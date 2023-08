La risposta, per quanto semplice, è piuttosto variegata, perché Apple offre diversi modi per effettuare la ricarica, con e senza cavo: andiamo a scoprirli tutti, cercando di capire se si possono caricare anche con iPhone o senza custodia. Ma prima, vi ricordiamo il nostro approfondimento su come pulire gli AirPods .

Gli AirPods sono una delle scelte più sicure per il proprio iPhone, non solo per le caratteristiche tecniche e sonore, ma anche per l'integrazione con l'ecosistema Apple. A un certo punto, però, si scaricheranno e vi porrete il problema di come caricare gli AirPods .

Indice

Come caricare AirPods e AirPods Pro con custodia

Da iPhone o iPad, aprite il coperchio della custodia con gli AirPods all'interno e tenete la custodia vicino al dispositivo. Attendete alcuni secondi finché non appare lo stato di carica. In alternativa, potete utilizzare il widget Batterie per controllare la percentuale della batteria (la carica della custodia viene visualizzata solo quando all'interno è presente almeno un AirPod).

Ogni custodia è progettata in modo che gli AirPods si blocchino al suo interno in un modo specifico. Nelle custodie di ricarica dei primi modelli dovete inserire gli auricolari rivolti verso l'esterno, mentre gli AirPods 3 e gli AirPods Pro (1a e 2a generazione) devono essere inseriti con gli auricolari che si fronteggiano.

Quello che dovete fare è inserirle nella loro custodia e poi effettuare una delle procedure che andremo a descrivere a breve. Con la custodia potete ricaricare gli auricolari più volte, senza caricatore, e Apple consiglia sempre di riporli dentro questo contenitore quando non li usate, proprio per preservarne la carica.

A questo punto, se avete allineato correttamente la custodia con il caricabatterie, l'indicatore luminoso di stato si attiva per alcuni secondi, quindi si disattiva, mentre la custodia continua a ricaricarsi. Per quanto riguarda la custodia di ricarica degli AirPods Pro (2a generazione), questa riproduce anche un suono che però può essere disattivato.

In caso vogliate caricare la custodia degli AirPods Pro 2 sul caricatore MagSafe di Apple Watch , la procedura è la stessa, semplicemente fate più attenzione a posizionarlo al centro in quanto è più piccolo. I magneti vi aiuteranno.

Ma come dicevamo gli ultimi AirPods sono dotati di custodia con supporto alla ricarica wireless . Gli AirPods di 1a generazione hanno solo la custodia di ricarica Lightning, mentre alcuni AirPods di 2a generazione (c'era l'opzione al momento dell'acquisto o per le custodie acquistate separatmente), gli AirPods 3a generazione e gli AirPods Pro (1a e 2a generazione), sono dotati di custodia di ricarica wireless .

Se vi state chiedendo se potete caricare gli AirPods con un caricatore da 20 W , la risposta è sì, non c'è nessun problema, e tenete presente che la ricarica via cavo è quella più rapida.

Dopo aver inserito gli AirPods nella custodia di ricarica, giratela e sul fondo vedrete una porta Lightning . Prendete il cavo che era in dotazione con la custodia e inserite la presa Lightning nella custodia. Dall'altro capo, avrete una presa USB-C, che potrete inserire in qualunque caricatore dotato di tale presa, o in un computer. Se necessario, potreste dover usare un adattatore da USB-C a USB-A.

Gli ultimi modelli di AirPods, a partire dalle AirPods 2a Generazione e le AirPods Pro, sono dotate di custodia wireless, ma per poterla sfruttare, come vedremo dopo, avremo bisogno di un caricatore apposito . Di fabbrica, l'unico modo per caricarle è via cavo. Vediamo come fare.

Per controllare lo stato durante la ricarica tramite cavo o pad wireless, aprite la custodia di ricarica per controllare la spia di stato: quando è verde potete staccarla.

Ogni custodia AirPods ha comunque un indicatore o una luce di stato che può avvisarvi sullo stato di carica. Per la custodia di ricarica non wireless, la spia di stato è all'interno, quindi dovrete aprirla, mentre le altre hanno la luce di stato all'esterno, sulla parte anteriore della custodia.

