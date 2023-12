E cosa fare in caso non vi dovesse venire mostrata l'opzione per cambiare piano ? Nessuna paura, abbiamo una soluzione anche per voi, ma prima non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come aggiungere, modificare e rimuovere il metodo di pagamento su Spotify .

Se infatti tutti i piani Premium danno lo stesso tipo di funzionalità, hanno prezzi diversi in quanto indicati per un differente numero (o tipo) di utenti, e potreste voler cambiare a seconda della vostra situazione. Vediamo quindi come cambiare piano Spotify , a seconda che siate nel piano Individual, Duo, Family o Student.

Spotify è un servizio di streaming musicale estremamente versatile, in grado non solo di offrire un piano gratuito con limitazioni tutto sommato accettabili, ma anche diversi abbonamenti a pagamento che vengono incontro a tutte le tipologie di utenti.

Come cambiare piano Spotify

Nel caso siate utenti gratuiti di Spotify e volete passare a un piano Premium, non dovete fare altro che selezionare l'opzione relativa.

Se intendete operare sull'app di Spotify per Android o iOS, dopo averla scaricata e avviata, effettuate l'accesso con il vostro account.

A seconda della modalità di iscrizione, cliccate in basso su Accedi per inserire la vostra email e password, o su Facebook, Google o Apple. In alternativa, potete iscrivervi utilizzando gli stessi servizi.

Per iscrivervi a Premium, toccate l'icona Premium in basso a destra, poi scegliete un piano e indicate un metodo di pagamento. Se prevista una prova gratuita (in genere se non l'avete mai sfruttata è di un mese, ma può arrivare anche a tre a seconda del periodo), non pagherete niente per il periodo indicato.

In alternativa, potete operare da PC tramite app desktop o sito Web. Effettuate l'accesso tramite uno dei metodi a disposizione o create un account, poi cliccate in alto a destra su Esplora Premium e in entrambi i casi si aprirà la pagina Internet che vi permette di abbonarvi.

Selezionate un piano tra quelli a disposizione e cliccate su Inizia, poi inserite il metodo di pagamento e potrete sfruttare i vantaggi dell'abbonamento.

Ma cosa fare se volete cambiare da un piano a pagamento all'altro? In questo caso la procedura deve essere eseguita dal sito Web dell'azienda, in quanto da app, neanche per dispositivo mobile, non è accessibile.

Per prima cosa, quindi andate sul sito di Spotify da browser, che sia su un dispositivo mobile o da PC, poi se non avete ancora effettuato l'accesso cliccate su Accedi in alto a destra ed effettuate l'accesso con lo strumento con cui vi siete registrati (email o account Facebook, Google o Apple).

Cliccate sulla vostra immagine di profilo in alto a destra e selezionate la voce Gestisci il tuo piano. Sotto la voce Piano, troverete la scritta Cambia piano.

Adesso potete scegliere il piano Premium che meglio si adatta alle vostre esigenze, ma le conseguenze sono diverse a seconda della vostra situazione.

In ogni caso, qualunque sia la vostra scelta manterrete tutte le vostre playlist, la musica salvata e le impostazioni, indipendentemente dal piano al quale passerete o da cui provenite.

Per tutti, dovete cliccare su Seleziona sotto al piano di vostra scelta, poi cliccate su Scegli piano e date conferma. Adesso potete mantenere, modificare o aggiornare il vostro metodo di pagamento Spotify, in modo che vi possa essere addebitata la nuova tariffa di abbonamento.

Se per esempio siete abbonati a un piano Individual o Student, potete passare senza problemi a uno dei due piani Family o Duo e l'abbonamento verrà aggiornato subito per riflettere il nuovo piano. Lo stesso in caso passiate dal piano Premium a Student, tenendo presente che per quest'ultimo dovrete dimostrare una volta l'anno di essere membri di un istituto.