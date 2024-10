Come caricare documenti su IT-Wallet

È iniziato il rilascio graduale di IT-Wallet, ossia la funzione dell'app IO per avere una copia digitale dei propri documenti. La funzionalità, che sarà disponibile per tutti dal 4 dicembre 2024, permette di avere a portata di smartphone i propri documenti che, anche se in formato digitale, avranno pieno valore legale. In una prima fase, i documenti che possono essere caricati su IT-Wallet sono patente, tessera sanitaria e tessera per le disabilità. In tutti i casi, non è necessario fare una scansione del documento né niente del genere: il tutto avviene tramite login via SPID o CIE, che permette al sistema di IO di comunicare con i database statali, da cui viene ottenuta una copia dei documenti.

Prima di iniziare: come abilitare IT-Wallet

Prima di aggiungere i documenti, è necessario abilitare IT-Wallet, ossia concedere all'app IO la possibilità di utilizzare questa funzione. I cittadini che sono stati selezionati (e poi tutti dal 4 dicembre), troveranno un avviso nelle sezioni Messaggi e Portafoglio dell'app IO. Dalla notifica, evidenziata da un colore azzurro e con titolo Novità: Documenti su IO, bisogna cliccare su Inizia per avviare la procedura. Clicca Continua nella prima schermata informativa e poi leggi l'informativa per la privacy, che spiega perché i documenti su IO sono al sicuro: dopo aver letto il documento, clicca su Continua. A questo punto, per abilitare IT-Wallet, è necessario eseguire il login via SPID: scegli quindi se effettuare l'accesso via SPID, via CIE+PIN o via CieID e completa la procedura di accesso. Infine, dopo aver verificato l'identità, ti troverai davanti una schermata riassuntiva con i tuoi dati: clicca Continua e quindi Aggiungi primo documento.

Come caricare la patente su IT-Wallet

Dopo aver abilitato IT-Wallet, per caricare la patente su IO vai nella sezione Portafogli e clicca su Aggiungi al Portafoglio, quindi seleziona Patente di guida. A questo punto, se richiesto esegui nuovamente il login tramite SPID o CIE: troverai quindi una schermata che riassume i dati che verranno condivisi con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ossia nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. Clicca quindi sul tasto Continua in fondo e vedrai una schermata che ti avvisa che la Motorizzazione civile ha preso in carico la richiesta. A differenza di quanto avviene con la tessera sanitaria, infatti, con la patente il processo non è istantaneo: bisogna aspettare che la motorizzazione elabori la richiesta. Nel nostro caso, è stata questione di pochi minuti: dopo poco, vedrai una notifica nella sezione Messaggi che informa che la richiesta è stata elaborata. A questo punto, cliccando sulla notifica (o eseguendo di nuovo la procedura dall'inizio) vedrai una schermata con il riassunto dei tuoi dati: verifica che siano corretti e clicca il tasto il tasto in fondo Aggiungi al Portafoglio per avere la patente su IT-Wallet.

Come aggiungere la tessera sanitaria su IT-Wallet

Per la tessera sanitaria, la procedura è ancora più semplice e immediata: nell'app IO, dalla sezione Portafoglio clicca su Aggiungi al Portafoglio e seleziona Tessera Sanitaria - Tessera europea di assicurazione malattia. Nella schermata successiva vedrai i dati che verranno condivisi con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la verifica, ossia nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. Se è tutto ok, clicca su Continua in basso e, nella schermata successiva, clicca su Aggiungi al Portafoglio per avere la tessera sanitaria su IT-Wallet.

Come aggiungere la Carta europea per la disabilità su IT-Wallet

A differenza delle prime due, in questo caso non abbiamo una guida passo-passo e screenshot, non avendo potuto eseguire la procedura completa. Tuttavia, il primo step è sempre il login via SPID o CIE, e il resto della procedura dovrebbe essere piuttosto immediato, come per patente e tessera sanitaria.