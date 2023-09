Trovare un nuovo lavoro è molto più che spulciare tra le varie offerte e candidarsi, per questo LinkedIn è uno degli strumenti più utili per dare una svolta alla vostra carriera e trovare veramente l'occupazione che vi faccia sentire realizzati. Ma se la sua popolarità e funzioni rendono la piattaforma particolarmente adatta allo scopo, è importante sapere come cercare lavoro su LinkedIn in modo da compiere i giusti passi e non perdere tempo o persino occasioni. Andiamo a vedere gli aspetti principali di questo servizio, anche quelli che magari si tendono a sottovalutare, e magari scoprirete che vi si potrebbero aprire porte che fino a poco fa consideravate inaccessibili. Prima, però, vi ricordiamo il nostro approfondimento su come migliorare il proprio profilo su LinkedIn.

Indice

Che cos'è LinkedIn

A questo punto probabilmente saprete già cosa sia LinkedIn, ma giusto per fugare ogni dubbio, si tratta della piattaforma per cercare lavoro più popolare al mondo, con più 930 milioni di membri in più di 200 Paesi e territori. In pratica, LinkedIn è un social network professionale, dedicato a chiunque, dal dirigente di una grande azienda al proprietario di una piccola attività allo studente universitario al primo anno e in cerca di qualche lavoro per pagarsi gli studi. Sulla piattaforma potrete esporre le vostre competenze in una vetrina ben organizzata e professionale, oltre a potervi connettere con persone che hanno esperienze o conoscenze in comune, anche tramite messaggi privati. Se sapete utilizzare Facebook, vi troverete a vostro agio con Linkedin, ecco comunque una lista delle sue funzioni: Feed principale , dove troverete notizie, post delle vostre connessioni e pagine aziendali che seguite

, dove troverete notizie, post delle vostre connessioni e pagine aziendali che seguite Profilo , con il vostro nome, foto, posizione, occupazione e dove inserite la vostra istruzione ed esperienze lavorative come in un curriculum vitae

, con il vostro nome, foto, posizione, occupazione e dove inserite la vostra istruzione ed esperienze lavorative come in un curriculum vitae Rete , un elenco di tutti i professionisti con cui siete attualmente connessi, con la possibilità di aggiungere contatti, trovare persone che potreste conoscere e alunni, ovvero persone che hanno frequentato i vostri stessi percorsi educativi

, un elenco di tutti i professionisti con cui siete attualmente connessi, con la possibilità di aggiungere contatti, trovare persone che potreste conoscere e alunni, ovvero persone che hanno frequentato i vostri stessi percorsi educativi Lavoro , dove trovate gli annunci di lavoro pubblicati ogni giorno dai datori di lavoro e consigliati da Linkedin in base alle vostre informazioni, tra cui la vostra posizione e le preferenze di lavoro opzionali che potete compilare per ottenere annunci di lavoro più su misura

, dove trovate gli annunci di lavoro pubblicati ogni giorno dai datori di lavoro e consigliati da Linkedin in base alle vostre informazioni, tra cui la vostra posizione e le preferenze di lavoro opzionali che potete compilare per ottenere annunci di lavoro più su misura Messaggi, conversazioni private con altri utenti, con la possibilità do aggiungere allegati, includere foto e altro ancora.

conversazioni private con altri utenti, con la possibilità do aggiungere allegati, includere foto e altro ancora. Notifiche, una funzione di notifica che consente di sapere quando siete stati invitati a un evento, a leggere un post o la vostra candidatura è stata accettata

una funzione di notifica che consente di sapere quando siete stati invitati a un evento, a leggere un post o la vostra candidatura è stata accettata Pubblica, per pubblicare post sulla piattaforma

per pubblicare post sulla piattaforma Interessi, che includono pagine aziendali, gruppi in base alla posizione o all'interesse

che includono pagine aziendali, gruppi in base alla posizione o all'interesse Barra di ricerca , una funzione di ricerca che permette di filtrare i vostri risultati in base a diversi campi personalizzabili e trovare professionisti, aziende, lavori e altro ancora

