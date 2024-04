Come chiudere conto HYPE

Avete deciso di cancellare il vostro conto HYPE? Scoprite come chiuderlo in pochi secondi, e cosa fare prima e dopo

HYPE è una società italiana del gruppo Banca Sella che offre un'alternativa moderna ai servizi finanziari tradizionali. La sua app e i suoi servizi innovativi hanno convinto molti utenti, ma alcuni gravi disservizi potrebbero spingervi a cercare altro.Se pensate che il servizio non faccia più per voi, potrebbe interessarvi sapere come chiudere il conto HYPE. Qualunque sia la vostra situazione, sappiate che chiudere un conto HYPE da app è estremamente semplice. Prima di farlo, assicuratevi però di non avere soldi o pendenze sul conto. Inoltre, in caso doveste cambiare idea, sappiate che potete effettuare una nuova registrazione ad HYPE non prima di 6 mesi dalla chiusura del conto. Cosa fare quindi? Nessuna paura, vedremo la procedura da seguire, gli eventuali costi e le tempistiche.

Indice

Cosa fare prima di chiudere il conto HYPE

Se anche voi siete tra le vittime dei disagi dell' aprile 2024, probabilmente avete deciso di averne abbastanza di HYPE. Ma come chiudere il conto HYPE? Vediamo cosa fare prima di procedere. Svuotate il conto e controllate i pagamenti Azzerate il saldo sul conto, prelevando i soldi contenuti o trasferendoli su un altro conto tramite bonifico. In alternativa, potete anche inviare il denaro a un parente o amico tramite lo strumento Invia denaro. Altri particolari da considerare prima della chiusura del conto sono di essere in regola con canoni, pagamenti e altro. Ecco un elenco di requisiti da rispettare. I box di risparmio attivi devono essere azzerati, procedura che potete completare in app nella sezione Risparmi. Assicuratevi che i pagamenti in uscita siano contabilizzati. Per controllare che sia così andate nella lista movimenti dell'app e selezionate i singoli pagamenti. Nel caso possediate un portafoglio Bitcoin, dovrete vendere le risorse al suo interno, o trasferirle su un altro portafoglio. Infine assicuratevi che i canoni HYPE siano stati pagati effettuando una ricarica. In caso contrario verrete contattati per saldare il debito. Salvate i movimenti È inoltre consigliato creare un documento PDF con la lista dei movimenti. Per farlo, avviate l'app e toccate Vedi tutti sotto la voce Movimenti. Ora toccate Scarica lista per scaricare la lista dei movimenti mese per mese. Si aprirà una pagina di condivisione: potete salvare il documento o condividerlo con una delle app sul telefono. Toccando l'icona del calendario potete scegliere un arco temporale personalizzato. Dopo aver scelto il periodo, toccate Conferma e vedrete il pulsante per scaricare la lista relativa al periodo che avete scelto.

Quanto costa chiudere il conto HYPE

Se vi state chiedendo quanto costa chiudere il conto HYPE, sappiate che la chiusura del conto è totalmente gratuita. L'unica richiesta è controllare di non avere pagamenti non contabilizzati sul conto e di essere in regola con i canoni HYPE. In caso dobbiate saldare i canoni, effettuate una ricarica. Se chiuderete il conto senza saldare il canone, verrete contattati via email dall'assistenza per regolare la vostra posizione.

Come chiudere conto HYPE da app

Una volta soddisfatti i requisiti, chiudere il conto HYPE è semplicissimo. Avviate l'app e toccate il vostro Profilo nella Home, poi andate su Impostazioni. Adesso toccate la sezione Chiudi conto, in basso, e verrete guidati attraverso una procedura. Vi verrà proposta la verifica dei requisiti necessari alla chiusura. Successivamente, controllate i servizi attivi ed eventualmente leggete come continuare a gestirli anche dopo la chiusura del conto. Infine dovrete compilare un breve questionario e non dovrete fare altro che confermare la chiusura. Questa sarà effettiva dal momento stesso in cui concluderete l'operazione dall'app. Tenete presente che da questo momento non avrete più accesso ai dati dell'app e non potrete più utilizzare carta e IBAN del conto. In caso abbiate bisogno di documenti come la giacenza media o l'estratto conto, dovrete contattare l'Assistenza. A questo punto non vi resta che distruggere la carta fisica e il chip al suo interno tagliandoli con un paio di forbici.

Come chiudere il conto HYPE via email

La procedura indicata nel capitolo precedente è quella consigliata da seguire per la chiusura del conto HYPE. È però possibile che ci siano problemi e non possiate proseguire la procedura dall'app. In questo caso potete richiedere la chiusura del conto tramite email. Per farlo, avviate la vostra app di posta elettronica. Assicuratevi di utilizzare l'indirizzo email con cui accedete all'app e scrivete un messaggio a questo indirizzo: hello@hype.it Inserite nell'oggetto del messaggio la scritta Chiusura conto HYPE. Poi nel corpo indicate il vostro nome utente (l'indirizzo email) e i vostri dati, indicando l'intenzione di chiudere il conto. Specificate di aver riscontrato problemi in fase di chiusura da app, e inviatela. In questo caso la procedura non dovrebbe essere automatica e supponiamo che sarete ricontattati, ma non ne abbiamo la certezza.

Come chiudere il conto HYPE Business

Se siete utenti HYPE Business, non potete chiudere il conto da app. La procedura da seguire in questo caso è tramite email, come nel capitolo precedente ma con un altro indirizzo. Inviate un'email a questo indirizzo: hellobiz@hype.it Assicuratevi di utilizzare l'indirizzo email con cui accedete all'app. Nell'oggetto del messaggio scrivete Chiusura conto HYPE, poi nel corpo indicate la vostra intenzione di chiudere il conto. Infine, inserite i vostri dati e inviatela In alternativa, HYPE specifica che si può richiedere la chiusura del conto anche su WhatsApp. Potete accedervi dalla sezione Aiuto in app, ed l'assistenza è disponile da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, o al sabato e alla domenica dalle 8 alle 19.

Quali sono i tempi di chiusura del conto HYPE

Se effettuate la chiusura del conto da app, questa sarà effettiva dal momento stesso in cui concluderete l'operazione. Da quel momento non avrete più accesso ai dati dell'app e non potrete più utilizzare carta e IBAN del conto. Se effettuate la chiusura tramite email, i tempi dipenderanno dalla risposta dell'assistenza. In ogni caso avviene immediatamente, al momento dell'intervento da parte di HYPE.

Come consultare la giacenza con il conto chiuso

Controllare la giacenza media di HYPE è estremamente semplice grazie all'app. Ma come fare dopo la chiusura del conto? Ricordiamo infatti che la chiusura del conto non consente più di accedere all'app. In questo caso, se volete consultare la giacenza media dovrete contattare l'assistenza. Questi sono i canali disponibili: Email: scrivi a hello@hype.it utilizzando l'indirizzo email con cui accedete all'app.

scrivi a utilizzando l'indirizzo email con cui accedete all'app. HYPEBot: risponde in modo automatico e immediato 24 ore su 24. Indicate la necessità di parlare con uno degli operatori.

Chat con operatore: raggiungibile tramite HYPEBot, disponibile lunedì-venerdì 10/18 e sabato-domenica 10/16.

Domande e risposte

Cosa succede se non pago il canone mensile HYPE? Se non pagate il canone mensile WOLF, vi verrà sospeso il servizio, mentre se non pagate per sei mesi consecutivi l'offerta verrà disattivata automaticamente.