Ma non siete obbligati a utilizzare il caricatore MagSafe di Apple. Come dicevamo, le custodie wireless degli AirPods sono compatibili con qualunque caricatore wireless certificato Qi , che è lo standard utilizzato dalla maggior parte dei caricatori wireless sul mercato.

Come caricare AirPods senza custodia

Apple vende le custodie di ricarica sostitutive originali che, come nel caso dei caricatori MagSafe, costano un po' di più, con prezzi che partono da 76 euro per quella destinata agli AirPods 3a generazione.

In caso abbiate problemi con la vostra, perché l'avete persa o non funziona, dovrete necessariamente comprarne un'altra per poter utilizzare i vostri auricolari.

Se volete sapere come caricare gli AirPods senza custodia, come abbiamo accennato nel primo capitolo non è possibile. Gli AirPods necessitano infatti di una custodia apposita, specifica per il modello, per potersi caricare.

Come caricare AirPods con iPhone

Quindi al momento non potete caricare i vostri AirPods con un iPhone, né in modalità wireless né cablata.

Secondo i dati di certificazione all'FCC statunitense , i dispositivi sono in teoria capaci di offrire una ricarica wireless inversa a 5 W, ma non è mai stata abilitata.

Volete sapere come caricare le AirPods con iPhone? Purtroppo, mentre la possibilità di ricarica inversa è stata discussa per iPhone 12, 13 e 14, al momento i melafonini non sono in grado di offrirla.

Come caricare AirPods Max

Per verificare lo stato di ricarica , potete andare sul dispositivo a cui sono collegate, toccare il nome delle cuffie vicino alla parte superiore dello schermo e controllare la percentuale. In alternativa, potete controllare il LED di stato sull'auricolare destro. Se la carica rimanente è superiore o uguale al 95% sarà verde, mentre sarà ambra se la carica è inferiore a quella percentuale.

Le cuffie infatti presentano una porta sotto al padiglione destro, in cui inserire il cavo Lightning . All'altra estremità del cavo, troverete una presa USB-C , da inserire in un caricatore compatibile o in un computer.

Finora abbiamo parlato di auricolari, ma Apple nel 2020 ha prodotto anche delle cuffie wireless ad archetto sovraurali, le AirPods Max . Se volete sapere come caricarle, queste cuffie non possono essere caricate in modalità wireless, ma solo via cavo attraverso la porta Lightning dedicata.

Quanto tempo ci vuole per caricare le AirPods

A questo punto, potreste chiedervi quanto tempo ci vuole per caricare gli AirPods.

Come abbiamo detto, la ricarica wireless è più lenta di quella cablata, ma i tempi variano a seconda del modello.

Gli AirPods di 1a e 2a generazione impiegano da 20 a 25 minuti per una ricarica completa, mentre gli AirPods di 3a generazione impiegano da 50 a 60 minuti, con la ricarica cablata. Anche gli AirPods Pro, di 1a e 2a generazione, impiegano questo tempo. Per quanto riguarda gli AirPods Max, i tempi arrivano anche a 2 ore.

E per la ricarica wireless? Mediamente, potete aspettarvi un tempo di ricarica intorno ai 30 minuti superiore.

Per quanto riguarda invece i tempi di ascolto, gli AirPods di 2a generazione arrivano a 6 ore di ascolto (4 di conversazione) per ricarica, per un totale di più di 30 ore di ascolto (20 di conversazione). Per gli AirPods di 3a generazione i tempi sono di 4,5 ore di ascolto (3,5 di conversazione) per ricarica, per un totale di più di 24 ore di ascolto (18 di conversazione).

Passando agli AirPods Pro di 1a generazione, abbiamo fino a 4,5 ore di ascolto (3,5 di conversazione) per ricarica, per un totale di più di 24 ore di ascolto (18 di conversazione), mentre per quelli di 2a generazione i tempi sono di 5 ore di ascolto (3 di conversazione) per ricarica, per un totale di più di 24 ore di ascolto (18 di conversazione).

Gli AirPods Max invece arrivano fino a 20 ore di ascolto.