In questa guida vedremo quali sono i modi per cambiare password Facebook

Cambiare periodicamente password è sicuramente un buon modo per proteggersi dalle insidie della rete. Bersaglio preferito dei malitenzionati sono soprattutto i social network, come dimostra l'incremento delle attività legate ai furti di account. Se utilizzate Facebook, può essere utile sapere, quindi, come cambiare la credenziale di accesso a uno dei social più famosi al mondo, rispettando possibilmente tutti i requisiti principali per creare una password sicura e a "prova" di hacker. Vediamo, dunque, come cambiare password Facebook, in caso di dimenticanza, oppure, come abbiamo detto poc'anzi, per navigare più sicuri all'interno della piattaforma controllata da Meta.

Indice

Facebook è disponibile su qualsiasi dispositivo in commercio, con modalità di accesso diversificate: app ufficiale per sistemi operativi Android e iOS e tramite un qualsiasi browser per navigare su Internet. Dedicheremo, quindi, per ognuna di queste modalità, un'apposita trattazione.

Come cambiare password Facebook da PC

Se utilizzate un computer, vi tornerà utile sapere come cambiare password Facebook dal PC. In questo caso, è possibile utilizzare direttamente un comune browser, come ad esempio Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, collegandosi direttamente sul sito ufficiale della piattaforma. Ecco come fare: Aprite il vostro programma preferito per navigare su Internet Entrate sul sito di Facebook Se non lo avete ancora fatto, effettuate l'accesso inserendo il vostro indirizzo di posta elettronica e la password dell'account di Facebook Una volta giunti nella pagina principale del social network, fate clic sull'immagine del vostro profilo nell'angolo in alto a destra Dal menu a discesa, selezionate la voce Impostazioni e privacy Selezionate la voce Impostazioni Siete entrati nelle impostazioni di Facebook Posizionatevi sulla colonna di sinistra in corrispondenza della sezione Centro gestione account e selezionate la voce Password e sicurezza Selezionate adesso Password e sicurezza a sinistra Pigiate su Modifica password Selezionate il profilo per il quale desiderate apportare le modifiche Inserite la password corrente in corrispondenza della prima riga (apparirà anche la data dell'ultima variazione della credenziale attuale) Digitate la nuova password rispettando questi requisiti: deve essere lunga almeno sei caratteri e deve contenere una combinazione di numeri, lettere e caratteri speciali Digitate nuovamente la vostra password Fate tap su Modifica password per apportare le modifiche. Questa stessa procedura è valida sia su computer che sui browser mobili, come ad esempio smartphone e tablet.

Come cambiare password Facebook da iPhone o iPad

Vediamo, adesso, come reimpostare la password di Facebook utilizzando l'app ufficiale per sistemi operativi iOS e iPadOS, il cui link per il download è riportato nel badge disponibile qui di seguito. SCARICA DA APP STORE Sbloccate il vostro "melafonino" o l'iPad Aprite l'app di Facebook Toccate l'icona con le tre linee orizzontali posizionate in basso a destra Fate tap su Impostazioni Selezionate la voce Impostazioni e privacy Toccate l'opzione Sicurezza e accesso Selezionate Cambia password Inserite la vostra password corrente e digitate la nuova password due volte Fate tap su Salva modifiche e il gioco è fatto. Come dite? Non avete scaricato l'app di Facebook? Potete, allora, far tutto direttamente dal browser Safari (o da un qualsiasi altro browser per navigare su Internet), seguendo i passaggi riportati nel paragrafo precedente.

Come cambiare password Facebook da Android

Se state utilizzando Facebook per Android, ecco come cambiare password del vostro account direttamente dall'app ufficiale, scaricabile gratuitamente dal Play Store del "robottino verde". SCARICA DA PLAY STORE Aprite l'app di Facebook per Android Fate tap sull'icona con le tre linee orizzontali nell'angolo in alto a destra Premete Impostazioni Selezionate la voce Impostazioni e privacy Entrate su Sicurezza e accesso Selezionate Cambia password Inserite la password corrente Inserite la nuova password nei due rispettivi campi Fate tap su Salva modifiche.

Come cambiare password Facebook Lite

L'app Facebook Lite è molto gettonata sui dispositivi meno potenti o non recentissimi. Si tratta, in particolare, di una versione "ridotta" e "alleggerita" della popolare applicazione per Android e iOS, con tutte le funzionalità essenziali per utilizzare e accedere al social network di Meta, tra cui anche il cambio password. Aprite l'app Facebook Lite Toccate l'icona con le tre linee orizzontali in alto a destra Scorrete verso il basso e fate tap su Impostazioni Selezionate la voce Sicurezza e accesso Fate tap su Cambia password Inserite la vostra credenziale attuale, dopodiché digitate la nuova password due volte Fate tap su Salva modifiche e il gioco è fatto. SCARICA DA PLAY STORE

Come cambiare password Facebook dimenticata

Come dite? Non ricordate la password di Facebook? Nessun problema! Ecco come fare per accedere di nuovo all'account Facebook in caso di dimenticanza della credenziale. Smartphone e tablet Android e iOS Aprite l'app ufficiale Fate tap sul link Password dimenticata? in corrispondenza della schermata di login di Facebook Inserite il vostro numero di telefono, oppure fate tap su Cerca in base al tuo indirizzo e-mail e digitate, per l'appunto, il vostro indirizzo di posta elettronica Premete adesso sul pulsante Trova il mio account Scegliete il modo per accedere tra quelli disponibili (Invia il codice tramite e-mail, ad esempio) Fate tap su Continua Aprite la vostra casella di posta elettronica ed entrate nel nuovo messaggio proveniente da Facebook Copiate il codice fornito nel messaggio Tornate nella pagina di prima e incollate il codice ricevuto tramite e-mail Digitate adesso la nuova password. Computer Aprite un qualsiasi browser per navigare su Internet Entrate sul sito di Facebook Fate clic su Password dimenticata? Inserite l'indirizzo di posta elettronica o il numero di cellulare associati al vostro account Facebook e fate tap su Cerca Selezionate uno dei metodi di recupero, come ad esempio Invia codice tramite e-mail Aprite la vostra casella di posta elettronica ed entrate nel nuovo messaggio proveniente da Facebook Copiate il codice fornito nel messaggio Tornate nella pagina di prima e incollate il codice ricevuto tramite e-mail Digitate adesso la nuova password. Questa era la guida per cambiare password Facebook nel 2023. Vi suggeriamo di leggere i nostri articoli di approfondimento dedicati al social network di Meta cliccando su uno dei link riportati nel paragrafo in calce al presente articolo.