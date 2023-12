Come comprare iPhone a rate nel modo più semplice

Ormai infatti non è più necessario spendere una cifra importante in un colpo solo e in molti casi tutto quello di cui avete bisogno è una carta di credito e scegliere il sistema più comodo per voi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di queste soluzioni , oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come pagare a rate mensili online .

Vediamo quindi come comprare iPhone a rate , senza busta paga o finanziamento, e come farlo dai siti dei vari operatori come TIM, Iliad, WindTre o Vodafone.

Indice

Come comprare iPhone a rate

Avete deciso di acquistare un iPhone a rate, ma se le proposte di pagamento dei vari servizi sembrano sempre sbrigare la pratica come una pura formalità, poi allo stato pratico vi si chiede una busta paga per attivare il finanziamento, e voi non l'avete.

Che fare?

Nessuna paura, ci sono alcune soluzioni che vi consentono di accedere alla rateizzazione del vostro acquisto semplicemente con una carta di credito e senza anticipo, o in alcuni casi anche senza finanziamento! Vediamo come funzionano.

Senza busta paga

Se siete interessati a comprare un iPhone a rate ma senza la busta paga, avete diverse opzioni a vostra disposizione, sia direttamente dal sito di eCommerce come Amazon sia dalla piattaforma che utilizzate per i pagamenti.

Amazon

Amazon offre due comode alternative per pagare un prodotto a rate: la soluzione proprietaria e il finanziamento Cofidis. Della prima, che purtroppo come vedremo non è disponibile per tutti gli utenti, parleremo nel capitolo dedicato ai pagamenti a rate senza finanziamento, mentre qui affrontiamo la procedura relativa al finanziamento Cofidis.

Cofidis è un gruppo internazionale che opera nel settore del credito al consumo, e Amazon lo ha integrato nei metodi di pagamento a disposizione degli utenti interessati a dilazionare i loro pagamenti, tenendo presente che richiede la compilazione di un modulo di domanda.

Il pagamento a rate con Cofidis (che potrebbe non essere disponibile per tutti i prodotti e per tutti gli utenti) può essere utilizzato per pagare la maggior parte degli ordini con valore compreso tra 100 e 3.000 euro (incluse le spese di spedizione), che possono essere suddivisi in rate fino a 24 mesi, ma ci sono alcune limitazioni. Prima di tutto per sfruttarlo bisogna essere maggiorenni, e poi avere a disposizione la patente o il passaporto valido, la tessera sanitaria e l'IBAN, oltre a essere residenti in Italia.

Alcuni prodotti poi non sono idonei al finanziamento, come prodotti e contenuti digitali, articoli esauriti, disponibili a breve o in pre-ordine, Buoni Regalo Amazon.it, iscrizione ad Amazon Prime e prodotti alimentari.

Tenete presente che Cofidis potrebbe addebitarvi una piccola commissione (per esempio una spesa di 200 euro diventa 208,87 euro con rate da 6 mesi, mentre 1.000 euro in 12 mesi diventano 1083,36 euro), ma in alcuni periodi sono previsti interessi zero.

Come usare questo metodo di pagamento? Semplicissimo. Andate sul sito di Amazon o aprite l'app per dispositivi Android o iPhone / iPad, poi scegliete un iPhone da acquistare e cliccate sul pulsante Aggiungi al carrello.

Successivamente, se vi viene proposto, scegliete se attivare o meno l'assicurazione, poi cliccate in alto a destra su Procedi all'ordine per entrare nel carrello.

Confermate l'indirizzo di consegna e nella sezione Modalità di pagamento, sulla destra, cliccate su Modifica. Verrà espansa la scheda e in basso troverete la voce Paga a rate con Cofidis, selezionatela e poi cliccate su Utilizza questo metodo di pagamento.