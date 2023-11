Come collegare iPhone alla TV, anche non smart, con e senza cavo

Il telefono di Apple è infatti dotato di AirPlay, una funzione integrata incredibilmente efficace per trasmettere i contenuti in streaming su un televisore, ma non è l'unico modo: andiamo a scoprire le possibilità a vostra disposizione, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come togliere Live Photo su iPhone .

Per fortuna, il vostro iPhone è in grado di connettersi facilmente a una TV, sia smart che non: vediamo quindi come collegare l'iPhone alla TV .

Come collegare iPhone alla TV wireless

Tenete presente che non tutte le app potrebbero supportare AirPlay, quindi non è detto che possiate sempre accedere alla funzione.

In alcune app, come per esempio Foto, potrebbe essere necessario toccare prima l'icona di condivisione (un quadrato con la freccia verso l'alto) e poi AirPlay.

Per riprodurre in streaming tramite AirPlay, connettete l'iPhone alla stessa rete Wi-Fi a cui è connessa la smart TV compatibile, poi trovate il video che volete riprodurre in streaming. Toccate l'icona AirPlay, un rettangolo vuoto che rappresenta uno schermo con un triangolo pieno alla base, in genere in basso a destra di fianco alla barra di avanzamento del video.

In caso il TV fosse compatibile con AirPlay 2, avete quindi due opzioni per connettere l'iPhone al TV : riprodurre in streaming o duplicare il contenuto dello schermo.

Per verificare questo aspetto, potete controllare tra le specifiche del dispositivo o sulla scatola, dove dovreste vedere la scritta Works with Apple AirPlay , oppure controllare sulla sezione dedicata ai TV degli accessori Apple compatibili.

Attenzione, però perché questo deve essere non solo smart, ovvero in grado di collegarsi a Internet e quindi di connettività, ma anche compatibile con AirPlay 2.

Il modo più semplice per collegare un iPhone alla TV è tramite la sua funzione integrata AirPlay, la funzione di iOS che permette di trasmettere contenuti in streaming wireless dal telefono della mela e di effettuare anche il mirroring dello schermo a un televisore (ecco come funziona ).

Mai, per scegliere manualmente il TV. Chiedi, per ricevere le notifiche di connessione ad AirPlay consigliate, che potete toccare per effettuare la trasmissione (o ignorare). Automatico, che vi mostra una notifica di connessione ad AirPlay automatica e non dovete far altro che avviare la riproduzione nell'app per avviare lo streaming, oppure toccare il pulsante Annulla per interrompere la connessione e scegliere un dispositivo diverso.

Ma non è finita. AirPlay può scegliere automaticamente il dispositivo su cui riprodurre i video in base alle vostre abitudini. Se aprendo un'app video vedete l'icona AirPlay illuminata, significa che la TV è già selezionata e facendo partire il video questo verrà condiviso senza che voi dobbiate fare niente. Per cambiare apparecchio, basta toccarla e scegliere un altro TV dalla lista.

Per interrompere la riproduzione in streaming, basta toccare l'icona AirPlay nell'app che state usando per riprodurre il contenuto, poi nella schermata che appare toccate il vostro iPhone.

Per interrompere la duplicazione dello schermo, aprite il Centro di Controllo, toccate il pulsante Duplica schermo per poi selezionare Interrompi duplicazione.

Tenete presente che se il vostro TV non dovesse suportare AirPlay, potrebbe essere comunque possibile riprodurre alcuni contenuti installando sul televisore l'app corrispondente a quella da cui si vuole trasmettere dal telefono. È il caso ad esempio di YouTube o Netflix, che consentono di trasmettere i contenuti in modalità wireless dall'iPhone anche in assenza di AirPlay.

Ma è una soluzione limite, e i risultati migliori si ottengono con TV dotati di AirPlay. Per le alternative in questi casi, vi rimandiamo ai nostri capitoli su come connettere l'iPhone a una TV con cavo o come connetterlo a una TV non smart.

Finora abbiamo però descritto come attivare AirPlay dall'iPhone per connetterlo a un televisore, ma come attivare la funzione sul TV in modo che risulti nell'elenco dei dispositivi disponibili? In genere, l'impostazione è attiva di fabbrica, ma in caso di problemi è sempre bene controllare.

Vediamo come per i marchi di TV più popolari.

Samsung

Molte TV Samsung dal 2018 in poi supportano AirPlay, e potete utilizzarle per guardare in streaming film e programmi TV, condividere i vostri ricordi fotografici o fare presentazioni sfruttando il mirroring dello schermo.

Per collegare un iPhone a un TV Samsung, assicuratevi che TV e melafonino siano connessi alla stessa rete Wi-Fi, e che il TV abbia AirPlay attivato. Per controllare questo aspetto, cliccate sul telecomando il tasto Home (quello con l'icona a forma di casetta), poi a sinistra andate nelle Impostazioni (icona a forma di ingranaggio) e cliccateci sopra.

Si aprirà una finestra: selezionate Generali, poi cliccate su Impostazioni AirPlay, al che si aprirà una nuova schermata e potrete non solo controllare che AirPlay sia attivo, ma anche se far richiedere il codice alla TV (per impostazione predefinita lo chiederà solo la prima volta) e se mostrare i sottotitoli.