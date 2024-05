In questa guida vedremo come cancellare messaggi Telegram, anche automaticamente

Nelle applicazioni di messaggistica è assai frequente la necessità di cancellare un messaggio: magari si è sbagliato destinatario, si è commesso qualche imprecisione, oppure ancora ci si è dimenticati di aggiungere qualcosa. Anche Telegram non fa, ovviamente, eccezione. Cancellare messaggi Telegram è, perciò, davvero semplice, sia su smartphone e tablet (Android e iOS), che su computer. Si può intervenire sul singolo messaggio, oppure sull'intera conversazione, eliminando in tal modo la cronologia; è possibile persino eliminare i messaggi fissati su Telegram, funzionalità certamente utile nei gruppi (vi abbiamo già spiegato come crearli e come cercarne qualcuno). Non perdiamoci, dunque, in ulteriori chiacchiere ed entriamo nel "cuore" del discorso. Vi anticipiamo subito che procedura illustrata nei prossimi paragrafi è valida anche per cancellare video su Telegram. Buona lettura!

Come cancellare messaggi Telegram su Android

Cancellare messaggi Telegram su Android è una operazione così semplice che richiederà giusto una manciata di tap sullo schermo. Come punto di partenza bisogna, ovviamente, aprire l'applicazione in questione (se non l'avete ancora scaricata, cliccate sul badge in calce a questo paragrafo) sul vostro smartphone o tablet, a prescindere dalla marca e dalla versione del sistema operativo. è una operazione così semplice che richiederà giusto una manciata di tap sullo schermo. Come punto di partenza bisogna, ovviamente, aprire l'applicazione in questione (se non l'avete ancora scaricata, cliccate sul badge in calce a questo paragrafo) sul vostro smartphone o tablet, a prescindere dalla marca e dalla versione del sistema operativo. Entrate, adesso, nella chat di vostro interesse e recuperate il messaggio che desiderate cancellare. Lo avete trovato? Bene! Cliccateci sopra tenendo premuto il dito sullo schermo.

Fate tap, adesso, sull'icona a forma di cestino che si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo e, nella successiva finestra, pigiate su Elimina per eliminare il messaggio.

Se desiderate eliminare i messaggi Telegram per tutti, non dimenticare di apporre il segno di spunta sulla casella accanto all'opzione Elimina anche per... seguito dal nome dell'utente. Per cancellare più messaggi Telegram su Android, dovete apporre il segno di spunta accanto a ciascun messaggio che desiderate rimuovere: occorrerà dapprima tenere premuto il dito in corrispondenza di un messaggio, e poi apporre via via il segno di spunta accanto agli altri.

Come cancellare messaggi Telegram su iPhone o iPad

La procedura per cancellare messaggi Telegram su iPhone e iPad non si discosta troppo rispetto a quella appena menzionata, fatta eccezione per qualche variazione legata più che altro a qualche modifica relativa all'interfaccia dell'app sui sistemi operativi iOS e iPadOS. Tutto quello che dovete fare è aprire l'applicazione in questione (se non l'avete ancora scaricata, cliccate sul badge riportato in fondo al presente paragrafo) ed entrare nella chat di interesse. Premete e tenete premuto il dito sul messaggio che desiderate rimuovere, dopodiché selezionate l'opzione Elimina se desiderate cancellare il messaggio soltanto per voi, oppure Elimina per me e (utente), se desiderate cancellare i messaggi Telegram per tutti su iPhone. Come dite? Desiderate cancellare più messaggi Telegram? Esiste un modo anche per questo. Dopo aver premuto e tenuto premuto sul primo messaggio, vi basterà apporre il segno di spunta sugli altri messaggi per selezionarli e premere l'icona del cestino in basso a sinistra. Come prima apparirà una finestra di conferma: selezionate l'opzione Elimina se desiderate cancellare il messaggio soltanto per voi, oppure Elimina per me e (utente), se desiderate cancellare i messaggi Telegram per tutti.

Come cancellare messaggi Telegram su computer

Vediamo, infine, come cancellare messaggi Telegram su computer. Potete utilizzare l'apposita app scaricabile dal sito ufficiale, oppure sfruttare Telegram Web (vi abbiamo già spiegato come accedere) tramite un qualsiasi browser per navigare su Internet. A voi la scelta. Aprite, quindi, il programma ed entrate nella chat di vostro interesse, individuando il messaggio da rimuovere (potete anche utilizzare l'apposita barra di ricerca per effettuare una ricerca mirata del messaggio). A questo punto, premete il tasto destro del mouse in corrispondenza del messaggio da rimuovere e selezionate l'opzione Elimina dal menu che appare. Potete anche selezionare più messaggi da cancellare apponendo su ciascuno di questi un segno di spunta. Vi basterà, poi, cliccare con il tasto destro del mouse su uno dei messaggi e premere sulla voce Elimina selezione, confermando la scelta. Come abbiamo già visto su Android e iOS, potete scegliere di eliminare il messaggio soltanto per voi, oppure estendere tale operazione anche per il vostro utente.

