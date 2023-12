Come cancellare il registro chiamate di WhatsApp

WhatsApp non è soltanto un'applicazione per mandare messaggi istantanei, ma è una piattaforma che permette, tra gli altri, di effettuare pure chiamate , sia vocali che video, sfruttando la connessione Internet della propria SIM inserita nel cellulare. Se si utilizza molto questa funzione, è probabile che il registro di WhatsApp sia ricolmo di dettagli relativi alle telefonate avviate o ricevute nell'app, in entrata o in uscita.

Indice

Come cancellare registro chiamate WhatsApp su Android

Partiamo da un presupposto. Per impostazione predefinita, WhatsApp elimina in automatico i dettagli relativi alle chiamate, effettuate o ricevute, dalle quali è trascorso già diverso tempo, mentre rende facilmente recuperabili e consultabili quelle più recenti.

Tale registro è consultabile nella sezione Chiamate, disponibile, come vedremo meglio appresso, sia su Android che su iOS.

Approfittiamo dell'argomento per precisare che WhatsApp non permette di registrare chiamate. Per usufruire di questa opzione bisognerà installare un'applicazione apposita, come abbiamo già spiegato per i possessori di uno smartphone Android e di un iPhone.

Vediamo, quindi, come cancellare registro chiamate WhatsApp su Android:

La prima cosa da fare è sbloccare il dispositivo e aprire l'app WhatsApp dall'elenco delle applicazioni installate sullo smartphone Una volta giunti nella schermata principale, cliccate sulla scheda Chiamate riportata nel menu dell'applicazione Fate clic sui tre puntini nell'angolo in alto a destra e selezionate "Cancella registro chiamate".

In pochissimi istanti verrà fatta pulizia dell'intero registro, e di conseguenza dei dettagli (nome contatto, durata, data della conversazione) delle telefonate in entrata e in uscita. Visto che è semplicissimo? Prestate attenzione: questa procedura è irreversibile, nel senso che non è possibile tornare indietro e recuperare l'elenco cancellato.

Come cancellare singola chiamata WhatsApp su Android

Se il vostro obiettivo non è cancellare l'intero registro, ma soltanto una singola chiamata dall'elenco, bisognerà seguire quest'altra procedura: