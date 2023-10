Niente paura: vediamo come cancellare un evento Google Calendar , da telefono o computer, oltre a scoprire come effettuare la procedura in blocco per tutti gli eventi e persino recuperarne uno cancellato per sbaglio.

Google Calendar è una delle app più usate per avere sempre sotto controllo i nostri appuntamenti e gestire le nostre necessità di collaborazione con colleghi e familiari. Ma può capitare di aver creato un evento a cui poi non possiamo più partecipare: che fare?

Indice

Come cancellare evento Google Calendar

Toccate Fine in alto a sinistra e poi toccate Consenti per consentire l'accesso ai Contatti e all'invio di notifiche.

Se volete cancellare un evento dal vostro telefono Android o iPhone, la procedura è la seguente. Partiamo dal presupposto che l'evento sia stato creato dallo stesso dispositivo, ma se così non fosse, in caso abbiate un iPhone potete installare l'app Google Calendar dall'App Store. Toccate Scarica e avviatela toccando Apri. Poi effettuate l'accesso con il vostro account Google toccando in basso Accedi e attivando il pulsante di fianco all' account o toccando Aggiungi un account e poi inserendo email e password relative.

Avete creato un evento su Google Calendar , ma non potete più parteciparvi, oppure vi hanno avvisato che una riunione è stata annullata? È l'occasione per liberare finalmente un posto nella vostra fittissima agenda di appuntamenti e organizzarvi per quella commissione che avete sempre rimandato, ma come eliminarlo?

Se è un evento condiviso creato da voi, l'evento verrà eliminato dal calendario di tutti i partecipanti, ma cosa fare se invece volete eliminare un evento condiviso a cui voi siete stati invitati?

Se avete ricevuto un invito a un evento ma non avete i permessi necessari per modificarlo, potete rimuoverlo semplicemente dal vostro calendario come abbiamo appena visto, toccando l'icona con tre puntini dopo averlo selezionato, poi toccando Elimina e infine dando conferma della vostra intenzione.

Se vi state chiedendo come mai non riuscite a eliminare un evento da Google Calendar, per esempio perché lo vedete su altri dispositivi, tenete presente che la sincronizzazione potrebbe non essere immediata. Per velocizzarla, da Android aprite l'app, toccate il menu con tre linee orizzontali in alto a sinistra e poi toccate Aggiorna.

Da iOS, aprite Google Calendar, poi scorrete dal basso il dito e tenetelo premuto per visualizzare la galleria di app recenti. Scorrete Calendar verso l'alto per chiuderla e poi riapritela toccando l'icona di Calendar nella Home o nella Libreria app.

Per lo stesso motivo, se avete invece eliminato un calendario condiviso, gli altri utenti potrebbero continuare a vederlo per qualche tempo. Se invece l'evento non è stato organizzato da voi, perché gli altri utenti non lo vedano più deve essere eliminato dall'organizzatore (o da ognuno degli invitati).

Da computer

La stessa operazione si può effettuare anche da computer, usando il sito Web di Google Calendar. Per eliminare un evento, avviate il browser e andate a questo indirizzo.

Se necessario effettuate l'accesso con il vostro account Google, poi individuate l'evento da eliminare e cliccateci sopra.

A questo punto, in alto a destra vedrete un'icona a forma di cestino. Cliccateci sopra e l'evento sarà eliminato. Come abbiamo visto da telefono, se si tratta di un evento ricorrente vi verrà chiesto se volete eliminare solo quell'evento, quello e i successivi oppure tutti gli eventi.