Come cancellare tutti i messaggi Telegram

Oltre al singolo messaggio, l'app di messaggistica istantanea consente di intervenire sull'intera cronologia. Vediamo, quindi, come cancellare tutti i messaggi Telegram. Android Se state utilizzando un dispositivo con a bordo il "robottino verde", tutto quello che dovete fare è entrare, innanzitutto, nella chat in questione e cliccare sui tre puntini verticali nell'angolo in alto a destra che si trovano in corrispondenza del nome dell'utente.

A questo punto, fate tap sulla voce Cancella cronologia, per eliminare tutti i messaggi, oppure su Elimina chat, per cancellare la chat Telegram.

Anche in questo caso, potete scegliere se cancellare la chat sia per voi che per l'utente apponendo un segno di spunta sulla casella Elimina anche per (utente).

iPhone/iPad Per cancellare tutti i messaggi Telegram su iPhone e iPad è necessario seguire questi passaggi: Aprite l'app Telegram Entrate nella chat di interesse Cliccate sul nome dell'utente in alto Premete il tasto Altro Selezionate la voce Cancella messaggi Selezionate l'opzione Elimina solo per me per eliminare tutti i messaggi soltanto per voi, oppure Elimina per me e (utente) per estendere tale scelta all'altro o agli altri partecipanti alla chat. Per cancellare chat Telegram su iPhone, invece, è sufficiente entrare nella pagina principale dell'app ed effettuare uno swipe da destra verso sinistra in corrispondenza della chat che desiderate cancellare: a questo punto, pigiate sul pulsante Elimina e confermate la scelta dal menu che appare.Niente di più semplice!

Computer Aprite l'app Telegram per PC o eseguite l'accesso a Telegram Web Individuate la conversazione Cliccate su di essa con il tasto destro del mouse Selezionate l'opzione Cancella cronologia, per eliminare soltanto il contenuto, oppure Elimina chat, per eliminare completamente la conversazione. Come sempre, la scelta può essere limitata soltanto a voi (Elimina per me), oppure estesa a tutti i partecipanti alla chat (Elimina per me e per...).

Come cancellare automaticamente messaggi Telegram

Sapevate che è possibile cancellare automaticamente messaggi Telegram? No? Vi spieghiamo come fare, allora! La procedura funziona esattamente così: potete impostare un intervallo di tempo decorso il quale il messaggio verrà automaticamente cancellato. Comodo, non è vero? Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra guida su come creare chat Telegram che si autodistrugge. Android La prima cosa da fare è aprire l'app Telegram ed entrare nella chat di interesse. Cliccate sui tre puntini in alto a destra.

Cliccate, adesso, sul pulsante Autodistruzione e, dal menu che appare, impostate un intervallo di tempo. Potete anche personalizzare tale intervallo cliccando sull'omonima voce.

Potete sempre disattivare questa funzionalità in qualsiasi momento ripercorrendo gli stessi passaggi menzionati sopra e selezionando le voci Autoeliminazione e poi Disattiva.

iPhone/iPad Possedete un iPhone e volete eliminare automaticamente messaggi su Telegram? Anche in questo caso, come dicevamo in precedenza, è possibile farlo. Se non sapete come procedere continuate pure a leggere. Prendete l'iPhone prima di tutto e sbloccate lo schermo. A questo punto: Fate clic sull'icona dell'app di Telegram per avviarla

per avviarla Cercate tra le persone in lista sulla schermata delle chat quella con cui volete avviare una conversazione che si cancellerà in autonomia

Fate tap sull'utente

Selezionare l'icona con i tre puntini in orizzontale, che sarà a destra in alto

Premete sul comando Altro

Selezionate l'opzione Attiva autoeliminazione Anche in questo caso, dovrete scegliere la durata dei messaggi, il tempo durante il quale saranno visibili prima di cancellarsi autonomamente. Potete sempre ritornare sui vostri passi, seguendo lo stesso percorso indicato poc'anzi e selezionando le voci Altro > Regola autoeliminazione e infine Disattiva.

Computer A differenza di quanto visto in questo articolo, tale funzione è disponibile soltanto sull'app Telegram per PC: pertanto, non sarà possibile utilizzare Telegram Web. Aprite l'app Telegram Selezionate la conversazione di vostro interesse Procedete in base alla versione del sistema operativo in uso Windows Cliccate sul nome dell'utente in alto

Pigiate su Altro

Selezionate la voce Autoeliminazione e impostate l'intervallo temporale

e impostate l'intervallo temporale Cliccate su Salva per confermare la scelta Mac Cliccate sull'icona con i tre puntini in alto

Fate tal su Autoelimina

Selezionate l'intervallo di tempo Potete sempre ritornare sui vostri passi, seguendo lo stesso percorso indicato poc'anzi e selezionando la voce Disattiva.

Come cancellare i messaggi fissati in su Telegram

Prima di vedere come eliminare messaggi fissati su Telegram è opportuno leggere il nostro approfondimento su come creare messaggi fissati e in tal senso vi rimandiamo alla guida dedicata per una panoramica più chiara. Dopo aver seguito la procedura, vi basterà aprire la chat dove è presente il messaggio fissato e pigiare sull'icona X accanto ad esso. Nel riquadro che appare sullo schermo, pigiate su Togli per rimuoverlo definitivamente.