Non perdiamo tempo quindi e scopriamo come chiudere il conto Banca Sella , ma non prima di ricordarvi come chiudere il conto HYPE .

Se invece vi state domandando quanto costa e quanto tempo ci vuole a chiudere il conto, non preoccupatevi. Andremo a vedere anche questi aspetti, oltre a capire come trasferire il saldo su altro conto.

Nondimeno, anche a causa di disservizi o per motivi di altro tipo, potreste essere interessati a sapere come chiudere il conto Banca Sella . In caso ve lo stiate chiedendo, sappiate che la procedura non può essere effettuata online, ma di persona o in altro modo.

Indice

Informazioni preliminari

Possiamo decidere di chiudere un conto corrente per vari motivi. Per esempio i costi elevati, oppure gravi disservizi, o non ci troviamo più bene con l'istituto attuale.

Cosa fare prima di chiudere il conto

Qualunque sia la spiegazione, prima di chiudere il conto Banca Sella è bene prestare attenzione ad alcuni particolari. Innanzitutto è necessario controllare tutte le operazioni in corso.

Questi possono essere operazioni non contabilizzate, assegni non incassati, eventuali bollette o altro. Nel caso inoltre si abbiano delle domiciliazioni, è opportuno trasferirle a un altro conto.

Un altro aspetto da considerare sono i movimenti o le quietanze di pagamento.

Visto che dopo la chiusura non sarà più possibile accedervi in maniera semplice, è bene scaricarle. Banca Sella offre dei semplici strumenti per recuperare questi dati e salvarli come PDF o file Excel, CSV o Microsoft Money.

Nel caso dei movimenti, da sito o app andate nella sezione Bonifici e Giroconti, e poi cliccate sull'icona PDF (potete scaricare i movimenti degli ultimi due anni).

Per le quietanze di pagamento, andate invece nella sezione pagamenti e poi cercate le date di vostro interesse per scaricare l'elenco. In questo caso fate attenzione, perché è possibile che per un bug il sistema vi scarichi delle quietanze vuote. Se necessario, dovrete scaricare le quietanze una per una.

Cosa succede alla chiusura del conto

Alla chiusura del conto corrente potrete trasferire il saldo tramite bonifico a un altro conto o optare per un assegno. In genere Banca Sella non vi farà estinguere completamente il conto, ma consiglierà di tenere un centinaio di euro per eventuali spese.

La cifra rimanente vi verrà poi trasferita tramite bonifico al conto da voi indicato.

Quanto costa chiudere il conto Banca Sella

Ma quanto costa chiudere il conto Banca Sella? Secondo il decreto Bersani 223/2006 sulla libera concorrenza, le banche non possono più applicare costi di chiusura dei conti. Almeno esplicitamente.

Questo non vuol dire che non potrebbero esservi addebitati dei costi, che possono essere inseriti nel contratto. O comunque essere legati alla gestione del conto. Stiamo parlando quindi dell'eventuale canone, dell'imposta di bollo e di eventuali interessi passivi.

Quanto tempo ci vuole per chiudere il conto Banca Sella

La chiusura del conto Banca Sella può essere immediata o arrivare anche a dodici giorni lavorativi. Questo dipende dalla modalità che avete scelto per chiudere il conto e da una serie di fattori. Anche il trasferimento del denaro sul nuovo conto può variare fino a qualche giorno.

In ogni caso, dal 2015 è in vigore la direttiva europea sulla portabilità dei conti, che impone un massimo di dodici giorni. Pena sanzioni piuttosto salate per i dirigenti e indennizzi per i correntisti.