Vuoi scaricare un'app non disponibile in Italia? Ecco come cambiare paese sull'Apple App Store

Attenzione, però, perché la procedura non è così immediata, in quanto dovrai prima spendere il credito residuo sul saldo Apple e annullare tutti gli abbonamenti attivi, poi cambiare metodo di pagamento con uno valido per il Paese. Infine, non tutte le app che usi attualmente potrebbero essere disponibili . Chiariti questi aspetti, vediamo come fare e come risolvere eventuali problemi.

Se proprio vuoi ovviare a questa limitazione, o nel caso tu ti trasferisca in un altro Paese , sappi che c'è una soluzione: vediamo come cambiare Paese su App Store , da iPhone, Mac o online.

A volte può capitare di voler installare un'app sul proprio iPhone , iPad o Mac e non trovarla sull'App Store . Com'è possibile? Questo perché le app disponibili sul marketplace della casa di Cupertino non sono le stesse in tutti i Paesi: alcune sono presenti sull'App Store negli Stati Uniti e non in Italia, ad esempio.

Indice

Informazioni preliminari

Ancora più importante, come vedremo tra poco, è che dovrai cambiare metodo di pagamento con uno supportato in quel Paese: in alternativa, potrai installare solo app gratuite. Una soluzione alternativa è pagare con un saldo PayPal . Il conto PayPal potrebbe essere registrato in un altro Paese e Apple probabilmente non se ne accorgerà.

Generalmente le app continueranno a funzionare senza problemi, e per questo la procedura è utile per chi vuole semplicemente installare un'app non disponibile sull'App Store italiano.

Inoltre come dicevamo nell'introduzione alcune app sono limitate a determinati paesi o regioni geografiche. Questo significa che se cambi Paese dell'App Store, queste app potrebbero smettere di funzionare, scomparire completamente dal tuo dispositivo o, per lo meno, smetteranno di ricevere aggiornamenti futuri. Questo vale anche per libri, musica, programmi TV e film.

Prima di cambiare il Paese dell'App Store, ci sono alcuni fattori da considerare e operazioni da compiere. La più importante è che se hai un piano In famiglia e imposti un altro Paese rispetto agli altri membri del piano, sappi che non sarà possibile effettuare il cambio.

Come cambiare Paese su App Store da iOS

Per farlo, vai nelle impostazioni del telefono, tocca il tuo nome in alto e seleziona Esci, poi entra con il tuo ID Apple originale come abbiamo visto poche righe sopra.

Conferma l'accesso con il codice ricevuto via SMS o email, tocca Accetta in basso e verifica la tua identità sbloccando l'iPhone. Scegli se unire i dati di iCloud con quelli sul telefono e vai nell'App Store.

Tocca Esci e verranno eliminati i dati di iCloud dal telefono. Adesso torna nelle Impostazioni, tocca in alto Esegui il login su iPhone ed effettua l'accesso con l'ID Apple creato per l'altro Paese, tocca Avanti e inserisci la password.

A questo punto puoi usarlo per cambiare Paese sul tuo iPhone o iPad. Per farlo, vai nelle Impostazioni e tocca il tuo nome in alto, poi scorri in basso e seleziona la voce Esci . Attenzione: così facendo disattiverai Dov'è. Inoltre assicurati di conoscere la password del tuo ID Apple e di avere a disposizione eventuali sistemi per l'autenticazione a due fattori.

Completa la procedura, inserisci i codici di verifica ricevuti via SMS e email dove richiesto e avrai un ID Apple da usare per l'App Store di quel Paese.

Per creare un ID Apple specifico per quel Paese, vai sul sito ID Apple , poi clicca in alto a destra su Crea il tuo ID Apple .

Prova con PayPal, ma se non funziona dovrai procedere in altro modo (è possibile creare un account PayPal US e usare una carta di credito italiana). Anche se Apple dichiara di aspettare di trovarsi fisicamente nel nuovo Paese prima di fare il cambio, puoi comunque effettuare la procedura creando un nuovo ID Apple .

In questo caso non avrai un metodo di pagamento valido.

Ma come fare se non stai andando da nessuna parte e vuoi semplicemente installare un'app presente in un altro App Store, per esempio negli Stati Uniti o in Cina?

Seleziona il nuovo Paese o area geografica e, poi leggi i termini e le condizioni, infine tocca Accetta nell'angolo in alto a destra. Adesso tocca ancora Accetta per confermare, seleziona un metodo di pagamento e inserisci le nuove informazioni di pagamento valide nel nuovo Paese, oltre all'indirizzo di fatturazione.

Ti sei trasferito in un altro Paese e vuoi cambiare Paese dell'App Store ? In questo caso, la procedura da seguire su iPhone o iPad è semplicissima.

Come cambiare Paese su App Store da Mac

Poi esci dal tuo ID Apple andando nelle Impostazioni di sistema, cliccando sul tuo nome in alto e infine selezionando Esci in basso. Ora entra con il nuovo ID Apple , installa l'app, esci dall'account e rientra con quello originale. Come per iPhone, questa non è una procedura consigliata, in quanto potresti rischiare di perdere i dati sul Mac.

A questo punto dovrai inserire le nuove informazioni di pagamento e l'indirizzo di fatturazione, poi clicca su Continua. Se non puoi inserire le informazioni di pagamento, potrai creare un nuovo ID Apple come visto nel capitolo precedente.

Vuoi cambiare Paese dell'app Store da Mac? La procedura è piuttosto simile a quanto visto su iPhone, con alcune differenze soprattutto all'inizio. Assicurati di non avere abbonamenti attivi e di avere un metodo di pagamento valido per il Paese verso cui vuoi cambiare.

Come cambiare Paese su App Store online

Adesso clicca su Informazioni personali e clicca su Paese/Regione . Clicca su cambia Paese e segui le istruzioni sullo schermo , per poi inserire un metodo di pagamento valido per il nuovo Paese o la nuova area geografica.

Un altro modo per cambiare il Paese e l'area geografica dell'App Store è online, nel caso di dovesse risultare più comodo. Per farlo, vai sul sito appleid.apple.com , poi clicca in basso aul pulsante Accedi ed effettua l'accesso con il tuo ID Apple.

Cosa fare se non riesci a cambiare Paese per l'App Store

Non riesci a modificare il Paese o l'area geografica per l'Apple Store? Il problema più comune è probabilmente perché fai parte di un gruppo In Famiglia: per procedere lascia il gruppo andando su iPhone o su Mac e nelle Impostazioni, poi tocca Famiglia e successivamente il tuo nome. Qui tocca Non usare più "In famiglia".

Un'altra problematica comune è dovuta al fatto di avere abbonamenti attivi o un credito nel saldo del proprio ID Apple. Annulla un abbonamento, per esempio da iPhone o da Mac, andando nelle Impostazioni e toccando il tuo nome in alto. Ora tocca Abbonamenti (su iPhone, su Mac clicca su File multimediali e acquisti e poi su Gestisci di fianco ad Abbonamenti).

Infine, tocca Annulla abbonamento.

Per controllare il saldo, per esempio da iPhone, vai sull'App Store e tocca la tua immagine di profilo in alto a destra. Autenticati e se hai un saldo vedrai l'importo.