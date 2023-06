Come cambiare password su Gmail

Per recuperare password Gmail dimenticata , infatti, è sufficiente seguire alcune semplici indicazioni che illustreremo tra un attimo. In men che non si dica, avrete nuovamente accesso alla vostra casella di posta elettronica.

State provando ad accedere su Gmail ma il sistema vi informa che la password digitata non è corretta. Un vuoto di memoria mica da poco, soprattutto se l'account viene utilizzato anche per ragioni di lavoro. Non preoccupatevi, però: c'è un rimedio per ogni cosa.

Indice

Come cambiare password Gmail dimenticata

Per reimpostare la password di Gmail, è necessario avere indicato un metodo di recupero, come un'indirizzo di posta elettronica alternativo (che fungerebbe, in questo, caso, da vero e proprio "backup") o un numero di telefono. Di solito, la scelta di una delle due modalità viene richiesta al momento della configurazione iniziale dell'account, e quindi in sede di registrazione.

Al momento del recupero, vi basterà, pertanto, seguire le istruzioni di Gmail per riottenere l'accesso al vostro account, scegliendo il metodo di autenticazione principale impostato come modalità predefinita.

Fatta questa dovuta premessa, vediamo, quindi, come recuperare la password di Gmail dal computer o da un qualsiasi dispositivo mobile e creare una nuova password.

La prima cosa da fare è entrare nella schermata di accesso di Gmail. Aprite, quindi, un qualsiasi browser per navigare su Internet (come, ad esempio, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari) e inserite il vostro indirizzo di posta elettronica. Cliccate, adesso, su Avanti per proseguire.

Il sistema vi chiederà di inserire la vostra password. Dal momento che l'avete dimenticata, lasciate il campo vuoto e cliccate, invece, su Hai dimenticato la password, una scritta posta a fianco del pulsante Avanti.

Nella nuova schermata, Gmail avvierà la procedura di recupero, controllando l'identità dell'utente.

Se avete accesso all'account Google sullo smartphone o sul tablet, toccate Sì sullo schermo per continuare la procedura, altrimenti fate tap su Prova in un altro modo.

In quest'ultimo caso, Google invierà un codice di verifica su un altro indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono, così da confermare l'identità. In alternativa, potete sempre rispondere alla domanda di sicurezza.

Adesso potete finalmente creare la nuova password Gmail. Scegliete una sicura e a prova di hacker e in questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come creare password sicure, così da massimizzare la sicurezza del vostro account. Una volta fatto ciò, pigiate il pulsante di colore blu Salva password e il gioco è fatto.

Vale la pena precisare un dettaglio di non poco conto. La modifica della password comporterà la disconnessione dell'account Google da tutti i dispositivi in uso, tranne che sui devices utilizzati per confermare la vostra identità e quella utilizzata per modificare la password.