potete cambiarlo anche per gli altri partecipanti allo stesso modo.

Da app la procedura è molto simile. Per cambiare il nome durante una riunione, partecipate e toccate in basso l'icona Partecipanti. Toccate il vostro nome e selezionate Rinomina. Nella finestra che si apre, toccate il vostro nome e cambiatelo, poi toccate OK per confermare. Questa procedura, come tutte quelle descritte, vale anche per iPad.