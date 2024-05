Come cambiare VPN da PC, iPhone e Android

Usare una VPN è molto utile per migliorare la propria privacy online, la sicurezza o accedere a contenuti non disponibili nel Paese in cui ci troviamo. Ma cosa fare se il servizio che stiamo utilizzando non ci soddisfa? Magari abbiamo scoperto che ci sono fornitori che offrono una velocità di navigazione migliore. Oppure meno limiti per quanto riguarda i dispositivi che si possono usare, senza considerare maggiori garanzie di trasparenza. O ancora, cosa sicuramente più frequente, il nostro fornitore di VPN non ci consente di accedere a film o servizi web con restrizioni regionali. Quindi per esempio non potete vedere una serie TV che non è distribuita dove vi trovate perché la piattaforma ha bloccato i server a cui vi collegate. Vediamo quindi come cambiare VPN per ovviare questo problema. Due sono infatti i motivi per cui non potete accedere a un contenuto non disponibile in un Paese. Il primo è che il servizio non è disponibile in quel Paese, al che basta cambiare server della VPN (cosa più complicata nel caso delle VPN gratuite). Il secondo è che magari è proprio la VPN stessa a essere bloccata, e quindi l'unica soluzione è utilizzare un altro fornitore. Scopriamo come superare questo ostacolo, da PC e telefono, oltre alle soluzioni gratuite. Ricordate però che con il nostro link potete abbonarvi a NordVPN al prezzo minimo e con 3 mesi extra.

Indice

Come cambiare VPN su PC

Se volete cambiare VPN da PC, vediamo i servizi a vostra disposizione. In genere consigliamo di utilizzare una VPN a pagamento per una questione di privacy e funzionalità, ma se volete usarne una gratuita, potete andare a vedere nel capitolo dedicato. Qui invece trovate la nostra guida su come configurare una VPN in Windows. NordVPN

NordVPN è una delle VPN più popolari sul mercato. Facilissima da configurare e ricchissima di funzionalità, vi consente di accedere a contenuti in streaming come Netflix anche con restrizioni regionali. Tra le sue caratteristiche, spicca l'elevato numero di server (più di 6.300 in 111 Paesi diversi, e in alcuni casi è possibile addirittura scegliere la città specifica), tutti in RAM, il che significa che i dati non vengono conservati. La società mette a vostra disposizione anche soluzioni specifiche, tra cui server per le connessioni peer-to-peer e i server "offuscati", che nascondono il fatto che state usando una VPN. Altre funzioni di NordVPN sono Threat Protection, per proteggersi da malware e tracker, e Dark Web Monitor, che avvisa l'utente se le sue credenziali sono state vittime di qualche fuga di dati. Inoltre NordVPN mette a disposizione come optional l'IP dedicato, per eliminare blocklist IP e CAPTCHA. L'app è installabile su praticamente qualsiasi piattaforma, e la velocità è ottima, con un rallentamento che si assesta intorno al 10%. Per quanto riguarda la sicurezza e l'affidabilità, NordVPN ha abbracciato il protocollo NordLynx e utilizza diversi servizi di terze parti per la verifica. Per finire, la sua politica no-log è testata annualmente da auditor esterni e indipendenti, e ja un programma pubblico di bug bounty per la scoperta di eventuali problemi di sicurezza. Tre sono i piani di NordVPN: Base, Plus e Ultimate. Il primo costa 3,09 euro al mese per due anni, 4,59 euro al mese per un anno o 12,99 euro al mese per il piano mensile, e offre la VPN per 10 dispositivi contemporaneamente. Il secondo, che costa 3,99 euro al mese per due anni, 5,49 euro al mese per un anno o 13,99 euro al mese per il piano mensile, aggiunge la protezione da malware e tracker, oltre allo scanner per le fughe di dati e il password manager. Il più ricco Ultimate, al costo di 6,49 euro al mese per due anni, 7,99 euro al mese per un anno o 16,49 euro al mese per il piano mensile, include anche 1 TB di spazio cloud e l'assicurazione Cyber per il recupero delle perdite tra truffe e frodi informatiche. In tutti i casi avete tre mesi extra in regalo e la garanzia di rimborso di 30 giorni. Potete usare il nostro link per accedere allo sconto, che arriva fino al 73%. Per installare NordVPB, potete andare sul sito del servizio attraverso il link di cui sopra e scegliere un piano. Effettuate la registrazione e inserite i vostri dati di pagamento, poi potete scaricare l'app su Mac, PC Windows o Linux. Una volta avviata, avviate l'app per effettuare la connessione. Per accedere a contenuti a restrizione regionale, dovrete cambiare server. Nella schermata iniziale dell'app, vedrete una mappa con un elenco di Paesi. Cliccate sul segnaposto di un Paese sulla mappa o scorrete l'elenco sul lato sinistro. Cliccando su un Paese vi collegherete automaticamente a un server VPN in quel Paese, e cliccando sui tre punti accanto al nome del Paese potrete scegliere il server specifico al suo interno. Selezionate il server e cliccate su Connetti. Surfshark

