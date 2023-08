Come cancellare le ricerche su Google: la guida per tutti i dispositivi

La memorizzazione automatica delle ricerche su Google è sicuramente un fattore molto importante quando si naviga su Internet, perché semplifica e velocizza il recupero dei risultati di una stessa ricerca: pensiamo agli studenti, ai lavoratori, ma anche ai semplici utenti che hanno bisogno di consultare determinati siti web.

C'è però un aspetto da non sottovalutare: queste "tracce" nella memoria del browser possono certamente ostacolare la privacy, soprattutto se si condivide il dispositivo in uso (smartphone, tablet o computer collegati al proprio account Google) con soggetti terzi.

Si tratta, tuttavia, di un elemento facilmente risolvibile: seguendo alcuni semplici passaggi, è possibile cancellare le ricerche su Google dal vostro dispositivo in pochissimi istanti. Se state cercando un dispositivo da regalare a un vostro familiare e temete che quest'ultimo possa scoprirvi, ecco come risolvere (suggeriamo anche di leggere il nostro approfondimento su come navigare in incognito su Internet).