Come cambiare offerta Iliad, gratuitamente

In questa guida vedremo come cambiare offerta Iliad, i tempi e le modalità

Iliad offre da ormai diverso tempo la possibilità di cambiare la tariffa associata al proprio contratto di abbonamento, così da arricchire il bundle a disposizione con un più corposo quantitativo di giga. Pertanto, ogni utente può cambiare offerta Iliad gratis direttamente dalla propria area personale, con una manciata di tap sullo schermo, a fronte di una procedura che richiede giusto pochissimi minuti ed eseguibile comodamente da casa, seduti sul divano o davanti al computer. Oltre che irreversibile (nel senso che non è più possibile tornare indietro), la variazione della tariffa Iliad è totalmente gratuita e diventa efficace dalla data del prossimo rinnovo dell'offerta attualmente attiva sul numero di telefono dell'utente. Vediamo, quindi, come si fa a cambiare offerta Iliad, dallo smartphone o dal computer. Dal momento che siamo in tema, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo di approfondimento dedicato a una delle novità Iliad 2023, vale a dire come attivare eSIM Iliad. Suggeriamo, altresì, di tener d'occhio il nostro articolo sulle migliori offerte mobili, in cui riportiamo ogni mese le promozioni per cellulari più convenienti del momento, con un catalogo suddiviso in base all'operatore telefonico di preferenza.

Indice

Come cambiare offerta Iliad online

La prima cosa da fare è entrare sul sito ufficiale di Iliad. Potete utilizzare un qualsiasi dispositivo in vostro possesso (computer, smartphone, tablet) e un programma per navigare su Internet, come ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox. Una volta giunti nella pagina principale dell'operatore, cliccate sulla dicitura Area personale collocata in alto a destra della schermata e inserite, nella pagina successiva, le vostre credenziali personali, ossia l'ID Utente composto da otto cifre (è riportato nella mail che avete ricevuto quando vi siete registrati per la prima volta al servizio, intitolata "Informazioni da Iliad") e la password. Vi suggeriamo, tanto per restare in tema, di leggere la nostra guida su come accedere all'area personale di Iliad. Se siete stanchi di inserire di volta in volta le credenziali Iliad, potete sempre utilizzare un buon password manager, come quello integrato sui sistemi operativi iOS/iPadOS oppure all'interno dell'interfaccia proprietaria Samsung OneUI dei dispositivi Galaxy con a bordo il sistema operativo Android. A tal proposito, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo sui migliori password manager. Siete finalmente entrati all'interno del vostro account Iliad. Adesso vediamo come cambiare offerta Iliad gratis. Nella nuova pagina, cliccate sul cosiddetto "menu hamburger" (le tre linee orizzontali poste a sinistra) e dal menu a tendina selezionate la voce "La mia offerta", per entrare, appunto, nella pagina dedicata alle impostazioni della tariffa attualmente associata alla vostra utenza. Qui potrete, in particolare, cambiare offerta, effettuare una richiesta di portabilità di un vostro numero (trasferendo, conseguentemente, la promozione Iliad), gestire il contratto (e, quindi, fare recesso Iliad), ma anche passare dalla SIM fisica alla eSIM Iliad, come vi abbiamo spiegato meglio nell'apposito articolo pubblicato qualche giorno addietro. A noi interessa la prima voce, che è quella rispondente al tema che stiamo sviluppando. Fate tap, dunque, sull'opzione Cambio offerta per proseguire. Attenzione: se tale voce risulta evidenziata in grigio ed è caratterizzata da una "i" posta sul fianco, significa che non è possibile cambiare offerta Iliad. Questo accade quando non esistono offerte migliorative rispetto a quella del proprio contratto di abbonamento. Ad esempio, fino a qualche giorno addietro rispetto alla pubblicazione della presente guida, gli utenti Iliad in possesso della tariffa "Iliad Flash 160" potevano cambiare gratuitamente la promozione (al prezzo di 9,99 euro al mese) sottoscrivendo, senza alcun costo aggiuntivo, la tariffa "Iliad Flash 200", proposta anch'essa allo stesso canone mensile (e, quindi, sempre 9,99 euro al mese) ma guadagnando qualche giga in più. Analogo discorso per chi possedeva una SIM con qualsiasi offerta mobile Iliad avente un costo di rinnovo minore o uguale di 9,99 euro al mese, quindi uno tra questi piani: voce, Iliad a 5,99 euro, Giga 40, Giga 50, Flash 70, Giga 70, Giga 80, Flash 100, Giga 100, Flash 100 5G, Flash 100 a 7,99 euro, Giga 120, Flash 120, Flash 130, Flash 150, Flash 160 e Giga 150. Effettuate queste premesse, cliccate adesso sulla tariffa proposta e prendete visione dei termini del contratto, barrando debitamente l'informativa sulla privacy ("Dichiaro di aver preso visione e accettato le Condizioni generali del Contratto, la Sintesi Contrattuale, Carta dei servizi e la Brochure prezzi e Desidero rimanere aggiornato in merito alle novità sui servizi e le offerte Iliad. Ho letto, l'informativa privacy, e presto il consenso all'utilizzo dei miei dati personali per finalità di marketing tramite telefono, posta cartacea, fax, SMS, e-mail"). A questo punto, cliccate sul tasto rosso Conferma per ultimare la procedura.

Come cambiare offerta Iliad: tempi

Come abbiamo ribadito a inizio articolo, il cambio offerta Iliad è totalmente gratuito ed entra in azione a partire dalla data del prossimo rinnovo dell'offerta attualmente attiva. Ad esempio, se la scadenza della tariffa in vigore (quella, cioè, che desiderate rimpiazzare con la proposta migliorativa di Iliad) ha una scadenza che coincide con il 15 luglio, la nuova promozione sarà attiva dal 15 luglio successivo. Attenzione, però: la procedura è irreversibile, pertanto la tariffa disattivata non potrà essere ripristinata in alcun modo. Come abbiamo ribadito nel precedente paragrafo, il cambio offerta può essere effettuato soltanto a fronte di di una promozione di valore uguale o superiore alla propria, e non, invece, con un'offerta di valore inferiore. Se avete, quindi, un'offerta attiva con canone mensile, ad esempio, pari 9,99 euro al mese, non potrete sottoscrivere una promozione, ad esempio, da 7,99 euro al mese.

Come cambiare offerta Iliad: le altre modalità

In linea generale, esistono diversi modi per cambiare offerta Iliad gratis. Oltre alla procedura online (tramite Area personale) che abbiamo descritto nel precedente paragrafo, l'utente può effettuare tale procedura anche presso uno store Iliad, richiedendo il cambio offerta, oppure ancora presso un Iliad corner (i totem digitali che l'operatore ha messo a disposizione in vari punti, come ad esempio i centri commerciali) ed effettuare da lì i passaggi in questione. Valgono sempre le condizioni che abbiamo riportato nel precedente paragrafo e vale sempre la gratuità dell'operazione, non essendo previsto l'addebito di costi di attivazione. Questa era la guida su come cambiare offerta Iliad nel 2023. Vi suggeriamo di leggere le nostre guide dedicate agli operatori telefonici cliccando sui link riportati nel prossimo paragrafo.