Come cancellare definitivamente un account hotmail

Avete un account Hotmail che non utilizzate più? Magari avete deciso di eliminarlo e non sapete come fare. In questo caso dobbiamo dirvi che vi trovate nel posto giusto, in quanto stiamo per spiegarvi come si fa. Anche se non siete esperti e la tecnologia è il vostro tallone d'Achille, non preoccupatevi. Con le nostre spiegazioni dettagliate, un passo dopo l'altro, riuscirete a eliminare l'account di Hotmail senza alcun problema visto che ormai non lo usate più.

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, vi consigliamo di prendervi un po' del vostro tempo per questa guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Magari eseguite i passaggi mentre ve li spieghiamo, così facendo non rischierete di commettere alcun errore e di dover ripetere l'intera procedura dall'inizio. Dunque, che ne dite di iniziare?