, una funzione di ricerca che permette di filtrare i vostri risultati in base a diversi campi personalizzabili e trovare professionisti, aziende, lavori e altro ancora Inviti in sospeso, notifiche che riceverete quando altri utenti vi invitano a connettervi con loro su LinkedIn Per chi vuole di più c'è poi LinkedIn Premium, che offre una serie di funzioni aggiuntive come la possibilità di vedere chi visita il vostro profilo e molto altro. I piani sono quattro: Career: costa 30,23€ ogni mese;

costa 30,23€ ogni mese; Business: 45,36€ ogni mese (con pagamento annuale);

45,36€ ogni mese (con pagamento annuale); Sales Navigator : 80,65€ ogni mese (con pagamento annuale) / 128,09€ ogni mese (con pagamento mensile);

: 80,65€ ogni mese (con pagamento annuale) / 128,09€ ogni mese (con pagamento mensile); Recruiter: 126,02€ ogni mese (con pagamento annuale) Qui trovate il nostro approfondimento a riguardo. Ma questo è quello che offre LinkedIn. Voi per cosa potete utilizzarlo? In effetti, molti creano un account e poi lo abbandonano perché non hanno idea di come usarlo. Il primo scopo è per cercare lavoro e candidarsi a offerte che potrebbero interessarvi, e usare il vostro profilo sulla piattaforma come curriculum interattivo, con video, post e contenuti sempre in crescita, ma non solo. Su LinkedIn potete connettervi ad altri professionisti del vostro settore, oppure trovare vecchie conoscenze o compagni d'università, partecipare a gruppi o anche usarlo come blog per pubblicare le vostre competenze, il che può essere anche un modo per farsi notare da chi offre lavoro. Ai tempi dell'acquisizione da parte di Microsoft (che ha comprato l'azienda nel 2016) il capo di LinkedIn aveva dichiarato che la piattaforma non è solo un curriculum, ma un "approccio più dinamico per rappresentare le tue esperienze, le tue capacità, i tuoi obiettivi, ciò che sai, ciò che ti interessa in un contesto professionale", proseguendo "Non si tratta solo della completezza; si tratta anche della freschezza delle informazioni, e più sono complete e fresche, più recenti sono state aggiornate quelle informazioni, più opportunità si accumulano per i nostri membri". Ma bisogna sapere come fare. Scopriamolo insieme!

Come cercare lavoro su LinkedIn

Siete pronti a trovare il lavoro dei vostri sogni? Prima però dovrete creare un profilo su LinkedIn e gestirlo con una certa cura. Vediamo come affrontare tutti i passaggi, anticipando che potete gestire LinkedIn sia da app per dispositivi mobili (Android o iOS) che da sito Web. Create un profilo Partiamo dall'inizio: la creazione di un profilo, che è anche il momento più importante della vostra vita sulla piattaforma (anche se successivamente potete effettuare tutte le modifiche che desiderate). Qui trovate il nostro approfondimento, ma andiamo a definire i punti principali della procedura. Se decidete di iscrivervi da telefono o tablet, scaricate l'app LinkedIn da Google Play o App Store e avviatela. Toccate il pulsante Iscriviti ora per iscrivervi con la vostra email, oppure toccate Continua con Apple o Continua con Google per utilizzare i vostri account Apple o Google. Se decidete di utilizzare l'email, inserite il vostro indirizzo di posta elettronica e la password (deve avere almeno sei caratteri). Successivamente, inserite i dati richiesti nei campi Qualifica più recente e Azienda più recente, mentre se siete studenti selezionate l'opzione relativa. Infine, confermate la vostra età e poi verificate il vostro indirizzo di posta elettronica, su cui riceverete un'email da parte della piattaforma. Cliccate sul link in basso e potrete accedere al servizio.

In caso decidiate di effettuare la procedura da PC, avviate il browser di vostra scelta e andate sul sito di LinkedIn. Qui cliccate su Iscriviti ora in alto a destra e scegliete se iscrivervi utilizzando la vostra email o con il vostro account Google. Se optate per la prima scelta, inserite la vostra email e una password di almeno sei caratteri e cliccate sul pulsante Accetta e iscriviti. Successivamente, digitate nome e cognome, cliccate su Accetta e iscriviti, selezionate Italia alla voce Paese (in caso non lo sia già), inserite il vostro CAP e cliccate su Avanti. A questo punto la procedura è come da telefono, inserite i dati richiesti in Qualifica più recente e Azienda più recente o, se siete studenti, selezionate la casella relativa. Ora dovete verificare il vostro indirizzo email, cliccate sul link nel messaggio che avete ricevuto all'indirizzo indicato in fase di iscrizioni e potrete utilizzare la piattaforma. Ma questo è solo l'inizio. Ora dovrete curare il vostro profilo. Il primo passaggio è la foto, che deve essere professionale, meglio su uno sfondo neutro e non in contesti inappropriati (Linkedin non è Instagram, è una piattaforma dedicata al lavoro, tenetelo sempre presente). Per aggiungere la foto, da computer cliccate in alto a destra sulla voce Tu e poi sul pulsante Visualizza profilo. A questo punto cliccate sulla vostra foto attuale o sull'immagine generica e cliccate su Aggiungi foto. Cliccate su Carica foto, effettuate le eventuali regolazioni e poi cliccate su Salva. Da telefono, toccate in alto a sinistra sull'immagine del profilo e poi toccate sull'immagine in alto a sinistra. Successivamente, toccate ancora l'immagine e in basso toccate Visualizza o modifica la foto del profilo. Cliccate su Aggiungi foto e dal basso scegliete Scatta foto per scattarne una con il telefono o Carica da Foto. È molto importante anche aggiungere un'immagine di sfondo, cosa che potete fare cliccando sull'icona a forma di penna in alto a destra nell'immagine dietro alla vostra foto. A questo punto, potete iniziare a descrivervi. Da computer, sempre nella sezione Visualizza profilo dopo aver cliccato su Tu, cliccate sul pulsante Aggiungi sezione del profilo e aggiungete una sezione principale che corrisponde a grado di formazione, di posizione lavorativa, eventuale pausa lavorativa e competenze. Sotto sezioni consigliate selezionate eventuali corsi o elementi in primo piano, mentre sotto Altro potete aggiungere eventuali pubblicazioni, esperienze di volontariato, lingue e altro. Da telefono, toccate sempre la vostra foto di profilo in alto a sinistra, poi toccate Visualizza profilo e toccate Aggiungi sezione. Siate sempre sinceri e cercate di mettere in evidenza i lati del vostro profilo più importanti o su cui puntate maggiormente. Sempre in questa pagina, se toccate (da smartphone) o cliccate (da computer) sull'icona a forma di penna a destra della foto, potete aggiungere una presentazione, che sarà il vostro biglietto da visita e la prima cosa che leggeranno eventuali recruiter, subito sotto al vostro nome. Cercate di essere interessanti e sintetici: con una frase dovete dire chi siete. Ma siete solo all'inizio! Vediamo come migliorare il vostro profilo su LinkedIn e rendervi più interessanti nelle offerte di lavoro. Questi consigli vengono anche da LinkedIn, che ha analizzato i profili di qualche migliaio dei suoi utenti migliori, ovvero che hanno cercato un lavoro in un'azienda e l'hanno trovato entro tre mesi. Cos'hanno fatto di così speciale per trovare il posto ambito? Aggiungete nuove competenze al profilo LinkedIn vi dà la possibilità di aggiungere sempre nuove competenze al vostro profilo, in modo che i reclutatori alla ricerca di queste specifiche conoscenze possano trovarvi. Più del 90% delle persone che hanno trovato un lavoro entro tre mesi aveva elencato cinque o più competenze sul loro profilo. Ma dovete evitare parole come "qualificati, appassionati e motivati" che sono inserite nell'elenco offerto da LinkedIn. Cercate descrizioni diverse in modo da risaltare tra i potenziali candidati. Per aggiungere una competenza, da computer cliccate su Tu in alto a destra e poi su Visualizza profilo. Successivamente, scorrete in basso e cliccate sul pulsante "+" di fianco a Competenze. Da telefono, toccate sulla vostra voto in alto a sinistra, toccate su Visualizza profilo, scorrete in basso e toccate il pulsante "+" di fianco a Competenze. Ora aggiungete le vostre competenze, che possono essere utilizzo di Office, Programmazione in Python o Editing Video. Ancora una volta, siate sinceri e non millantate competenze che non possedete. Ottenete conferme per le vostre competenze Aggiungere competenze è importante, ma chi stabilisce che quanto dichiarate è vero? LinkedIn offre uno strumento in grado di valutarlo, ovvero il badge di competenza. Per sfruttarlo, cliccate sul pulsante Quiz competenze, da Web o app, e poi selezionate un argomento.

Il quiz funziona in modo molto semplice: rispondete a 15 domande a scelta multipla. Se rientrate nel primo 30%, otterrete il badge di competenza, e i reclutatori sapranno che quello che dite è vero. In alternativa, altri utenti come i datori di lavoro possono confermare che quello che dite è vero, ma la valutazione è quella che assegnerà il badge. Ottimizzate il profilo per la ricerca LinkedIn Creare un profilo su LinkedIn è una cosa, creare un profilo ottimizzato per LinkedIn è un'altra. La stragrande maggioranza dei reclutatori (fino all'87% di quelli intervistati negli Stati Uniti) utilizza Linkedin Recruiter per il loro lavoro sfruttando per esempio La la ricerca booleana per competenze (un tipo di ricerca che combina l'uso di parole chiave con operatori booleani come AND, OR o NOT). Per questo motivo, le competenze più comuni nel vostro campo devono essere presenti nelle sezioni del profilo più importanti per la ricerca su LinkedIn, come il titolo, il riepilogo e le intestazioni dell'esperienza lavorativa. Compilate il vostro intero profilo LinkedIn per mostrare che siete seri riguardo al vostro lavoro e così aumentare le possibilità di essere contattato. Siate attivi sulla piattaforma Dopo aver completato e ottimizzato il vostro profilo, cercate di non essere solo spettatori, ma di essere attivi per aumentare la vostra commercbiabilità, ricercabilità e visibilità. Ogni volta che cliccate su un mi piace o quando commentate o condividete quello che viene presentato o mostrato nel feed delle vostra rete, vi fate notare e questo creerà molte opportunità per voi, oltre a essere utile per ampliare la vostra rete. Inoltre potrebbe essere utile per le vostre notifiche di lavoro seguire le aziende in cui cercate lavoro. Ma partecipare non vuol dire solo mettere mi piace. Scrivete voi stessi articoli o pubblicate video sugli argomenti che conoscete in modo da proporvi e mostrare attivamente le vostre competenze. Anche partecipare ai gruppi è molto importante: servono per fare rete. Fate domande e cercate le offerte di lavoro pubblicate dagli altri membri del gruppo. Più dell'80% delle persone che hanno ottenuto un nuovo lavoro entro tre mesi hanno partecipato ai gruppi di LinkedIn. Seguite le aziende che vi interessano Cercate le offerte di lavoro su LinkedIn Ancora non abbiamo parlato di come cercare lavoro. Sembra ovvio, ma prima di farlo è opportuno creare un profilo adeguato per catturare l'attenzione di eventuali reclutatori, poi potrete iniziare a cercare tra le offerte. Per farlo, da computer cliccate in alto sull'icona Lavoro (quella con la valigetta), mentre da dispositivi mobili sarà in basso a destra. Qui troverete in alto un feed con tutti i lavori consigliati per voi in base al vostro profilo e competenze. Verranno mostrati solo i primi tre, ma cliccando su Mostra tutto accederete al feed completo. Da telefono sarà un semplice elenco, mentre da computer sarà diviso in due colonne: a sinistra l'elenco e a destra la descrizione dell'offerta. Nella pagina principale, in basso vedrete altre schede. La seconda sarà relativa alle offerte dedicate per chi è iscritto a Premium, mentre in basso troverete offerte specifiche per le vostre competenze, offerte rilevanti nella vostra rete e sulla base del vostro profilo e cronologia di ricerche.

