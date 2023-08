Andiamo ad approfondire questi e altri casi, come per esempio come fare per mantenere il numero o non perdere i dati , in modo da affrontare questa pratica senza problemi. Ma prima, vi ricordiamo il nostro approfondimento sulle SIM del futuro: le iSIM .

A questo punto si pone il problema di come cambiare SIM , sia su iPhone che sul vostro smartphone Android. E che dire nel caso abbiate perso o vi sia stato rubato il telefono: come contattare il proprio operatore per farsi sostituire la SIM?

Indice

Come cambiare SIM iPhone

Le SIM hanno un angolo tagliato che ne determina il corretto orientamento, e su iPhone in genere è con l'angolo tagliato in alto a sinistra.

Per cambiare la SIM fisica , sappiate che ormai tutti i dispositivi della mela da iPhone 4 e 4s in poi utilizzano nano SIM , quindi difficilmente avrete problemi a capire quale sia il formato giusto. Per inserirla prendete lo strumento di espulsione, che troverete nella confezione del vostro iPhone, o una graffetta di metallo , e inseritelo nel foro del carrellino della SIM.

Se volete cambiare la SIM del vostro iPhone, sappiate che per i modelli più recenti (da iPhone XR in poi) a disposizione avete due possibilità: la SIM fisica e la eSIM .

Per scansionarlo, andate in Impostazioni, toccate Cellulare, quindi toccate Configura piano cellulare oppure Aggiungi eSIM , infine toccate Usa un codice QR . A questo punto inquadrate il codice QR, oppure inseritene dettagli manualmente.

Alcuni gestori consentono il trasferimento del numero telefonico dal precedente iPhone a quello nuovo, senza doverli contattare. Dopo aver effettuato l'accesso a entrambi i dispositivi con il vostro ID Apple, ed esservi assicurati che il l'iPhone precedente sia sbloccato, si trovi nelle vicinanze, abbia il Bluetooth attivato e che abbia installato iOS 16 o versioni successive, andate sul nuovo iPhone in Impostazioni, toccate Cellulare, toccate Configura piano cellulare oppure Aggiungi eSIM , quindi toccate " Trasferisci da un iPhone nelle vicinanze " oppure selezionate un numero di telefono. Sull'iPhone precedente, seguite le istruzioni per confermare il trasferimento.

Se il gestore è in grado di attivarla direttamente, dovete far iniziare la procedura da lui e quando ricevete la notifica " Concludi la configurazione dei piani cellulare ", toccatela. In alternativa, andate in Impostazioni, toccate Cellulare e poi toccate " Configura piano cellulare " oppure " Aggiungi eSIM ".

Ma come abbiamo anticipato, gli iPhone più moderni supportano anche le eSIM, ovvero chip incorporati che memorizzano le informazioni di identificazione dell'operatore per consentire ai dispositivi mobili di connettersi alle reti cellulari. Gli iPhone dotati di SIM fisica ed eSIM sono iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE (terza generazione) e iPhone 14 (non acquistato negli Stati Uniti), mentre iPhone 13, iPhone SE (terza generazione) e modelli successivi consentono l'utilizzo di due eSIM.

Attenzione, perché i contatti non saranno salvati nella nuova SIM in automatico. Per scoprire come fare il backup vi rimandiamo al capitolo dedicato .

Girate il telefono e vi verrà richiesto di digitare il PIN, se configurato. In caso non lo ricordiate, non cercate di indovinarlo perché potrebbe causare il blocco della SIM.

Una volta che la SIM è in posizione, inserite nuovamente il carrellino nel telefono finché non è completamente dentro.

Come cambiare SIM Android

Sui telefoni più moderni, però, il carrellino della SIM è inserito sui bordi laterali, proprio come sugli iPhone, e per estrarlo dovrete usare un estrattore, che troverete nella confezione di vendita del dispositivo, o una graffetta metallica. Cercate lungo i bordi del telefono un'interruzione rettangolare con un foro su un lato, o controllate sul manuale del telefono la sua ubicazione.

Per arrivare all'oggetto di questa guida, ovvero come cambiare la SIM di un Samsung o uno smartphone Android qualsiasi, in caso il telefono sia piuttosto datato e abbia una cover posteriore rimovibile o una batteria sostituibile, lo slot della SIM potrebbe essere lì (o sotto alla batteria, se si può cambiare). Cercate un vassoio metallico forato e potreste dover far scorrere la SIM al suo interno (con il chip verso il basso e prestando attenzione al verso, in genere con l'angolo tagliato verso l'esterno), oppure potrebbe essere necessario sollevare prima una copertura e inserire la SIM nello spazio apposto, per poi chiuderla.

Le SIM disponibili sono infatti in tre dimensioni: standard, micro e nano, ognuna delle quali è progressivamente più piccola della precedente. Al giorno d'oggi, tutte le SIM in vendita sono in formato nano SIM , ma inserite in adattatori che consentono di alloggiarle in carrellini di diverse dimensioni, micro o standard.

Come per gli iPhone, molto probabilmente il vostro telefono sarà dotato di schede nano SIM , ma se dovete attivare un vecchio telefono che avete in casa, per usarlo magari come telecamera di sorveglianza, è possibile che richieda una micro SIM.

Come per iPhone, potrebbe essere necessario fare un backup dei contatti, perché non saranno salvati nella nuova SIM in automatico. Per scoprire come fare vi rimandiamo al capitolo dedicato .

Rimettete in posizione il carrellino e spingetelo dentro il suo alloggiamento in modo da non lasciare bordi. A questo punto, il telefono vi chiederà di inserire il PIN della SIM e potrete usarla.

