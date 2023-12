Tra il 2022 e il 2023, Netflix ha letteralmente stravolto l'offerta dei suoi piani: prima ha lanciato il piano con pubblicità, successivamente modificato aumentando la risoluzione al Full HD e aggiungendo un utente, poi ha introdotto l'opzione di un account extra per limitare la condivisione degli account e infine ha eliminato lo storico piano base. Facile che abbiate sentito la necessità di cambiare. Ma come cambiare piano Netflix? La piattaforma di streaming offre infatti (nel momento in cui scriviamo, non si sa mai) tre piani, con diverse caratteristiche per risoluzione e numero di dispositivi che possono essere collegati, e potete passare dall'uno all'altro quando volete. Andiamo a scoprire come eseguire questa procedura, dal sito del servizio o anche da Sky, ma prima vi ricordiamo il nostro approfondimento su come funziona Netflix Party.

Come cambiare piano Netflix

Volete cambiare il vostro piano di Netflix, ma con i continui cambiamenti che si sono succeduti sulla piattaforma è facile perdersi e non sapere più quali siano le possibilità a disposizione. Nel momento in cui scriviamo, la popolare piattaforma di streaming mette a disposizione dei suoi utenti tre piani, che vanno da 5,49 euro al mese fino a 17,99 euro al mese. Il più economico è il piano Standard con pubblicità, che costa 5,49 euro al mese e, come suggerisce il nome, consente di accedere a quasi tutti i contenuti del servizio a un prezzo inferiore ma con interruzioni pubblicitarie, prima e durante la riproduzione per un totale di circa 4 minuti ogni 60 minuti di visione. Il piano supporta la risoluzione in Full HD e permette il download e la visione fino a due dispositivi alla volta, mentre per quanto riguarda la riproduzione offline, c'è un limite di 15 download totali per dispositivo per ciclo di fatturazione. Il piano Standard passa invece a 12,99 euro al mese, permette la visione di tutti i contenuti senza limiti e senza pubblicità, consente la visione (in Full HD) e il download su due dispositivi alla volta e consente di avere fino a 100 download attivi contemporaneamente per dispositivo (per la visione offline). Con il piano Standard si può aggiungere 1 utente extra che non vive con voi, al prezzo di 4,99 euro al mese. Infine c'è il piano Premium, dal costo di 17,99 euro al mese e consente la visione in Ultra HD su 4 dispositivi alla volta e il download su 6 dispositivi alla volta. Con il piano Premium, che supporta l'audio spaziale, è inoltre possibile aggiungere fino a 2 utenti extra che non vivono con voi, al prezzo di 4,99 euro al mese l'uno. Il fatto che un piano permette di scaricare l'app e vederne i contenuti su più dispositivi alla volta significa che potete condividerlo con i componenti dello stesso nucleo familiare. Chiarito questo aspetto, vediamo come cambiare piano, tenendo presente che l'operazione non si può fare da app ma solo da browser. Da sito

L'unico modo per modificare il vostro piano Netflix è agire dal sito della piattaforma, quindi l'operazione è più comoda da computer, ma se preferite potete farlo anche da dispositivo mobile, tablet o smartphone, o anche da console o smart TV. Per farlo, avviate un browser di vostra scelta e collegatevi alla pagina iniziale di Netflix, poi cliccate in alto a destra sul pulsante Accedi, in caso non abbiate già effettuato l'accesso. Nella pagina che si apre, inserite i vostri dati di accesso, email o numero di telefono e password, poi cliccate sul pulsante Accedi. A questo punto scegliete il vostro profilo utente (non deve essere quello per bambini) e vi troverete nella schermata iniziale della piattaforma. Qui passate il mouse in alto a destra sulla vostra immagine di profilo e nel menu che appare cliccate sulla voce Account. Si aprirà una nuova finestra con i dettagli di gestione del vostro account: individuate la sezione Informazioni sul piano, dove vedrete il nome del vostro piano attualmente attivo (per esempio Standard con pubblicità). Cliccate sulla voce Modifica piano, sulla destra, e nella pagina che si viene ad aprire avrete la possibilità di scegliere il nuovo piano: selezionate quello di vostra scelta tra i due disponibili (uno sarà già selezionato e indicato come piano attuale). In basso cliccate su Continua e nella schermata che appare cliccate su Conferma modifica. Adesso quello che succederà dipenderà dal piano di partenza e dal nuovo piano scelto. Se siete passati a un piano più costoso, il passaggio (e il pagamento) ha effetto immediato, e visto che Netflix è un servizio prepagato, la data di fatturazione sarà modificata in base al saldo rimanente dell'ultimo pagamento. Il passaggio a un piano con un prezzo inferiore ha invece effetto dalla successiva data di fatturazione, e potete continuare a usufruire delle funzionalità del piano più costoso fino alla prossima data di fatturazione. Questa procedura non vale però nel caso abbiate sottoscritto l'abbonamento a Netflix tramite un dispositivo Apple, quindi attraverso iTunes o App Store. In questo caso, dovete agire dall'app iTunes, come vedremo nel capitolo successivo. Da app

