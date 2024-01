Come cercare case in affitto: i siti utili

State cercando una casa in affitto per trasferirvi? Magari avete deciso che volete vivere in uno spazio più grande, oppure il vostro contratto attuale e in scadenza e non può essere rinnovato. Dunque, se cercate casa state sicuramente iniziando a guardarvi intorno e probabilmente siete alla ricerca di piattaforme su cui fare delle ricerche, che siano affidabili e con molti annunci. Se vi rivedete in queste descrizioni, allora vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per consigliare alcuni siti per cercare case in affitto. Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di prendervi un po' di tempo da dedicare ai paragrafi di questa guida che abbiamo scritto proprio per voi. Troverete dei siti a cui fare riferimento, da controllare subito, magari proprio mentre leggete. In questo modo riuscirete a capire come funzionano e scoprire se fanno al caso vostro. Che ne dite di cominciare?

Indice

Idealista

Il primo sito che vi consigliamo di utilizzare si chiama Idealista.

Su questa piattaforma troverete vari tipi di immobili in affitto, ma anche in vendita, divisi per categoria e zona geografica. Potrete anche fare delle ricerche in Spagna e Portogallo, se interessati. Dunque, per controllare gli annunci di Idealista non è necessario registrarsi. Tuttavia, per poter poi contattare la persona che ha creato l'annuncio diventa fondamentale avere un profilo con i propri dati. Vediamo nello specifico come funziona. Collegatevi alla pagina principale del servizio e scegliete l'opzione Affitto, sulla sinistra. Selezionate la voce Case e appartamenti nel menù a tendina subito a fianco o scegliete il tipo di offerta tra quelle a disposizione in base a ciò che vi interessa tra quelli disponibili: Nuove costruzioni, Stanze, Garage o posti auto, Cantine, Uffici, Locali o capannoni, Terreni, Edifici o Case vacanza.

Nel campo Scrivi la località che cerchi dovrete appunto indicare il comune che vi interessa e poi potrete fare clic su Cerca, il tasto sulla destra.

Vedrete subito comparire la lista di case in affitto a disposizione nella zona indicata, disposti in un elenco. Facendo clic in alto a destra sulla voce mappa, potrete vederli disposti proprio sulla mappa del comune indicato. In alto potrete andare nello specifico, scegliendo eventualmente una zona o un quartiere della località scelta. Poi, facendo riferimento alla parte sinistra, potrete perfezionare la ricerca utilizzando i vari filtri presenti. Potrete indicare un minino e un massimo come prezzo, in base al vostro budget, ma anche la metratura, il numero di stanze e varie caratteristiche che cercate, come giardino, piscina, balcone, ecc. Quando trovare un annuncio che vi interessa potrete procedere a inviare un messaggio all'utente che l'ha pubblicato e mettervi d'accordo per una visita.