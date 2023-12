Andiamo a scoprire come muoverci, perché come potete immaginare la soluzione al quesito non è proprio immediata, e ci sono una serie di aspetti da considerare. Ma prima di affrontare questo problema vi ricordiamo il nostro approfondimento su come disdire l'abbonamento a Prime Video .

Prime Video è il servizio di streaming video di Amazon che offre agli abbonati Amazon Prime un ampio catalogo di film e serie TV , anche originali, e una selezione di partite della Champions League. Ma come fare in caso vogliate sfruttarlo se andate all'estero, oppure se volete accedere a una serie TV presente solo su Prime Video negli Stati Uniti?

Come cambiare Paese su Prime Video

Giusto a titolo informativo, se scegliete una VPN per accedere a contenuti in streaming assicuratevi che sia veloce e non presenti limiti di traffico, oltre che sicura, e per questo forse potrebbe essere consigliabile rivolgersi a una soluzione a pagamento.

Quindi non dovete e non potete utilizzare il sistema che vi stiamo spiegando, perché la soluzione è utilizzare un "trucco" che mascheri la nostra posizione facendo pensare al servizio che lo stiamo utilizzando dagli Stati Uniti. Questo trucco è una VPN , ovvero uno strumento che instrada il nostro traffico Internet attraverso i server di un'azienda che lo nasconde agli occhi dei siti che frequentiamo e persino al nostro provider di servizi Internet.

Prima di spiegarvi brevemente come funziona questo sistema vi avvertiamo che lo indichiamo a titolo puramente informativo e che non vi spingiamo in nessun modo a eseguirlo, perché viola i termini di utilizzo di Prime Video .

Ma noi vogliamo assolutamente vedere un contenuto disponibile su Prime Video Stati Uniti, per esempio. Come fare?

Se volete sapere come accedere ai contenuti di Prime Video destinati a un altro Paese, sappiate che in teoria questo non è possibile, in quanto voi avete registrato il vostro account in un Paese, per l'esempio l'Italia, e accedete a Prime Video attraverso i server italiani , il che fondamentalmente "dice" ad Amazon che dovete usare Prime Video Italia .

Ma è possibile superare questa restrizione? E se sì, come? Chiariamo subito un punto: se accedete a Prime Video da un Paese, vedrete i contenuti destinati a quel Paese. Questo può essere un vantaggio o un limite, a seconda dei vostri interessi, ma in ogni caso Amazon vieta di mascherare la propria posizione, quindi dovreste adeguarvi a questo sistema.

Amazon protegge quindi i diritti d'autore e di distribuzione dei suoi contenuti imponendo determinate restrizioni di posizione . Di conseguenza, potrebbe esservi mostrato il messaggio di errore "Questo video non è attualmente disponibile per la visione nella tua posizione".

Film e serie TV disponibili su Prime Video non sono infatti gli stessi per ogni Paese, e ci possono essere anche notevoli differenze a seconda degli accordi di distribuzione e dei contenuti di interesse locale. Per esempio, in Italia troverete una selezione di film e serie TV italiane (come LOL, Chi ride è fuori, o I Ferragnez), non disponibili in altri Paesi, e così come alcuni contenuti presenti nel catalogo statunitense ma non da noi.

Alcuni utenti potrebbero essere interessati ad accedere al contenuto di Prime Video , compresi i film noleggiati o acquistati da voi, anche in caso di un viaggio all'estero, mentre altri vorrebbero sapere se sia possibile vedere i contenuti disponibili per un altro Paese, come per esempio gli Stati Uniti, anche dall'Italia.

Una volta acquistato un abbonamento a una VPN, si installa il programma relativo, lo si avvia e si cambia server in modo da risultare nel Paese (per esempio Stati Uniti) in cui è disponibile il contenuto che si vuole vedere.

Ma questo potrebbe non bastare. Amazon sa che la gente maschera la propria posizione tramite VPN per accedere a contenuti altrimenti non disponibili nel proprio Paese, e per questo spesso e volentieri blocca il traffico instradato tramite VPN. In questo caso potreste ricevere un messaggio di errore che recita:

"Il tuo dispositivo è collegato a Internet tramite connessione VPN o un servizio proxy. Disattiva queste funzioni di connessione e riprova."

Come fa a fare questo? Perché i server VPN vi assegnano spesso un indirizzo IP non residenziale, ovvero associato a un data center e non un indirizzo IP residenziale, che a volte viene venduto separatamente.

