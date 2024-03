Come collegare il Mac alla TV

In questa guida vedremo come collegare Mac alla TV, tramite cavo o in modalità wireless

Anche se il display del Mac ha un'ottima qualità ed è grande il giusto, guardare un episodio della propria serie TV preferita sul televisore del salotto di casa è tutta un'altra cosa. E se regoliamo le luci in un certo modo e, magari, abbiamo anche a disposizione un impianto home theatre, ecco creata l'atmosfera giusta per una seratina perfetta. In fondo, è molto semplice collegare il Mac alla TV: bastano giusto un paio di cavi, acquistabili a poco prezzo su Internet o nei negozi. se il televisore supporta AirPlay, non c'è neppure bisogno di ricorrere al collegamento cablato. Oltre che per lo streaming di film, serie TV e incontri sportivi, collegare il computer alla TV è anche un modo per riprodurre contenuti multimediali (come foto e video) memorizzati sul dispositivo, oppure per beneficiare di un "prolungamento" della propria scrivania se si imposta il televisore come secondo monitor (se possedete un iPad potete utilizzare anche quello, come vi abbiamo spiegato in un altro articolo di approfondimento), funzione quest'ultima molto utilizzata in ambito professionale. Vi abbiamo convinto? Ecco l'occorrente per riprodurre l'esperienza Mac in uno schermo più grande. E se possedete un dispositivo di altra marca, magari con a bordo il sistema operativo Windows, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come collegare PC alla TV.

Indice

Come collegare Mac alla TV tramite cavo

Lo strumento principale per collegare Mac alla TV è un cavo. Ma quale scegliere? Le alternative sono diverse, in base al dispositivo in uso. In ogni caso, c'è un elemento unificante: si tratta di un accessorio a buon mercato, spesso anche in offerta su Amazon (iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi i migliori sconti) e molte volte già presente in casa, magari perché "riciclato" per altre occasioni. La connessione cablata non richiede chissà quali accorgimenti ed è preferibile per stabilità: al contrario, la tecnologia wireless, per quanto comoda, potrebbe essere influenzata dalle cattive prestazioni della rete Wi-Fi. Il suggerimento, in quest'ultimo caso, è di mantenere il router quanto più vicino possibile alla TV. La porta Thunderbolt o USB di tipo C è generalmente la soluzione maggiormente utilizzata per collegare Mac al televisore, in quanto permette di gestire un flusso HDMI. In questo caso, è possibile acquistare un cavo da USB-C a HDMI, disponibile a poco prezzo, per trasmettere i contenuti sul Mac sul display del televisore. L'estremità tipica della USB-C va collegata al Mac, mentre la parte relativa alla HDMI si inserisce sul retro del televisore. I Mac più vecchi sono provvisti di presa Mini DisplayPort: in tal caso, è necessario acquistare un cavo da Mini DisplayPort a HDMI, sempre disponibile su Amazon o sui migliori e-commerce. Anche qui, l'estremità Mini DisplayPort va agganciata al Mac, mentre l'altra parte del cavo si collega sul retro della TV. Il cavo HDMI è,infine, un grande "classico". Una delle estremità va collegata all'ingresso apposito sul retro del televisore, mentre l'altra va inserita nella porta del Mac. Questa soluzione è particolarmente calzante per i Mac Mini o iMac Pro, ma volendo può essere generalizzata per gli altri computer Apple a patto di comprare un adattatore, spesso disponibile per pochi euro, dal momento che i laptop più recenti della "mela" potrebbero esserne sprovvisti. La connessione cablata mediante cavo HDMI è semplice ed efficace, in quanto il flusso audio dovrebbe passare in automatico dal Mac al televisore (e, quindi, essere visibile sullo schermo di quest'ultimo) senza intervenire nelle impostazioni. Qualche passaggio in più per l'audio, qualora la trasmissione non funzionasse. In quest'ultimo caso, bisognerà entrare nelle Preferenze di sistema del Mac, entrare nella voce Suono e, nel menu Uscita, selezionare il televisore. A prescindere dalla tipologia di collegamento, vi diciamo subito che, per impostazione predefinita, il televisore funge da vera e propria "estensione" della scrivania del Mac. Per duplicare lo schermo, funzione assai utile a lavoro, è necessario aprire le Preferenze di sistema del Mac, cliccare sulla scheda Disposizione e apporre il segno di spunta accanto alla voce Duplica monitor.

Come collegare Mac alla TV in wireless

I televisori con AirPlay integrato permettono di collegare Mac alla TV wireless. Sul sito Apple c'è una lista dei device compatibili che può tornare molto utile: guardate se il vostro dispositivo rientra tra i prodotti riportati. In ogni caso, è bene precisare un elemento fondamentale per il funzionamento di questa tecnologia: sia Mac che TV devono essere "agganciati" alla stessa rete Wi-Fi. Per configurare la trasmissione è necessario collegare TV a Internet e assicurarsi che il Mac sia connesso alla stessa rete dello smart TV. A questo punto, per trasmettere l'intero schermo, è sufficiente cliccare sull'icona multifunzione presente nella barra dei menu del sistema operativo macOS (per intenderci, le due "levette" vicino all'orologio di sistema) e cliccare sul pulsante Duplica schermo, selezionando il nome dello smart TV compatibile nel menu. Da qui potete scegliere se utilizzare il televisore come estensione della scrivania, oppure se duplicare la scrivania. Se non si possiede una smart TV compatibile con AirPlay, è possibile acquistare una Apple TV (potete leggere, ad esempio, la nostra recensione su Apple TV 4K del 2022), vale a dire il box multimediale di Apple caratterizzato dalla presenza di App Store e che sfrutta i flussi AirPlay. Questa piccola scatola va collegata a una porta HDMI libera del televisore e permette di gestire i contenuti multimediali inviati dal Mac.