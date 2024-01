Alexa è un assistente virtuale incredibilmente versatile, in grado di accendere o spegnere le luci, ricevere aggiornamenti sul meteo o sul traffico, avviare una chiamata e, ovviamente, ascoltare la musica. Ma come collegare Amazon Music ad Alexa? Sappiate che questa operazione non è solo incredibilmente semplice, ma vi permette, in caso abbiate un dispositivo Echo o Fire TV, anche di accedere a un piano esclusivo di Amazon Music Unlimited a un prezzo strepitoso. E se non avete uno speaker o smart display Echo? Nessuna paura, anche voi potete utilizzare l'utilissimo assistente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa funzione, oltre a ricordarvi la nostra guida su come personalizzare le risposte di Alexa.

Indice

Come collegare Amazon Music ad Alexa

Indipendentemente dal piano Amazon Music che state utilizzando, Alexa è in grado per creare la giusta atmosfera con la playlist giusta, ma come potete immaginare ci sono delle differenze. I piani Amazon Music La piattaforma offre infatti tre differenti versioni per il suo servizio. Amazon Music Free è il piano gratuito, accessibile a tutti gli utenti e che permette di ascoltare migliaia playlist e stazioni radio con pubblicità e senza la possibilità di scegliere i brani o di mandare avanti la riproduzione (in teoria per questo piano non si dovrebbero poter usare le playlist ad accesso libero, ma nel momento in cui scriviamo la funzione è attiva). Poi c'è Amazon Music Prime, il piano riservato agli utenti Prime, che offre l'accesso a 100 milioni di brani senza pubblicità, ma le canzoni degli artisti, gli album e le playlist sono riprodotte in ordine casuale (potete effettuare un massimo di 6 skip ogni ora). Il servizio offre l'accesso alle Playlist ad accesso libero, 15 playlist identificate da un'etichetta (Accesso libero), in cui potete selezionare e riprodurre i vostri brani preferiti on demand. Queste playlist sono selezionate in base alle preferenze di ascolto dell'utente, che può crearsene anche una personalizzata o partendo da zero con un minimo di 15 a un massimo di 50 brani o trasformando una playlist già esistente nella Libreria. In ogni caso, sappiate che se state riproducendo la musica, anche le playlist ad accesso libero, da un dispositivo Echo, l'ordine sarà sempre casuale. Come promemoria, vi ricordiamo che l'abbonamento ad Amazon Prime costa 4.99 euro al mese (49,90 euro l'anno) con una prova di 30 giorni gratuita, oppure 2,49 euro al mese (24,95 euro l'anno) con una prova gratuita di 90 giorni se siete studenti. Infine c'è il piano a pagamento, Amazon Music Unlimited, che costa 10,99 euro al mese in versione Individuale, mentre la versione Family, che consente di condividere l'account con altri 5 membri della famiglia, costa 17,99 euro al mese. In alternativa, come vedremo nel capitolo dedicato, se volete riprodurre la vostra musica esclusivamente da un dispositivo Echo o Fire TV c'è il piano Amazon Music Unlimited per un singolo dispositivo, che costa 5,99 euro al mese e presenta alcune limitazioni. La notizia positiva è che Amazon Music Unlimited offre una prova gratuita di almeno 30 giorni (ma possono arrivare anche a 4 mesi a seconda del periodo) per i nuovi utenti, in modo da provare il servizio e capire se possa essere interessante. Amazon Music Unlimited offre una serie di vantaggi, prima di tutto per quanto riguarda la qualità dell'audio, e in secondo luogo anche per la possibilità di scegliere i brani, avere skip illimitati e poter ascoltare canzoni, album e playlist anche offline, ovvero senza connessione Internet (se li si è scaricati preventivamente). Una volta che avete scelto un piano, potete collegare Alexa al servizio e ascoltare la musica da un dispositivo Echo. La procedura per collegarli è estremamente semplice, ma dipende dal tipo di dispositivo e se lo avete già configurato. In caso lo abbiate già fatto, potete passare la parte relativa alla configurazione. Come configurare un dispositivo Echo Partiamo dall'ipotesi che avete un nuovo Echo non ancora configurato. Se si tratta di uno speaker senza schermo (come Echo Pop o Echo Dot), scaricate l'app Alexa sul vostro telefono Android o iPhone, poi avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account inserendo email e password nei campi appositi.

