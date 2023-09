Come cancellare account Spotify

La procedura è davvero semplicissima e occorreranno giusto una manciata di minuti per portarla a termine. Ecco come.

Indice

Come disdire Spotify Premium

Spotify è sicuramente una delle migliori piattaforme per ascoltare musica. Grazie a un catalogo ampio (oltre 82 milioni di brani online, secondo una delle stime disponibili sul web), il servizio offre accesso, in maniera gratuita o a pagamento, ai migliori brani e alle playlist da qualsiasi dispositivo.

Tuttavia, ci sono tanti motivi per cancellare account Spotify, come ad esempio la scelta di passare da Spotify ad Apple Music o l'assenza di alcune funzionalità presenti, invece, su altre piattaforme rivali.

Prima di rimuovere il proprio profilo personale, è necessario annullare Spotify Premium, qualora tale sottoscrizione sia ancora vigente. Come forse si saprà, questo piano a pagamento (9,99 euro al mese) offre l'accesso ad alcune opzioni esclusive, come l'audio di alta qualità, skip illimitati, un'esperienza senza pubblicità, la possibilità di riprodurre qualsiasi brano della raccolta personale e l'ascolto di musica offline.

Per disdire Spotify Premium è necessario utilizzare un PC, dal momento che la procedura in questione non è disponibile da app mobili per smartphone e tablet Android e iOS.

Aprite, dunque, un qualsiasi browser per navigare su Internet (come, ad esempio, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari) e digitate nella barra degli indirizzi il percorso spotify.com/account, necessario per l'appunto per accedere alla pagina di login del vostro account. Eventualmente, inserite il vostro nickname (a proposito, vi abbiamo già spiegato come cambiare nome su Spotify) e la vostra password (in caso di dimenticanza, vi suggeriamo di leggere attentamente la nostra guida per recuperare password Spotify).

Una volta giunti nella sezione dedicata, fate tap su Piani disponibili nella barra laterale a sinistra per fare apparire una schermata con tutte le informazioni legate all'attuale iscrizione a Spotify Premium e agli eventuali altri piani a disposizione dell'utente.

Scorrete verso il basso e premete sul pulsante Annulla Premium posto immediatamente sotto all'opzione sopracitata.

Non vi resta che proseguire: il sistema mostrerà, infatti, alcuni alert. Confermate, dunque, la decisione toccando dapprima su Continua per annullare e proseguendo con le successive conferme.

Una precisazione: l'iscrizione al servizio non terminerà immediatamente, in quanto avrete tempo fino alla fine della data del prossimo rinnovo o del primo addebito per continuare a utilizzare Spotify Premium senza pagare alcunché.