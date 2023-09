Come comprare fumetti su Panini.it

Indice

Panini, i fumetti disponibili

Panini, creare un account

Registrarsi con e-mail e password

Ecco come creare un account utilizzando l'indirizzo e-mail e password. Se non avete ancora un indirizzo di posta elettronica, potete crearne uno gratuitamente utilizzando una piattaforma dedicata (come Gmail, Outlook.com, Yahoo Mail, Virgilio Mail, GMX Mail, Email.it etc.).

Collegatevi al sito web ufficiale di Panini.it, fate click sull'icona "Account", pigiate "Registrati ora", inserite tutti i dati richiesti (ovvero l'indirizzo e-mail, il nome, il cognome, il paese, il mese di nascita, l'anno di nascita) e create una password sicura.