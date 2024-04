Improvvisamente il vostro smartphone si sta scaricando in fretta, a tal punto da far sorgere il timore di non riuscire a coprire la giornata. Eppure c'è abbastanza segnale e non avete utilizzato chissà quali programmi pesanti, come i giochi o app per modificare video.

Per quanto la cosa possa sembrare strana, in realtà si tratta di una circostanza tutt'altro che infrequente. A volte non ci si accorge nemmeno che un'applicazione sta consumando troppa batteria, mentre in altri contesti può capitare, invece, di notare un repentino (e drastico) calo dell'autonomia del dispositivo, magari per colpa di qualche processo "impazzito".

In questa guida vedremo come capire quali app consumano batteria sul telefono e cosa fare per risolvere: su Android si può tentare, ad esempio, un'interruzione forzata dell'applicazione, mentre su iPhone è possibile eseguire un riavvio per tentare di rimediare.