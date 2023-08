La piattaforma infatti avrà bisogno dei vostri dati finanziari per poter effettuare le transazioni, e la procedura, per quanto semplicissima, ha bisogno di un approfondimento. Vediamo come fare, se ci sono rischi e come risolvere eventuali problemi, oltre a ricordarvi come rateizzare i pagamenti con il servizio.

Tutti conoscono PayPal , l'ottimo servizio per pagare, ma anche inviare o accettare denaro, in modo semplice e sicuro, ma per poterlo usare a un certo punto vi chiederete come collegare PayPal al conto o alla carta.

Indice

Come collegare PayPal al conto corrente

Ora, sempre in alto, cliccate su Collega un conto bancario . Si aprirà una finestra in cui vi si ricordano i vantaggi che otterrete associando un conto bancario, come trasferire denaro, inviare denaro ad amici e parenti o effettuare pagamenti in sicurezza.

Cliccate su Avanti e sarete nella Home del vostro conto PayPal. A questo punto per aggiungere un conto corrente dovrete cliccare sul pulsante Wallet in alto.

Se volete sapere come aggiungere un conto corrente da sito Web , avviate un browser di vostra scelta e andate sulla pagina principale di PayPal . Qui cliccate in alto a destra su Accedi e nei campi appositi inserite i vostri dati di accesso, email e password. Cliccate sul pulsante Accedi e se avete impostato un'autenticazione a due fattori date l'autorizzazione a seconda del metodo che avete scelto tra codice OTP, da SMS, WhatsApp o app di Autenticazione, conferma sull'app o una chiamata.

Nella schermata principale, toccate in basso a destra Wallet e nella pagina che si apre toccate il pulsante "+" . Dal basso spunterà una finestra, selezionate Conti bancari e nella pagina successiva inserite il vostro IBAN nel campo apposito, dopodiché toccate il pulsante in basso Collega il conto bancario .

Da app per dispositivi mobili, la procedura è in tutto e per tutto simile. Installate l'app da Google Play o App Store , effettuate l'accesso inserendo la vostra email e password ed eventualmente autorizzando l'operazione tramite autenticazione a due fattori.

In caso abbiate un conto aziendale, per aggiungere un conto corrente da sito, effettuate l'accesso e cliccate sul vostro nome in alto a destra, poi selezionate Impostazione conto. A sinistra selezionate Denaro, conti bancari e carte e al centro cliccate sul pulsante Collega un conto bancario . Nella finestra che si apre, inserite l'IBAN del conto.

Come collegare PayPal alla carta

A questo punto per aggiungere una carta dovrete cliccare sul pulsante Wallet in alto, poi cliccate in alto sul pulsante Collega una carta. Si aprirà una finestra in cui dovrete inserire i dati della carta. Inserite il numero della carta, selezionate il tipo di carta, digitate la scadenza e il codice di sicurezza, confermate o selezionate un nuovo indirizzo di fatturazione e cliccate sul pulsante Collega carta .

Per farlo da sito Web, andate sulla pagina principale di PayPal . Qui cliccate in alto a destra su Accedi e nei campi appositi inserite i vostri dati di accesso, email e password. Cliccate sul pulsante Accedi e se avete impostato un'autenticazione a due fattori date l'autorizzazione a seconda del metodo che avete scelto tra codice OTP, da SMS, WhatsApp o app di Autenticazione, conferma sull'app o una chiamata.

Se invece volete sapere come collegare una carta al vostro conto PayPal, la procedura è molto simile a quanto visto sopra, ma tenete presente che PayPal vi consente di aggiungere fino a quattro carte (anche se in un'altra sezione ne vengono nominate otto), mentre se il conto è verificato potete arrivare a 24.

Nella schermata principale, toccate in basso a destra Wallet e nella pagina che si apre toccate il pulsante "+" . Dal basso spunterà una finestra, selezionate Carte di debito e credito e nella pagina successiva inserite numero della carta nel campo apposito, oppure ancora meglio toccate Scansiona carta per far fare tutto all'app.

Quando avete in mano il codice, cliccate su Wallet da sito e cliccate sulla carta da confermare. Inserite il codice di quattro cifre e cliccate su Conferma. Non appena avrete confermato la carta, PayPal vi rimborserà subito l'addebito, che verrà accreditato entro 30 giorni dalla data del rimborso.

In questo caso dovete usare il codice più recente. Se non avete accesso agli estratti conto della carta online, cercate il codice quando ricevete l'estratto conto tramite posta.

Per farlo, cliccate su Wallet da sito e cliccate sulla carta da confermare. Cliccate sul link Conferma carta e dopo aver letto le informazioni cliccate su OK. Quando effettuate questa operazione, PayPal addebiterà un piccolo importo sulla carta di credito o di debito (dovrete dare conferma attraverso il vostro sistema di pagamento, Nexi o altri).

È probabile che dopo aver aggiunto una carta PayPal vi chieda di confermarla in secondo tempo per farsi autorizzare i pagamenti. In questo caso, accanto ai dati della carta nella sezione Wallet apparirà il link Conferma carta . A questo punto dovete confermare la carta di credito o di debito per poterla usare con PayPal, in modo da verificare che la carta sia valida e vi appartenga.

È sicuro collegare PayPal al conto

In caso vi venga il dubbio se collegare il vostro conto corrente o carta di credito a PayPal sia sicuro, vi sarà di conforto sapere che PayPal è una delle piattaforme per i pagamenti online più sicure su Internet.

Tutte le transazioni che avvengono attraverso PayPal sono protette da una crittografia dei dati avanzata, e l'azienda offre ulteriori protocolli di protezione, sia per chi compra che per chi vende, come le transazioni monitorate costantemente per prevenire frodi, email di phishing e furti di identità, oltre al fatto che dei dati del vostro conto o carta siano visibili ai dipendenti solo le ultime quattro cifre.

Ma non solo. PayPal offre la Protezione acquisti, che per acquisti idonei permette il rimborso in caso l'articolo non sia arrivato o non corrisponda alla descrizione del venditore (avete 180 giorni di tempo per aprire una contestazione).

Detto questo, nessun sistema online è sicuro al 100% e potete mettere in pratica una serie di comportamenti per migliorare la sicurezza del vostro account.

Per prima cosa, è consigliato impostare un metodo di autenticazione a due fattori, meglio se non tramite SMS ma tramite app di autenticazione (come Google Authenticator o Microsoft Authenticator, per esempio).

In secondo luogo, PayPal è un bersaglio popolare per hacker e truffatori, quindi diffidate da messaggi o email che fingono di essere di PayPal e vi chiedono di condividere informazioni personali o di scaricare un software (che è un malware) sul dispositivo (cosa che PayPal non farà mai). Un'altra tecnica è, sempre attraverso una email, di richiedere di cliccare su un link per risolvere un problema relativo al conto.

PayPal vi avverte di prestare attenzione a email con saluti generici, grammatica scorretta, URL "strani", con allegati, avvertimenti allarmanti, richiesta di informazioni personali.

In generale, per essere sicuri, se si riceve un'email da PayPal è sempre buona norma non cliccare sul link ma digitare l'indirizzo dell'azienda direttamente sul browser, o scrivere paypal su Google e cliccare sul primo risultato. Non si può sbagliare, in questo modo.