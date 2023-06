Come cambiare gli sfondi iOS 16 su iPhone

Avete tante immagini salvate sul vostro dispositivo, oppure scattate tante foto che vi piace guardare e riguardare? Perché non metterle come sfondo del vostro iPhone? Se avete questo dispositivo mobile Apple e non sapete come si cambia lo sfondo allora dobbiamo dirvi che vi trovate nel posto giusto, in quanto stiamo per spiegarvi come si fa. Siete preoccupati perché non siete esperti di tecnologia e temete sia difficile? Vogliamo rassicurarvi, con le nostre semplici istruzioni, illustrate un passo dopo l'altro riuscirete a cambiare lo sfondo del vostro iPhone in men che non si dica.

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo allora prendetevi un po' del vostro tempo per questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Nei prossimi paragrafi troverete tutte le istruzioni di cui avete bisogno per cambiare gli sfondi iOS 16. Vi consigliamo di eseguire i passaggi man mano che ve li spieghiamo, in questo modo non rischierete di commettere alcun errore e di dover ripetere la procedura dall'inizio.

Che ne dite, siete pronti per iniziare?