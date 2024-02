Perché la console di Nintendo, disponibile anche nelle versioni OLED e Lite, è il dispositivo ideale per giocare sia in mobilità che comodamente dal salotto da casa, grazie ai suoi Joy-Con estraibili: andiamo a scoprire come usarla al meglio, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona Nintendo Switch Online .

Ma come collegare Nintendo Switch alla TV e al PC ? Andiamo a scoprire come fare, nel primo caso con e senza base, e nel secondo con cavo HDMI, se volete registrare per esempio le vostre sessioni di gioco, o senza.

Indice

Come collegare Nintendo Switch alla TV con base

Poi il cavo HDMI in dotazione e inseritelo nella porta contrassegnata dalla scritta HDMI Out . Nintendo Switch invia un segnale Full HD (1080p) al TV, quindi qualunque cavo HDMI andrà bene, ma quello in dotazione è di buona qualità quindi è consigliato, se non avete necessità particolari di lunghezza o un cavo ad angolo, utilizzare quello.

Qui vedrete tre porte: AC Adapter , per il collegamento alla corrente, USB e HDMI OUT . AC Adapter probabilmente vi sarà noto perché magari userete già questa funzione per caricare la vostra console appoggiandola sulla base, in ogni caso collegate il cavo USB del caricabatteria alla porta USB con la scritta AC Adapter. Successivamente, collegate il caricabatteria a una presa di corrente .

Ma di cosa avete bisogno per collegare la console alla TV? Prima di tutto, sappiate che questa procedura è possibile con Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED , che in questo senso sono uguali, ma non per Nintendo Switch Lite , che non offre le stesse possibilità di connessione.

, e, sono due console portatili in grado non solo di permettere di giocare ai vostri titoli preferiti in mobilità, ma anche da casa, collegate alla TV.

Se non vedete niente, controllate che tutte le connessioni siano salde, comprese entrambe le estremità del cavo HDMI e il cavo di alimentazione della Switch. Quindi, assicuratevi che la console sia correttamente inserita nel dock e accesa, poi controllate di aver impostato l'ingresso corretto sul televisore per la porta HDMI a cui è collegata la Switch.

Torniamo alla nostra console da collegare al TV: volendo potete anche utilizzare un controller esterno come il Pro controller , e in questo caso potete lasciare i Joy-Con connessi.

Quando appare una schermata con i controller in alto a quattro schede associate a un numero in basso, premete e tenete premuto per almeno un secondo il pulsante SYNC sul controller che desiderate sincronizzare.

Per farlo è sufficiente connetterli alla console per la sincronizzazione congiunta , mentre per quella tramite pulsante dovete andare nel menu Home di Nintendo Switch, poi selezionare Controller e infine Cambia impugnatura/ordine .

Adesso scollegate i Joy-Con destro e sinistro dalla Nintendo Switch, operazione che si può fare semplicemente facendoli scorrere verso l'alto, ma assicuratevi che siano registrati sulla console altrimenti non potrete utilizzarli in modalità wireless.

In genere le TV hanno delle porte HDMI sul retro e alcuni modelli anche sul lato: le riconoscete dalla scritta HDMI o HDMI IN, a volte con dei numeri corrispondenti all'impostazione di ingresso nel menu della tua TV.

Come collegare Nintendo Switch alla TV senza base

Se volete sapere come collegare Nintendo Switch alla TV senza base, perché magari l'avete persa, oppure l'avete lasciata a casa e siete via per il fine settimana, sappiate che si può fare senza problemi.

La soluzione più semplice per collegare la console a un televisore è utilizzare un adattatore da USB-C a HDMI, magari come questo molto divertente che include anche una presa USB-A.

Per utilizzare questa soluzione, la procedura è molto simile a quanto visto nel capitolo precedente, in quanto dovrete connettere la presa USB-C alla porta inferiore della Nintendo Switch, collegare la presa USB-C sull'adattatore all'alimentatore della console e infine il cavo HDMI alla porta sull'adattatore, da un lato, e alla presa apposita sul televisore dall'altro.

Ora accendete la Switch, avviate il TV, selezionate la porta HDMI corretta dal menu sorgente e dovreste vedere la schermata iniziale della console.

In alternativa, se vi state chiedendo come collegare Nintendo Switch a un televisore in modalità wireless, sappiate che questo non è possibile perché la console non è dotata di funzionalità di trasmissione del segnale audio video di questo tipo.

Quello che potete fare al limite è utilizzare un kit HDMI wireless che superi questa restrizione, come Minix C1, di cui avevamo parlato a fine dicembre 2023 e lanciato a inizio 2024 anche in Italia (non abbiamo testato questa soluzione direttamente con Nintendo Switch, ma in teoria dovrebbe funzionare o comunque potete provare un altro adattatore).

In questo caso, il collegamento è estremamente semplice, e tutto quello che dovete fare è collegare il ricevitore alla porta HDMI del TV, per poi collegarlo anche all'alimentazione, e il trasmettitore alla porta USB-C della Nintendo Switch.

Il limite di questa soluzione è che la console non sarà alimentata (almeno con la soluzione di Minix, in alternativa dovrete comprare un adattatore USB-C / HDMI con porta di ricarica e attaccare a quello il trasmettitore HDMI), e quindi non potrete utilizzarla a lungo, e soprattutto che c'è un lag nell'ordine di 0,2 secondi, il che per alcuni giochi potrebbe essere un problema.

Nel complesso, visto che Nintendo Switch non supporta tecnologie di trasmissione come Google Cast o AirPlay, forse questa soluzione non è particolarmente utile.