Non trovate quello che state cercando? Utilizzate il campo di ricerca in alto e iniziate a inserire qualche termine per qualifica o competenza, poi selezionate quelli proposti dal sistema. Se volete aumentare le vostre possibilità di reclutamento, potete caricare il vostro CV e condividerne automaticamente i dati con i reclutatori. Per farlo, da PC cliccate a sinistra sull'icona a forma di ingranaggio e cliccate su Carica CV, poi selezionate le opzioni Salva i CV caricati e le risposte alle domande di candidatura e Condividi i dati dei tuoi CV con tutti i recruiter. Da telefono nella pagina Lavoro toccate in alto i tre puntini e poi selezionate Impostazioni candidatura. Qui troverete anche un pulsante interessante: Avvisi offerte di lavoro. Vediamo a cosa serve Impostate gli avvisi di lavoro Aprendo la pagina Lavoro per la prima volta, probabilmente avrete notato un pulsante Imposta avvisi di lavoro. Questo vi consente di ricevere notifiche non appena arriveranno nuovi avvisi in questa sezione e non dovrete aprire ogni giorno l'app per scoprire cosa c'è di nuovo. In caso non vediate il pulsante, da PC cliccate sul'icona a forma di campanella in alto a destra, alla voce Avvisi offerte di lavoro (sempre dopo aver cliccato in alto sulla scheda Lavoro) e attivate il pulsante di fianco a Le principali offerte di lavoro per te. In alto, cliccate su Cerca offerte di lavoro per aggiungere un avviso. A questo punto, verrete rimandati alla pagina di ricerca offerte: cercate le offerte operando sul campo di ricerca, sulla posizione e sui menu a tendina per selezionare le proposte che vi interessano. Poi attivate il cursore in alto a destra nel pannello, con la scritta Imposta avviso di offerta di lavoro. Da telefono, la procedura è simile. Toccate la scheda Lavoro in basso a destra e poi i tre puntini in alto. Selezionate Avvisi offerte di lavoro e cliccate su Cerca offerte di lavoro. Cercate il lavoro inserendo i termini di ricerca nel campo in alto, la posizione e operando sui filtri, poi attivate il cursore. Se cambiate idea, potete disattivare il pulsante o impostare un avviso diverso cliccando sull'icona a forma di penna nella finestra Avvisi di lavoro. Cliccate su Elimina avviso di lavoro e ricominciate da capo. Cercate i profili utente Dopo aver ottimizzato il vostro profilo LinkedIn per interessare i reclutatori, perché non cercare voi i reclutatori e proporvi direttamente? Dalla Home, se inserite nel campo di ricerca in alto la parola recruiter o assunzione e il vostro ruolo potete trovare direttamente le persone che stanno cercando profili come il vostro. Potete restringere la ricerca impostando parole chiave, una posizione o utilizzando altri criteri, come un'azienda, gruppi o persone che conoscete. E se vi siete proposti per un lavoro e vi è stato proposto un colloquio, cercate su LinkedIn il responsabile delle assunzioni o l'intervistatore per scoprire cosa gli piace, quali sono i loro interessi e altro ancora. Potete sfruttare queste informazioni durante il colloquio per creare empatia e soprattutto dimostrare di impegnarvi in tutti i fronti. Ma non solo. Anche se non doveste essere stati scelti dopo un colloquio, magari vi siete scambiati diversi messaggi con il reclutatore o il responsabile delle assunzioni, e se pensate di avergli lasciato comunque una buona impressione non perdete questa connessione. Alla fine del processo di selezione, contattatelo per ringraziarlo e fargli sapere che vi piacerebbe essere considerati per altri ruoli futuri magari più adatti a voi. Cercate tra i post nel feed di notizie Un altro modo per cercare offerte di lavoro, anche se decisamente meno specifico e più per tentativi è nei Post. Potete farlo direttamente dal feed di notizie, cliccando su Home, oppure effettuando una ricerca come abbiamo visto sopra per i reclutatori e poi da Persone cliccare su Post. In questo modo, potrete vedere i post pubblicati dai reclutatori o dalle aziende per cui lavorano e con un po' di fortuna potreste notare qualche avviso. Potete giocare anche con l'ordinamento dei post tra Rilevanza e Ultimo per mostrare contenuti diverse, e potete provare con parole di ricerca diverse, come il vostro lavoro, competenze, o anche la vostra città per ottenere risultati diversi che magari vi sono sfuggiti. Contribuite ad articoli collaborativi LinkedIn genera di frequente contenuti utilizzando l'intelligenza artificiale, ma invita alcuni utenti ad aggiungere il loro punto di vista e contributo. Questo è un ottimo modo per farsi notare da reclutatori e datori di lavoro, perché in caso leggessero questi contributi potrebbero essere interessati a voi e contattarvi. E questo potrebbe risultare anche in un'offerta di lavoro o comunque in contatti utili per la vostra crescita. Pensate sempre che LinkedIn è tutto sui collegamenti, e il livello degli utenti è dato dal numero di persone che compongono la rete. L'obiettivo è superare 500, quindi dovete essere sempre pronti e trovare soluzioni per ottenere questo risultato (ma senza esagerare!).