Come cambiare SIM

Ma cosa fare se dovete cambiare la SIM non perché avete aderito all'offerta di un nuovo operatore, ma perché la vecchia non funziona più, oppure è una vecchia micro SIM e non va bene con il nuovo telefono o, peggio, vi è stato rubato o avete perso il cellulare e con esso la SIM?

Dovete contattare l'operatore e chiedere la sostituzione, tenendo presente che in caso non sia funzionante dovrete restituirla, mentre in caso di furto o smarrimento dovrete presentare la denuncia presentata presso le Autorità.

Vediamo come fare con gli operatori più comuni.

Iliad

Se dovete cambiare la SIM Iliad, la procedura è diversa a seconda della vostra situazione. In caso di SIM non funzionante, dovrete contattare il 177 e una volta verificato il problema da parte del Servizio Utenti vi verrà inviata gratuitamente una nuova SIM.

Se invece la SIM non è smagnetizzata, potete recarvi in uno Store o in un Iliad Corner, che potete cercare sulla mappa utilizzando il sito apposito, e richiedere la sostituzione direttamente dalla Simbox. In questo caso il costo di sostituzione è di 9,99€ e viene addebitato sul Credito Residuo, per cui verificate che sia sufficiente prima di effettuare la richiesta.

In caso di furto o smarrimento, invece, dovete bloccare prima la SIM, e poi richiedere la spedizione di una nuova SIM. Per farlo, accedete alla vostra Area Personale, cliccate su Le mie opzioni e poi selezionate Invia modulistica.

Qui caricate il modulo di furto o smarrimento compilato, che potete scaricare da qui, un documento di identità valido e la denuncia presso le autorità italiane competenti.

Potete richiedere la sostituzione direttamente da Iliad Store o in un Corner dalla Simbox, ma la SIM sostitutiva non sarà attiva fino a che non avrete caricato in Area Personale il modulo di furto o smarrimento e la denuncia presso le autorità italiane. Il costo di sostituzione della SIM è di 9,99€ e viene addebitato sul credito residuo.

In caso vi chiediate invece come attivare la eSIM Iliad, vi rimandiamo alla nostra guida.

TIM

Se dovete cambiare una SIM TIM, l'operatore indica come possibilità solo quella di recarsi presso un punto vendita (potete trovare quello più vicino a voi qui).

TIM consente la sostituzione in caso di:

Furto/smarrimento

Malfunzionamento

Blocco e/o smarrimento del codice PIN/PUK

Passaggio a SIM di ultima generazione

Passaggio a SIM con funzionalità NFC

Passaggio a SIM compatibile con il servizio TIMpersonal

Per richiedere la sostituzione dovrete presentare la vecchia SIM, a meno del caso del furto o smarrimento, il documento d'identità del richiedente, il codice Fiscale dell'intestatario o della Persona Giuridica intestataria del contratto e, in caso di furto o smarrimento, la copia della denuncia rilasciata dalle competenti Autorità.

I costi di sostituzione sono di 15 euro, ma se siete clienti ricaricabili, in caso di sostituzione per malfunzionamento (entro 24 mesi dall'attivazione della SIM), è previsto il rimborso dell'importo di 15€ sul credito residuo della linea oggetto dell'operazione di sostituzione.

Se siete un cliente abbonato, in caso di malfunzionamento l'operazione è gratuita se richiesta entro 24 mesi dall'attivazione. Oltre tale termine è previsto un costo di 10€ addebitato in fattura.

Vodafone

Per quanto riguarda Vodafone, potete richiedere la sostituzione della SIM per furto o smarrimento, danneggiamento e/o malfunzionamento, blocco (dovuto all'inserimento errato del codice PUK per più di 10 volte) o per cambio formato (ad esempio, passaggio a una SIM 128k).

Potete chiedere la sostituzione in qualunque punto vendita Vodafone (qui trovate quelli vicini a voi) al costo di 10 euro. La sostituzione della SIM con una nuova SIM dello stesso formato è gratuita solamente nel caso in cui la SIM sia difettosa e se non siano trascorsi più di 24 mesi dall'acquisto.

Come per TIM, dovrete portare in negozio il documento di riconoscimento e la copia della denuncia sporta presso le Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di furto o smarrimento. Non è possibilie chiedere la sostituzione attraverso delega.

Se avete smarrito la SIM collegata a un contratto di Rete fissa (SIM IA), o se non è più funzionante, potete sostituirla gratuitamente in negozio a condizione che non siano trascorsi più di 24 mesi dall'acquisto. In caso contrario, potrete comunque sostituirla al costo di 10 euro.

WindTre

Come per gli altri operatori, anche con WindTre potete cambiare la SIM solo in un punto vendita, e anche in questo caso dovrete portare il vostro documento di identità, la vecchia SIM e, in caso di furto o smarrimento, la denuncia presso le Autorità.

Se la SIM risulta non funzionante per difettosità, la sostituzione avviene a titolo gratuito ed è immediata in qualsiasi negozio.

La SIM deve essere riconsegnata in negozio non tagliata o palesemente danneggiata, e il numero seriale deve essere presente e visibile e deve corrispondere a quello presente a sistema. In assenza di danni apparenti procurati e di effettivo non funzionamento, la sostituzione viene fatta in tempo reale senza alcun addebito

Se la sostituzione viene richiesta per danneggiamento, cambio formato furto o smarrimento, WindTre vi chiederà 15 euro per l'operazione. Anche in questo caso la SIM originale deve essere riconsegnata in negozio e il numero seriale deve corrispondere a quello presente a sistema, mentre in caso di furto o smarrimento dovete consegnare la denuncia alle Autorità.