Quindi a volte potrebbe essere necessario modificare le impostazioni della VPN o addirittura sceglierne un'altra.

Inoltre anche se non dovesse bloccarlo a volte potrebbe non permettervi di accedere ai contenuti in quanto non riconosce il vostro account Amazon come corretto per vedere film o serie TV di un altro Paese. Ecco perché in questo caso potrebbe essere necessario trasferire il vostro account Amazon a un altro Paese. Questa soluzione però non è molto comoda, e potrebbe essere la soluzione adatta esclusivamente in caso vi trasferiate effettivamente in un altro Paese e vogliate continuare a ricevere i vantaggi dell'account Amazon.

In questo caso, sappiate che quando trasferite un account in un altro Paese, potete trasferire i libri Kindle, gli audiobook Audible, i file di Amazon Drive, Amazon Music, Prime Video (ma non i film acquistati o noleggiati) e giochi e app dall'Appstore. Invece non potrete trasferire un abbonamento Prime e Amazon Music Unlimited, che dovete cancellare e ricreare nel nuovo marketplace, così come gli acquisti 1-Click e le vostre informazioni di fatturazione, i buoni e altro.

Inoltre cambiando Paese di residenza nell'indirizzo di fatturazione o se vi iscrivete ad Amazon Prime in un nuovo Paese, in alcuni casi gli acquisti e i noleggi precedenti potrebbero non essere più accessibili.

Ecco perché forse per alcuni utenti vale la pena creare un nuovo account in un marketplace a cui sono interessati, e a quel punto abbonarsi indipendentemente a Prime.

Ripetiamo, questa è solo speculazione, perché la soluzione è vietata dai termini di utilizzo di Prime Video, come abbiamo anticipato poche righe sopra.

Quindi se siete in Italia e avete un account italiano non potete accedere ai contenuti di Prime Video degli Stati Uniti o di un altro Paese. Ma che fare se andate all'estero e volete continuare a godere dei vantaggi della piattaforma?

In questo caso, la soluzione migliore consiste nell'installare l'app della piattaforma, che sia per computer, telefono o tablet, e sfruttare la possibilità di Prime Video di scaricare i contenuti per la visione offline.

Prima di partire quindi potete scaricarvi i film sul vostro sul dispositivo, cosa che potete fare semplicemente toccando un contenuto e cliccando sul pulsante Scarica di fianco a quello per avviarne la riproduzione mentre, per le serie TV, potete decidere se scaricare tutta una stagione o i singoli episodi.

In alternativa, vediamo come accedere a Prime Video dall'estero.

Guardare Prime Video all'estero

Chiariamo subito una cosa: andando all'estero si può continuare ad accedere a Prime Video, e i contenuti noleggiati o acquistati continueranno a essere disponibili, almeno se non si è cambiato il Paese di residenza o quello di iscrizione a Prime.

Quando però ci si trova al di fuori del Paese di residenza, la situazione è diversa a seconda che ci si trovi all'interno della UE o all'esterno. Se siete cittadini italiani, siete residenti in Italia e viaggiate all'interno dell'Unione Europea, avrete accesso agli stessi titoli normalmente disponibili per lo streaming in Italia.

Se invece si viaggia al di fuori della UE, e questo vale anche per il Regno Unito, la selezione di titoli che si possono riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare. In virtù di questo motivo saranno disponibili solo alcuni titoli Amazon Original del Paese di residenza.

Anche in questo caso potreste pensare di utilizzare una VPN per far finta di essere in Italia e accedere a tutti i contenuti del catalogo italiano, ma vi ricordiamo che è sempre una funzione che viola i termini di servizio della piattaforma.

Una menzione particolare riguarda la funzione Video party, che consente di chattare e guardare titoli o contenuti idonei in modalità virtuale con amici e familiari. Per partecipare a un Video Party di Prime Video, bisogna trovarsi nello stesso Paese dell'organizzatore, e se utilizzate una VPN vi verrà mostrato un messaggio di errore.

I clienti idonei però potranno vedere, in caso di viaggio all'estero, la sezione "Guarda all'estero" durante la navigazione in Prime Video, che consente di organizzare o partecipare a un Video Party di Prime Video per i titoli inclusi.

Lo stesso vale per tutti i contenuti che avete acquistato o noleggiato, ma in ogni caso se organizzate o partecipate a un evento voi o i vostri amici dovrete trovarvi nello stesso Paese. Inoltre la possibilità di organizzare e partecipare a un Video Party internazionale può variare a seconda della posizione in cui vi trovate.