Come vedere le offerte di lavoro su Linkedin

Nel capitolo precedente abbiamo dato grande rilevanza alla creazione del profilo e agli strumenti per rendersi più interessanti su LinkedIn, ma abbiamo accennato solo brevemente alla ricerca di lavoro vera e propria. Vediamo di approfondire questo aspetto. Se vi state chiedendo come vedere le offerte di lavoro su LinkedIn, le possibilità a vostra disposizione sono diverse. Il modo più semplice è cliccando sulla scheda Lavoro, che da sito Web trovate in alto e da app per dispositivi mobili in basso a destra. Qui troverete le offerte ordinate in schede. Quelle in cima sono quelle Consigliate per te, scelte in base al vostro profilo e competenze. Cliccando su Mostra tutte potrete a vedere tutte quelle che l'algoritmo della piattaforma ha selezionato per voi. Cliccando su un'offerta, potrete accedere ai dettagli che la riguardano. Da sito Web, avrete un pannello laterale di sinistra con l'elenco di tutte le offerte e a destra la descrizione dell'offerta. Da telefono invece avrete solo l'elenco, e per vedere i dettagli dovrete cliccare su un'offerta, il che aprirà la pagina relativa. Ogni offerta in genere è composta di diversi elementi. In alto trovate l'azienda, la posizione e se si tratta di lavoro da remoto o meno. Sotto trovate il tipo di lavoro, le competenze richieste e i due pulsanti per candidarsi e salvare l'offerta (le offerte salvate saranno nella sezione Le mie offerte, riconoscibile dall'icona a forma di segnalibro, in alto a sinistra nel sito e in alto nell'app). Sotto, trovate la descrizione dell'azienda e in basso, nell'ordine, la descrizione del lavoro, cosa ci si aspetta da voi e le competenze richieste. In fondo, trovate come si posizionano le vostre competenze rispetto a quelle richieste ed eventualmente quelle mancanti. Se pensate che l'offerta possa fare per voi, potete cliccare su Candidati in alto per candidarvi. In alcuni casi il processo è incredibilmente semplice e potete condividere il CV direttamente da LinkedIn o anche solo il vostro profilo. In altri, potreste dover utilizzare il sito Web dell'azienda e seguire la procedura indicata.

In alternativa, potete cercare voi stessi le offerte usando la casella di ricerca che trovate in alto. Sempre dalla sezione Lavoro (o dalla Home), inserite dei termini di ricerca per qualifica o competenza. Cliccate sul risultato e poi date Invio. Ora troverete una serie di offerte relative alla vostra ricerca. In alto potete selezionare la posizione e impostare una serie di filtri e ordinamento come Data di pubblicazione, Livello di esperienza, In sede / Da remoto, Candidatura semplice o altri filtri. In alto a sinistra vedrete un menu a tendina verde con la scritta Lavoro. Volendo potete cambiare ricerca e cliccare su Post, in modo da cercare i post in cui si parla del lavoro. Inoltre nel campo di ricerca potete giocare con le parole chiave da inserire, inserendo non solo un termine, ma più di uno, senza esagerare. In questo modo potreste ottenere risultati diversi e magari offerte interessanti a cui non avete pensato. In alternativa, potete effettuare le ricerche per i recruiter, per andare a vedere i profili o i loro post, nella speranza di accedere ad altre offerte che magari non sono apparse nell'elenco che vi ha proposto l'algoritmo di LinkedIn. Infine vi ricordiamo che l'account gratuito di LinkedIn ha alcune limitazioni, e che se volete sbloccare il potenziale dell'app dovrete abbonarvi a uno dei piani Premium che partono da 30,23 euro al mese per tariffazioni annuali. Il piano Career, per esempio, vi dà la possibilità di entrare in contatto con i responsabili delle assunzioni, 5 messaggi InMail al mese (per inviare messaggi direttamente ad altri utenti LinkedIn con i quali non siete collegati), Scoprire chi ha visitato il profilo negli ultimi 90 giorni, Visualizzare un confronto con gli altri candidati, Accesso a LinkedIn Learning (per acquisire nuove competenze), Visualizzare le informazioni sulle aziende, Open Profile (contattare un utente Premium gratuitamente) e altro. Per tutti i dettagli su questo argomento, vi rimandiamo al nostro articolo.

