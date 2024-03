Come collegare Android Auto, con cavo o senza cavo

Android Auto è uno strumento comodissimo mentre si guida, sia per la navigazione che per altre funzioni dal telefono. Collegarlo alla vettura è molto semplice, ma bisogna comunque seguire alcune procedure con attenzione. Oltre che rispettare diversi requisiti.

Andiamo quindi a scoprire come collegare Android Auto, con o senza cavo. E se vi state chiedendo cosa fare se non si connette o l'auto non è compatibile, non preoccupatevi.

Vedremo cosa fare anche in questi casi, oltre a capire come accedere alle impostazioni dell'interfaccia per veicoli di Google.

Ma perché voler usare Android Auto? Se avete un telefono Android, avete due modi per collegarlo alla vostra auto. Se non dovete fare altro che effettuare telefonate o ascoltare la musica, potete semplicemente usare la connessione Bluetooth del veicolo. Ma per funzioni più avanzate, come per esempio la navigazione, Android Auto è la soluzione migliore.

Questo strumento trasforma il sistema di infotainment della vettura in un'estensione del telefono.

In questo modo, potete utilizzare le app installate sullo smartphone mentre guidate.

Come CarPlay, Android Auto consente di effettuare una serie di funzioni, e potete collegarlo alla vettura in vari modi. Il più comodo è senza cavo, in modalità wireless, mentre quello più classico è usare il cavo.

La comodità di Android Auto è inoltre quella di essere sempre aggiornato e ricevere costantemente nuove funzionalità. Questo perché è integrato nel telefono. Il che significa che non dovete preoccuparvi di pagare per aggiornare il sistema della vettura. E lo stesso per funzionalità come accade per esempio con le mappe.

Un'altra comodità è che anche se avete un'auto non compatibile, potete comunque utilizzare lo strumento grazie a dispositivi aftermarket. Lo stesso se volete utilizzare Android auto in modalità wireless, in modo da non avere scomodi cavi in giro nell'auto. Con pochi euro potete prendere un adattatore e semplificarvi la vita.

Andiamo a scoprire tutti questi dettagli.