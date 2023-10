Per collegare il tuo smartwatch Garmin al telefono ci vuole davvero un attimo se utilizzi l'app Garmin Connect: ecco come

Come collegare Smartwatch Garmin al telefono

Gli smartwatch e i dispositivi fitness stanno diventando di uso sempre più comune. Orologi fitness, cardiofrequenzimetri, orologi con GPS e tanti altri dispositivi pensati per migliorarsi ogni giorno con un traguardo nuovo, ambizioso ma raggiungibile. I dispositivi fitness della Garmin sono tra i più popolari attualmente sul mercato, e non è un caso. Con una combinazione di qualità e prezzo, e l'ampia gamma di modelli, tra quelli più orientati al benessere e quelli più impostati all'organizzazione quotidiana, questi strumenti si sono fatti largo in un segmento di mercato complesso. E sempre più persone non riescono più a farne a meno. Se anche tu hai acquistato uno smartwatch o un dispositivo fitness della Garmin e desideri collegarlo allo smartphone, ti spieghiamo come fare in pochi e semplicissimi passi.

Indice

Installare l’applicazione Garmin Connect: compatibilità

Per prima cosa, per poter associare lo smartwatch Garmin al tuo telefono hai bisogno dell'App dedicata. Il suo nome è Garmin Connect, ed è disponibile sia su Apple Store che su Google Play. Questo significa che l'applicazione funziona tranquillamente sia su sistemi Android che iOS. Una volta aperta l'App Store di Apple o il Play Store di Google, sarà sufficiente cercare la voce "Garmin Connect" e fare clic su "Installa". Se disponi di una versione non aggiornata dell'App, potresti doverla aggiornare per collegare un dispositivo di nuova generazione. Esistono però alcuni requisiti importanti a livello di sistema operativo che, generalmente, sono di facile superamento. È bene tenerli presente però nel caso in cui il proprio smartphone cominci ad avere qualche anno. Per quanto riguarda iOS, infatti, Garmin Connect sarà pienamente compatibile solo con le versioni 13 o superiore, e accessibile sia da iPhone che da iPod Touch. In merito ad Android, invece, è importante che il dispositivo supporti (o sia aggiornato) al sistema 7.0 o superiore, e sarà compatibile sia con il telefono che con il tablet. In parole povere, il dispositivo dovrà essere compatibile a livello nativo con il Google Play Store. Gli smartphone che montano il sistema operativo Android (Go Edition) identificheranno l'applicazione Garmin Connect come non compatibile. Infine, alcuni modelli di smartphone non hanno superato alcuni test di compatibilità, e potrebbero dare problemi. Nella fattispecie, potrebbero esistere problemi di compatibilità con dispositivi Huawei, Lenovo Vibe X S960, Meizu MX4, Samsung J3 Modello J320FM. All'interno del centro d'assistenza Garmin viene specificato però che questi problemi di allineamento non si verificano sempre. A volta, dopo vari tentativi di connessione Bluetooth, i due dispositivi inizieranno a comunicare.

Come associare collegare Garmin e telefono tramite Garmin Connect

Ora che disponi della tua App e sei sicuro della compatibilità del tuo smartphone o tablet, puoi provvedere all'associazione. In questa fase è molto importante evitare assolutamente di associare il dispositivo Garmin allo smartphone tramite le impostazioni del Bluetooth. L'unico modo per collegare correttamente il dispositivo, infatti, è quello di passare per l'applicazione che hai appena scaricato. A questo punto: Avvia il Garmin

Apri la app Garmin Connect

L'applicazione ti chiederà di accedere alla funzione Bluetooth del tuo telefono: accetta

Apri la App e accedi alla sezione "Mia Giornata". La trovi su Android facendo tap sulle tre linee orizzontali, su iOS tappando "Altro" in basso a destra.

Seleziona "Dispositivi Garmin"

Aggiungi dispositivo

Scegli dall'elenco il dispositivo che desideri collegare e che è acceso accanto a te. Puoi associare più di un dispositivo allo stesso smartphone, per rendere ancora più precise le misurazioni.

Segui le istruzioni a schermo per completare le impostazioni iniziali. Che cosa sono le impostazioni iniziali? Di solito, un dispositivo fitness avrà bisogno di sapere un po' di informazioni su chi sei, sul tuo stile di vita, altezza e peso. Se sei una donna e hai acquistato un dispositivo pensato per misurare il ciclo mestruale, potresti dover inserire informazioni anche in tal senso. Ognuna di queste indicazioni è opzionale: puoi ometterla. Se desideri ricevere misurazioni precise e indicazioni puntuali, però, potrebbe essere una buona idea quella di inserire le tue specifiche. Per il dispositivo sarà più facile mettere in funzione il cardiofrequenzimetro, avvisarti quando hai bisogno di una pausa, monitorare i cicli del sonno e, tra le altre cose, le dinamiche del ciclo mestruale. Una volta associato il dispositivo all'applicazione, sulla schermata "Mia Giornata" troverai tutto quello che hai fatto nel corso del giorno, con le misurazioni – ad esempio – dei passi o dei livelli di stress. Mentre il Bluetooth è acceso, l'App verrà automaticamente sincronizzata alle misurazioni che sta rilevando il tuo smartwatch, se lo hai indosso. Una volta spento il Bluetooth, il tuo smartwatch terrà in memoria tutte le attività fino al momento in cui non effettuerai una nuova connessione all'App.

Problemi di associazione dello smartwatch Garmin all’App Garmin Connect

Di solito la maggior parte dei problemi legati all'associazione via Bluetooth può essere risolta con un semplice riavvio di entrambi i dispositivi. Se tuttavia non fosse questo il caso, potresti avere problemi di sincronizzazione dati. Per prima cosa, ti consigliamo di aggiornare il tuo smartwatch Garmin all'ultima versione possibile, e così anche il tuo smartphone. Se ancora il problema dovesse persistere, potrebbe essere saggio contattare il centro di supporto Garmin Italia. Avrai bisogno del nome del prodotto o del numero di serie, per farlo, e sarà possibile comunicare con gli operatori in lingua italiana.