Come scrivere su Linkedin che si cerca lavoro

State cercando un lavoro? LinkedIn non vi mette solo nella condizione di trovarlo, ma anche di avvisare attivamente eventuali reclutatori che siete in questa situazione. Lo strumento più semplice da utilizzare è impostare la visibilità di essere disponibili a lavorare, che si chiama Open to Work. Questo strumento è accessibile dal vostro profilo, a cui potete accedere da Web cliccando su Tu in alto a destra e poi su Visualizza profilo, mentre da app toccando la vostra immagine in alto a sinistra e poi su Visualizza profilo. Ora cliccate su Mostra ai recruiter che sei aperto al lavoro. Si aprirà una finestra. Inserite le vostre qualifiche, le preferenze per la località, la data di inizio e il tipo di impiego, poi se renderlo visibile solo ai recruiter o a tutti gli utenti (aggiungerà una banda verde sulla vostra foto). Cliccate su Salva ed è fatta. Se invece volete pubblicare un post in cui vi dichiarate aperti a un'offerta di lavoro, è bene seguire alcune linee guida. Prima di tutto, prendetevi il tempo necessario per farlo e scrivete il testo prima in un programma di testo per poi copiarlo su LinkedIn. In questo modo non rischierete di commettere errori di ortografia o altro. Iniziate il vostro post con il Perché, ovvero perché state cercando un nuovo lavoro e perché potreste una risorsa per qualsiasi team o azienda. Questo vale che stiate cercando di cambiare settore, di tornare al lavoro dopo una pausa, di cercare una nuova sfida, di trasferirvi in una nuova sede e trovare un nuovo ruolo, o anche se siete stati licenziati, magari senza entrare nei dettagli e sempre mantenendo una posizione ottimistica e piena di speranza. In questo modo svilupperete empatia e coinvolgimento. Successivamente, dite chi siete. Dovete promuovervi, con sincerità, passione e cercando di emozionare. Mettete in evidenza le vostre abilità e competenze e cercate di elencare i vostri successi. Non è necessario rielaborare l'intero curriculum, ma selezionate alcuni punti salienti da mettere in mostra, cercando di elencare alcune parole chiave. Ora siete arrivati alla cosiddetta Call to action, invito all'azione. Spiegate come chi vi legge può aiutarvi a supportarvi, chiedendo se qualcuno conosce offerte di lavoro per quel ruolo di inviarle, o di taggare utenti della loro rete che stanno assumendo. In genere tutti siamo disposti ad aiutare gli altri, e chiedere è il modo migliore per coinvolgere gli utenti di una piattaforma. Siate creativi, cortesi e sempre propositivi e ottimisti. Concludete il messaggio con le caratteristiche Sto cercando un nuovo ruolo! e aggiungendo gli hashtag #OpenToWork o #JobSearch, magari anche taggando le aziende a cui siete interessati. Infine, mette il link al vostro portfolio o sito Web.

Domande e risposte

Come funziona la ricerca su LinkedIn? LinkedIn propone i risultati maggiormente rilevanti per voi in base alla vostra cronologia di ricerche, profilo, competenze e rete. Quando fate una ricerca, è molto importante utilizzare le parole chiave giuste, e agire sui filtri per poter evidenziare meglio le varie offerte.