Dopo aver toccato il pulsante Accedi, accettate i termini di servizio e avviate la configurazione di un dispositivo Echo toccando Sì. Vi verrà chiesto il modello, controllate che il colore della luce diventi arancione e seguite le istruzioni a schermo. Toccate Sì, scegliete le impostazioni sulla posizione e selezionate la rete Wi-Fi a cui connetterlo. Digitate la password della vostra rete, scegliete tra le opzioni che vi vengono proposte, ovvero se collegare lo speaker a un dispositivo esterno o meno, e potete procedere verso la parte finale della configurazione. Toccate il vostro nome e completate la procedura concedendo le autorizzazioni richieste e controllando il numero di telefono, poi toccate Avanti e selezionando la voce Vai alla schermata iniziale potete iniziare a inviare comandi vocali e ad ascoltare la musica attraverso il dispositivo. Avete acquistato uno smart display Echo Show? In questo caso la configurazione può avvenire sia dall'app Alexa, come appena descritto, o direttamente dal dispositivo. Per farlo, avviatelo, selezionate lingua e rete Wi-Fi, per poi effettuare l'accesso con il vostro account (se non avete lasciata selezionata l'opzione di Amazon che vi permette di riceverlo già configurato con il vostro account). Successivamente, vi verranno proposti degli aggiornamenti, attendete che vengano installati e potete iniziare a usarlo con i comandi vocali.

Se invece avete già configurato un dispositivo Echo, sappiate che potete utilizzarlo direttamente con il vostro piano Amazon Music, andando direttamente a chiedergli di riprodurre musica. Una volta configurato un dispositivo, per sapere cosa fare potete andare sull'app Alexa installata sul telefono e toccare il pulsante in basso a destra Altro per accedere a tutte le funzioni dell'assistente. Qui potete toccare le schede Musica e altro o Cose da provare per vedere una serie di comandi che vi permettono di iniziare a usare al meglio lo strumento. Per controllare che Amazon Music sia impostato come servizio predefinito per Alexa, sempre da app per dispositivi mobili toccate in basso a destra la scheda Altro, poi selezionate la voce Impostazioni e nella schermata successiva scorrete verso il basso e sotto Preferenze Alexa toccate la voce Musica e Podcast. Qui potete vedere due schede in alto, Famiglia e il vostro nome. Decidete se impostare Amazon Music come predefinito solo per voi o per tutta la Famiglia, poi vi vengono mostrati i servizi musicali associati all'assistente. Toccate in alto la voce Servizi predefiniti (per la famiglia o i vostri), poi sotto Musica toccate Modifica a destra del nome del servizio. Selezionate Amazon Music e ripetete la procedura per Stazioni Per Artista e Genere e, se volete, Podcast. Come usare Amazon Music con Alexa Adesso siete pronti a utilizzare il servizio con Alexa, ma che comandi dare? Qui sotto vi elenchiamo alcuni dei più usati, che magari potrebbero ispirarvi o semplificarvi la vita. Ricordate sempre di utilizzare la parola Alexa prima di ogni frase. Per riprodurre la musica sul vostro Amazon Echo, potete usare uno dei seguenti comandi: "Alexa, riproduci [nome brano / album / artista]", una variante può essere "le canzoni più famose di [nome autore]", oppure l'album più famoso di [nome autore]

"Alexa, avvia [nome playlist]"

"Alexa, riproduci [nome stazione]"

"Alexa, riproduci musica [genere musicale]", oppure "Alexa, riproduci musica anni [anno]"

"Alexa, riproduci musica [mood / occasione]", per esempio cena romantica, per una festa, per ballare, per rilassarsi

"Alexa, riproduci una playlist Prime"

"Alexa, riproduci [titolo] da Prime Music"

"Alexa, riproduci le migliori canzoni anni [anno]"

"Alexa, riproduci musica fino a [ora]"

"Alexa, riproduci musica per [ore / minuti]"

"Alexa, metti un po' di musica" Per controllare la musica, potete dare i seguenti comandi: "Alexa, Riproduzione casuale" o "Alexa, interrompi riproduzione casuale"



"Alexa, interrompi" o "Alexa, pausa"



"Alexa, riproduci" o "Alexa, riprendi"

"Alexa, aumenta il volume / abbassa il volume"

"Alexa, successivo / prossima canzone", oppure "Alexa, precedente / ripeti la canzone"

"Alexa, Mostra [brani / playlist / generi] da Prime Music"

"Alexa, chi è il cantante dei [band]?"