Con oltre 3.200 server in 100 paesi, Surfshark VPN è un altro servizio VPN molto popolare. Le caratteristiche del servizio sono le connessioni simultanee illimitate, kill switch, protezione dalle perdite DNS, modalità camouflage per nascondere il fatto che state usando una VPN, split-tunneling, modalità NoBorders (che vi consente di utilizzare Surfshark nelle regioni in cui le VPN sono limitate) e connessioni VPN multihop. Inoltre Surfshark è dotata della tecnologia CleanWeb, che blocca annunci e malware e aiuta a evitare attacchi di phishing. oltre Dal punto di vista della sicurezza Surfshark sta per offrire la rete Nexus, che in qualche modo assomiglia alla rete Tor per garantire l'anonimato delle connessioni, ma è più veloce. I protocolli usati sono sia WireGuard che OpenVPN. Tre sono i piani a disposizione, Starter, One e One+. Il primo costa 2,19 euro al mese per due anni, 2,79 euro al mese per un anno o 15,45 euro per il piano rinnovato di mese in mese. Questo abbonamento offre la VPN, il blocco degli annunci e dei cookie e il generatore di email mascherate. Se volte di più, il piano One costa 2,69 euro al mese per due anni, 3,19 euro al mese per un anno o 15,95 euro per il piano rinnovato di mese in mese. Questo abbonamento aggiunge la sicurezza personale con avvisi sulle violazioni, di email e carte di credito, il report sulla sicurezza e l'antivirus, oltre alla protezione della webcam. Il piano One+ aggiunge la possibilità di rimuovere i dati dai database delle aziende e dai siti di ricerca. In questo caso il costo è di costa 4,29 euro al mese per due anni, 5,09 euro al mese per un anno o 17,95 euro per il piano rinnovato di mese in mese. Per abbonarvi a Surfshark, andate sul sito del servizio e cliccate in alto a destra su Ottieni abbonamento. Scegliete un abbonamento, registratevi ed effettuate il pagamento. Poi scaricate l'app e avviatela. Effettuate l'accesso con il vostro account e cliccate su Connetti. Per cambiare la posizione su Surfshark, dalla home dell'app cliccate su Posizioni e selezionate il server a cui collegarvi tra quelli a disposizione. Mullvad

