Google Traduttore utilizza voci diverse per diverse traduzioni linguistiche per un tocco nativo autentico, ma può capitare che qualcuno lo trovi fastidioso e persino difficile da capire. Ecco perché potreste cercare un modo per cambiarla. Andiamo a scoprire le alternative a nostra disposizione, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come tradurre un documento in rete .

L'app non solo ci mostra un trascritto della traduzione, ma la può anche leggere, e se usiamo la modalità Conversazione può persino tradurci in tempo reale quello che stiamo ascoltando o quello che diciamo, a favore del nostro interlocutore. Ma come cambiare voce a Google Traduttore ?

Google Traduttore è uno degli strumenti più usati per tradurre siti web, documenti o anche testi che possiamo incontrare intorno a noi (come cartelli stradali, pagine di libri o menu al ristorante).

Come cambiare voce a Google Traduttore

Come abbiamo anticipato nell'introduzione, Google Traduttore offre la possibilità di dettarci una traduzione che gli abbiamo affidato, oppure fare da traduttore in tempo reale e parlare al posto nostro con un interlocutore che utilizza una lingua diversa.

La voce però è diversa a seconda della lingua. Se vogliamo che ci legga una traduzione in italiano, la voce sarà sempre maschile (questo perché all'italiano è stata associata una voce maschile, come all'albanese, al bengalese, al cinese, all'inglese australiano, al danese e all'olandese), mentre se vogliamo che legga la versione originale o una traduzione dall'italiano, sarà sempre femminile (a parte le lingue appena elencate).

Questo vuol dire che se vi state chiedendo come cambiare voce a Google Traduttore in femminile, almeno per la traduzione italiana, sappiate che non potete farlo. Quello che l'app vi consente di fare, però, è cambiare il dialetto regionale, che è il motivo per cui potreste non comprendere l'inglese parlato da un australiano, mentre non avere problemi con quello parlato da un americano.

La funzione consente quindi di rendere più comprensibili alcune lingue secondo le inflessioni locali, ma non è disponibile per un'ampia varietà di lingue, purtroppo.

Inoltre per alcune lingue è disponibile sia per gli input che per le risposte vocali, mentre per altre solo per l'input vocale.

La differenza è sostanziale. L'input vocale è quello che riconosce Google Traduttore dopo aver ascoltato la vostra voce, mentre le risposte vocali è quello che verrà trasmesso attraverso gli altoparlanti del telefono.

Quindi mentre la voce non può essere cambiata, il dialetto sì, e per alcuni di quelli disponibili gli utenti potrebbero comprendere meglio quanto tradotto da Google Traduttore.

Per esempio, potete scegliere tra dialetti di Cinese mandarino continentale e di Honk Kong, ma solo come input vocale, mentre per quanto riguarda l'inglese potete scegliere tra una vasta gamma di dialetti, sia di input vocale che di risposte (per esempio per America, Australia, India, Gran Bretagna, Nigeria e altri), che solo input (Canada, Ghana, Filippine e altri).

A questo punto però bisogna fare una precisazione.

Quanto stiamo per spiegare vale esclusivamente per l'app Google Traduttore per dispositivi mobili, telefoni o tablet Android, oppure per le controparti della mela, iPhone e iPad.

Se volete sapere come cambiare la voce di Google Traduttore da computer, infatti, purtroppo le possibilità a vostra disposizione sono molto più limitate, e potete solo cambiare la velocità di lettura.

Chiariti questi aspetti, andiamo a vedere come cambiare voce a Google Traduttore, da telefono Android o iPhone. La procedura che andremo a descrivere è la stessa per entrambi i tipi di dispositivi, ma alcune differenze dal punto di vista delle regioni linguistiche, come vedremo.

Per prima cosa, installate l'app Google Traduttore sul vostro dispositivo. In caso abbiate un telefono o tablet Android, scaricatela da Play Store, mentre se avete un iPhone o iPad scaricatela da App Store.

Ora avviate l'app (l'icona con la G su fondo azzurro e il carattere cinese in grigio su fondo bianco) e toccate l'icona del vostro avatar in alto a destra.

Nella finestra che si apre toccate la voce Impostazioni, poi toccate Regione (su Android) o Regione linguistica (su iPhone).