"Alexa, riproduci una playlist che non sento da un po'"

"Alexa, questa canzone mi piace / non mi piace", per dire ad Alexa che vi piace o non vi piace una sua proposta

"Alexa, aggiungi questa canzone alla playlist [nome]"

Come funziona Amazon Music Unlimited con Alexa

Nel capitolo precedente abbiamo visto come collegare Amazon Music ad Alexa, ma abbiamo anche accennato al fatto che il servizio mette a disposizione degli utenti un piano specificamente dedicato agli altoparlanti Echo e alle Fire TV, Amazon Music Unlimited per singolo dispositivo. Questo abbonamento, che costa 5,99 euro al mese con 30 giorni di prova gratuito per i nuovi abbonati, è attivabile direttamente dallo speaker o dalla TV. Ecco l'elenco dei dispositivi compatibili: Echo Dot, Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Studio, Echo Input, Echo Spot, Fire TV. Le caratteristiche del servizio sono le stesse di Amazon Music Unlimited, ovvero accesso illimitato a 100 milioni di brani senza pubblicità, ma presenta alcuni limiti. Prima di tutto, si può ascoltare solo su un singolo dispositivo Echo o Fire TV, poi non si ha a disposizione l'audio HD, Ultra HD o l'Audio Spaziale. Inoltre, non è disponibile l'ascolto offline. Se volete sfruttare questa soluzione, tutto quello che dovete fare è andare vicino a uno speaker Echo con microfono attivo (se il microfono è disattivato la luce sarà rossa, in caso attivatelo premendo il tasto con l'icona del microfono) e dite "Alexa prova Amazon Music Unlimited", oppure "Alexa attiva Amazon Music Unlimited". Alexa vi riassumerà le caratteristiche del servizio, i limiti e i costi, e vi chiederà se volete continuare, al che potete rispondere "Sì" o "Attiva". In alternativa, se volete attivare la funziona da Fire TV, non dovete fare altro che avviare il dispositivo, cliccare sull'icona di Amazon Music, andare nelle Impostazioni e cliccare su Amazon Music Unlimited.

Come riprodurre musica su Alexa da telefono

Ma non dovete per forza avere un dispositivo Echo per ascoltare Amazon Music con Alexa, tutto quello di cui avete bisogno è l'app installata su un telefono o un tablet. Vi basta installare l'app Amazon Music da App Store o Play Store e avviarla effettuando l'accesso con il vostro account Amazon Music. A questo punto, indipendentemente dal fatto che state usando un telefono o tablet Android oppure un iPhone o iPad potete chiedere ad Alexa di riprodurre i contenuti del servizio. Se volete, direttamente da app potete cambiare il vostro tipo di abbonamento toccando in basso a destra l'icona Unlimited e poi seguire le istruzioni a schermo per effettuare la prova gratuita o abbonarvi. Poi per collegare Alexa ad Amazon Music da telefono toccate l'icona Alexa in basso a destra e vi verrà chiesto l'accesso al microfono. Toccate Consenti, poi toccate OK sulla notifica del telefono in modo da permettere all'app di accedere al microfono del telefono. La procedura appena descritta è per iOS, da Android l'app vi chiederà l'accesso al microfono direttamente al primo avvio.

A questo punto siete pronti a chiedere ad Alexa di riprodurre musica. Per farlo, vi basta toccare il pulsante Alexa e dire un comando come quelli indicati nel primo capitolo, ma sappiate che "Hands free con Alexa" è abilitato per impostazione predefinita. Questo significa che se l'app Amazon Music è aperta, potete semplicemente dire "Alexa" e l'assistente sarà pronto ad ascoltare il vostro comando. Se questa impostazione è disattivata, dovrete invece toccare il pulsante Alexa per impartire un comando, oppure attivatela toccando l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra, selezionate impostazioni e attivate il pulsante di fianco a Hands free con Alexa.

Domande e risposte

Come aggiungere un dispositivo su Amazon Music? Se volete aggiungere un dispositivo ad Amazon Music non dovete fare altro che installare l'app e accedere con il vostro account. Avete un limite di dieci dispositivi e potete gestirli dalle impostazioni di Amazon Music sul sito, cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e poi su Impostazioni. Se usate Amazon Music Unlimited per Echo/Fire TV, sempre da qui potete cambiare dispositivo.

Come collegare la musica del telefono ad Alexa? Volete ascoltare la musica del telefono con Alexa? Per collegarla, installate l'app Alexa ed effettuate l'accesso con il vostro account Amazon, poi toccate in basso a destra Altro e selezionate in alto a destra l'icona a forma di ingranaggio. Qui scegliete tra il vostro nome e Famiglia e in basso cliccate su Collega un nuovo servizio per associare l'app. In alto potete anche scegliere il servizio predefinito.