Come abbiamo anticipato nel precedente capitolo, il cambio di piano non può essere effettuato tramite app, che sia da Android, iOS, console o smart TV. In caso stiate operando da uno di questi dispositivi, dovrete aprire il browser e modificare il vostro piano come descritto poche righe sopra, con un'unica eccezione: in caso vi siate abbonati a Netflix tramite Apple. Tenete presente che la Netflix non offre più per i nuovi abbonati e per chi riattiva l'abbonamento l'accesso ai propri servizi tramite Apple (in quanto non ha più intenzione di pagare le commissioni alla casa della mela), proprio come non lo fa per Google. Nondimeno, chi si è abbonato in questo modo può continuare a pagare tramite Apple a meno che non cambi il metodo di pagamento o disdica il suo account. Tenete inoltre presente che gli abbonamenti tramite Apple si rinnovano automaticamente e gli addebiti potrebbero essere effettuati fino a 24 ore prima dell'inizio di ciascun periodo di abbonamento. Detto questo, se avete sottoscritto il vostro abbonamento a Netflix tramite Apple e volete cambiare il piano, la procedura è diversa a seconda del dispositivo da cui operate. Se state agendo da iPhone, aprite l'app Impostazioni toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app, poi toccate il vostro nome in alto e selezionate la voce Abbonamenti. Toccate Netflix e selezionate Vedi tutti i piani, quindi seguite le istruzioni sullo schermo per cambiare piano e completare l'acquisto. In caso preferiate agire da Mac, aprite l'app App Store, poi cliccate sul vostro nome in basso a sinistra (se non lo vedete dovete cliccare su Accedi ed effettuare l'accesso con il vostro ID Apple). Cliccate su Impostazioni account in alto a destra, scorrete fino alla voce Abbonamenti e cliccate su Gestisci. Individuate Netflix e di fianco cliccate su Modifica, poi selezionate un'opzione di abbonamento diversa. Se agite da un PC Windows, aprite iTunes e dalla barra dei menu nella parte superiore dell'app cliccate su Account. Successivamente, cliccate su Visualizza il mio account e scorrete fino alla sezione Impostazioni. Accanto ad Abbonamenti, cliccate su Gestisci. Trovate Spotify, cliccate su Modifica e scegliete un'opzione di abbonamento diversa. Infine, se volete cambiare il piano di abbonamento su Apple TV, aprite l'app Impostazioni, poi selezionate Utenti e account e infine il vostro account. Ora selezionate Abbonamenti, cliccate su Netflix e scegliete un'opzione di abbonamento differente Qualunque sia il dispositivo da cui operate, tenete presente che i passaggi a un piano superiore hanno effetto immediato, e vi verrà addebitato l'intero importo del nuovo piano alla data di passaggio al piano superiore (quindi nel momento in cui effettuate il cambio), e la data di fatturazione verrà aggiornata alla stessa data. Nondimeno, vi verrà subito rimborsato l'importo relativo a qualsiasi parte non utilizzata del piano precedente. Viceversa, il passaggio a un piano inferiore avrà invece effetto a partire dalla data di fatturazione successiva. Da Sky Il pacchetto Sky TV e Netflix, chiamato Intrattenimento Plus, mette a vostra disposizione il piano Netflix che preferite in un'unica fattura. Al momento sul sito Sky sono attivabili tre versioni: Sky TV + Netflix Base : Visione in HD su 1 schermo alla volta a 19,90€ al mese per 18 mesi (anziché 30€ al mese)

: Visione in HD su 1 schermo alla volta a 19,90€ al mese per 18 mesi (anziché 30€ al mese) Sky TV + Netflix Standard : Visione in Full HD su 2 schermi in contemporanea a 23,90€ al mese per 18 mesi (anziché 34€ al mese)

: Visione in Full HD su 2 schermi in contemporanea a 23,90€ al mese per 18 mesi (anziché 34€ al mese) Sky TV + Netflix Premium: Visione in 4K+HDR su 4 schermi in contemporanea a 27,90€ al mese per 18 mesi (anziché 38€ al mese) Se siete già clienti Sky e avete un abbonamento Sky Smart o Sky Open, potete scegliere tra i tre piani Netflix (Base, Standard e Premium a 5, 9 e 13 euro al mese), mentre se avete un abbonamento Sky diverso, se avete Sky Q Platinum avete associato a Intrattenimento Plus Netflix Premium, mentre se avete Sky Q Black o Sky Q via internet avete Netflix Standard. In ogni caso, dopo aver acquistato Intrattenimento Plus potete passare a un piano Netflix diverso. Vediamo come. Se avete un decoder Sky, per passare al piano Netflix Premium dopo aver acquistato Intrattenimento plus, potete farlo in autonomia andando con il vostro Sky iD nella sezione dedicata del Fai da te o sull'app My Sky. Se invece avete Sky Glass, in caso abbiate associato a Sky un account Netflix di livello superiore rispetto al piano Netflix sottoscritto con Intrattenimento plus, potete decidere, in fase di attivazione dell'account, di mantenere il piano Netflix già esistente adeguando il costo del servizio. Per modificare il piano Netflix, dovete andare nella sezione App, input e digitale terrestre presente su Sky Glass e selezionare l'app Netflix. In alternativa, andate nell'area Fai da te, poi cliccate sulla sezione Il tuo abbonamento TV

Possibili problemi

In genere il cambio di piano di Netflix funziona benissimo come indicato, ma a volte potreste incorrere in qualche problema: vediamo quelli più comuni. In alcune circostanze particolari, quando cambiate piano come descritto nel primo capitolo, alcuni utenti potrebbero non vedere l'opzione relativa (ovvero la voce Cambia piano). Questo potrebbe avvenire ad esempio in caso di account bloccato, o in altre situazioni. In questo caso, l'unica soluzione è contattare l'assistenza clienti a questo indirizzo. Un'altra situazione potrebbe riguardare chi nota un doppio addebito dopo il cambio di piano. Questa circostanza potrebbe palesarsi quando si passa a un piano più costoso: in questo caso infatti il cambio ha effetto immediato e vi permette di usufruire subito di tutte le nuove funzionalità, ma poiché Netflix è un servizio prepagato, la data di fatturazione cambierà in base al saldo residuo dell'ultimo pagamento. L'effetto è che la nuova data di fatturazione possa cadere nello stesso mese della fattura precedente, e per questo motivo sulla carta vedrete il doppio addebito.

