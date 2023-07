Avete appena cambiato televisore e, dopo le classiche configurazioni di rito, avete scaricato l'app Netflix sulla nuova TV. E qui iniziano i primi problemi: al momento di accedere al vostro account, la piattaforma vi informa, infatti, che la password digitata non è corretta. Purtroppo può capitare, soprattutto se non inserivate la credenziale da un bel pezzo. Ma risolvere è questione di pochi minuti: provare per credere.

In questa guida vedremo come cambiare password Netflix, dedicando qualche approfondimento sui vari dispositivi in cui è installata la popolare applicazione. Volendo, questo articolo può tornare utile anche per chi desidera aggiornare la propria credenziale di accesso, soprattutto se è trascorso tanto tempo dall'ultima volta, oppure, cosa che va contro le buone pratiche per navigare su Internet sicuri, se si utilizza la stessa password per accedere a più servizi.

Visto che siamo in tema di credenziali, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come creare password sicure, così da massimizzare la sicurezza del vostro account (Netflix e non solo).