Mullvad è forse meno versatile delle soluzioni appena indicate, ma punta tutto sulla trasparenza e sulla sicurezza. Con 684 server in 44 Paesi, il servizio non è così capillare come NordVPN, ma è ben distribuita e molto veloce. Mullvad utilizza la crittografia AES a 256 bit standard e il protocollo WireGuard, kill switch e la protezione dai leak DNS. L'azienda afferma di non tenere alcun registro dell'attività dei suoi utenti, ed è particolarmente attenta alla privacy, tanto che la registrazione avviene senza email o numeri di telefono ma in modo anonimo. Volendo c'è anche con la possibilità di inviare denaro contante. Mullvad costa 5 euro al mese, senza sconti o offerte dedicate, indipendentemente dal fatto che ci si abboni per un mese o 10 anni. Questo può essere o meno apprezzato dagli utenti, ma è un'ulteriore prova della trasparenza del servizio. Inoltre Mullvad è limitata a 5 dispositivi. Per usarla, collegatevi a questo indirizzo e cliccate in alto a destra su Inizia subito. Cliccate su Genera numero di account e aggiungete tempo all'account effettuando un pagamento. Poi scaricate l'app (è disponibile per Mac, Windows e Linux) e avviatela. Per selezionare un paese, una città o un server diversi, cliccate sull'icona di Mullvad e poi sul pulsante Cambia posizione. Nella schermata Seleziona posizione, scorrete verso il basso e individuate un Paese. Cliccandoci sopra, l'app si collegherà, ma sul lato destro potete cliccare sulla freccia verso il basso e potrete scegliere tra un elenco di città. In alcuni casi, le città hanno diversi server e cliccando sulla freccia verso il basso a destra del nome potete sceglierne uno specifico. TunnelBear

TunnelBear, di proprietà di McAfee, è un'altra VPN attenta a trasparenza e sicurezza, grazie alla crittografia AES-256, alla politica no-log e al Perfect Forward Secrecy (una funzione di crittografia molto avanzata). Per quanto riguarda la trasparenza, l'azienda rilascia continuamente audit di sicurezza indipendenti e rapporti annuali sulla trasparenza. TunnelBear offre 5000 server disseminati in 47 Paesi diversi ed è molto veloce. Tre sono i piani a disposizione, Free, Unlimited e Teams. Il primo, gratuito, offre 2 GB al mese, mentre il secondo garantisce una connessione illimitata, la selezione dei Paesi e delle città e il supporto clienti. Il costo è di 3,33 dollari al mese per 1 anno, 3,33 dollari al mese per 3 anni o 9,99 dollari al mese se si paga mensilmente. TunnelBear è disponibile per Mac, Windows e Linux e non presenta limiti al numero di dispositivi connessi. Potete iscrivervi a questo indirizzo. Cliccate su Get TunnelBear in alto a destra e scegliete il piano. Ora inserite i dati di pagamento e poi potrete scaricare l'app da qui. Avviatela cliccate su Connect per avviare la connessione. Per cambiare la posizione con TunnelBear, avviate l'app e cliccate sul nome del Paese a cui siete connessi (per impostazione predefinita il più veloce). Vedrete l'elenco dei Paesi a cui potete connettervi, selezionatene uno. Ora attivate l'interruttore e vedrete l'orso scavare un tunnel, poi la mappa diventerà verde e l'orso appare nel tunnel che avete selezionato.

Come cambiare VPN su Android e iPhone

Per cambiare VPN da telefono, che sia Android o iPhone, potete usare uno dei servizi che abbiamo indicato nel capitolo precedente, come NordVPN, Surfshark, Mullvad o TunnelBear. Tutte queste soluzioni presentano un'app per dispositivi mobili, non dovete fare altro che iscrivervi alla VPN di vostra scelta dal suo sito ufficiale. Ora potete scaricarla andando nel marketplace di riferimento e cercando il nome del fornitore VPN. Adesso avviate l'app ed effettuate l'accesso con il vostro account, ovvero quello con cui vi siete registrati. Una volta all'interno dell'app, non dovete fare altro che cliccare su Connetti per creare il tunnel e proteggere la connessione. Al primo avvio potrebbe esservi richiesto di creare un profilo VPN, ma basta seguire le istruzioni a schermo. Qui trovate le nostre guide dedicate su come attivare una VPN su Android e come farlo su iPhone e iPad. E per cambiare Paese? In questo caso dipende dall'app, ma in generale troverete un pulsante con il nome Cambia posizione o qualcosa del genere, oppure potete cliccare direttamente sul nome del Paese dove si trova il server a cui siete connessi. Generalmente ora apparirà un elenco di Paesi, città e server tra cui effettuare una selezione.

