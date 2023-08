Su iPhone è possibile personalizzare la suoneria della sveglia, potendo scegliere tra diverse melodie e persino canzoni provenienti dalla libreria di iTunes.

D'altro canto, la sveglia è una funzionalità molto utilizzata dai possessori di iPhone (e degli smartphone in generale), per cui può essere utile impostare un suono diverso rispetto a quello predefinito. Sia per rendere più piacevole (o per meglio dire, meno traumatica) la sveglia mattutina, sia per ricordarsi di far qualcosa dopo un certo periodo di tempo.

Vediamo, quindi, come cambiare suoneria sveglia iPhone (o su iPad, considerato che l'app Orologio è disponibile anche sui tablet Apple) e impostare un diverso modello di vibrazione. E visto che siamo in tema, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come abbassare volume sveglia iPhone.