Come cambiare VPN gratis

Le VPN gratuite non sono consigliate, perché in genere offrono meno funzioni e presentano meno garanzie dal punto di vista della privacy. Inoltre spesso non offrono una gran quantità di dati per la visione dei contenuti in streaming, quindi diventano piuttosto inutili per questo utilizzo. Nondimeno, alcuni utenti potrebbero essere orientati a questa soluzione. Vediamo le più popolari. ProtonVPN Free

ProtonVPN Free è una delle migliori soluzioni per chi vuole una VPN gratuita. La società non pone alcun limite né alla quantità di dati che si possono utilizzare né alle velocità. Il servizio però limita la connessione a un solo dispositivo e, pur consentendo di cambiare posizione del server, permette questa opzione solo per tre luoghi: Paesi Bassi, Giappone e Stati Uniti. Sul fronte della sicurezza, il provider svizzero offre accesso alla rete Tor tramite VPN, kill switch, protezione dalle perdite DNS e la crittografia AES a 256 bit. ProtonVPN ha anche buone politiche sulla privacy, non conserva i log e fa eseguire audit pubblici di terze parti. Per usarla, andate a questo indirizzo e cliccate su Get ProtonVPN Free. Cliccate su Continue with Free e create il vostro account. Poi scaricate l'app da qui e avviatela per effettuare la connessione. Windscribe Free

Windscribe Free è un'altra VPN gratuita che offre 10 GB di limite di dati al mese e un numero illimitato di dispositivi a cui potete connettervi. Il servizio inoltre consente di cambiare posizione del server, permettendo di scegliere tra 11 Paesi e 14 posizioni, il che è certamente una rarità tra questo tipo di offerte. In termini di velocità di connessione, Windscribe Free arriva a 240 Mbps, più che sufficiente per la maggior parte degli usi casalinghi. La società afferma di non raccogliere i dati degli utenti, di non tracciarli e di offrire totale trasparenza. L'app desktop è open source e ha avuto diversi audit, mentre le app per dispositivi mobili hanno ricevuto un audit. Per quanto riguarda invece la sicurezza, Windscribe offre i protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard. Secondo gli utenti, Windscribe Free è una delle poche VPN gratuite a funzionare con Netflix. Se siete interessati, potete scaricare Windscribe Free a questo indirizzo cliccando su Get Windscribe Now. Adesso scaricate l'app e / o l'estensione per browser, registratevi e avviate la connessione. PrivadoVPN Free

PrivadoVPN Free è un'ottima alternativa a ProtonVPN, con numerose funzionalità di personalizzazione e sicurezza, come un kill switch, VPN sempre attiva, split tunneling, protocollo WireGuard e server in 12 località in 10 paesi (Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Messico, Brasile e Argentina). Il servizio consente di sbloccare servizi di streaming popolari come Netflix e BBC iPlayer e offre 10 GB al mese come limite di dati e velocità a 350 Mbps. Inoltre, potete sfruttare la connessione su 10 dispositivi contemporaneamente. Per quanto riguarda la sicurezza, PrivadoVPN offre i protocolli OpenVPN e Wireguard, kill switch, split tunneling, proxy PrivadoVPN SOCK55 e afferma di non registrare i log degli utenti, mentre dal punto di vista della trasparenza purtroppo non offre audit indipendenti. Per usare PrivadoVPN Free, andate a questo indirizzo e scaricate la versione del vostro sistema operativo. Avviate l'app ed effettuate la registrazione, poi potete attivare la connessione.