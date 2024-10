Quali sono i migliori siti per iPhone ricondizionati? Le caratteristiche dei vari servizi

Perché pagare di più? Se non hai assoluta necessità (o desiderio) di acquistare un iPhone nuovo, puoi risparmiare anche parecchio con un modello ricondizionato. Vediamo quindi come comprare un iPhone ricondizionato, perché hai a disposizione diverse alternative. E tutte non solo sono molto affidabili, ma offrono anche una garanzia in caso di problemi. I telefoni ricondizionati non sono infatti la stessa cosa dei telefoni usati: sono stati sottoposti a rigorosi controlli e, almeno in alcuni casi, hanno ricevuto una batteria nuova di zecca.

Cos'è un iPhone ricondizionato

Un iPhone ricondizionato è un iPhone che Apple o un sito di eCommerce ha testato, riparato dove necessario e pulito. Questi telefoni provengono da resi o permute, quindi in alcuni casi sono stati utilizzati per poco tempo (ovviamente dipende dal modello). In alcuni casi, come avviene comprandolo direttamente da Apple, viene sostituita la batteria e il guscio esterno. In generale, però, un telefono ricondizionato presenta lo stesso livello di efficienza per quanto riguarda velocità, spazio di archiviazione, reattività e sistema operativo dei nuovi modelli. A seconda del venditore, potrebbero essere indicate le condizioni, come estetica ottima o buona, e la presenza della confezione o degli accessori originali (non sempre disponibili). Tutti hanno però sempre una garanzia, in genere limitata di un anno, il che mette al riparo da brutte sorprese.

Come comprare un iPhone ricondizionato

Ma dove comprare un iPhone ricondizionato? Ci sono diversi siti di eCommerce adatti allo scopo, tutti validissimi e affidabili, ma con condizioni e caratteristiche diverse. Andiamo a scoprirli. Apple Caratteristiche degli iPhone ricondizionati da Apple Il primo posto a cui pensare per comprare un iPhone ricondizionato è la pagina dei prodotti ricondizionati di Apple, che oltre a Mac e iPad offre ovviamente gli iPhone. La casa della mela presenta, almeno sulla carta, le migliori condizioni per gli iPhone ricondizionati. Come infatti riportato nelle informazioni sul servizio, a tutti gli iPhone viene sostituita la batteria con una nuova unità. I telefoni sono sottoposti a una serie di test, ed eventuali componenti difettosi vengono sostituiti con ricambi originali Apple. Non solo, ma viene cambiato il guscio esterno, e il dispositivo viene spedito con una scatola nuova e con tutti i cavi e gli accessori (a seconda della disponibilità). Apple inoltre assicura che i telefoni sono sottoposti a una serie di test, e offre spedizione gratis (anche in un giorno), resi gratuiti e un anno di garanzia. Infine, a volte vengono attivate delle promozioni, come sei mesi gratuiti di Apple Music. C'è però un rovescio della medaglia: la scelta non è ampissima e i prezzi sono più elevati rispetto alle altre soluzioni. Come comprare

Se vuoi sapere come comprare un iPhone ricondizionato da Apple, vai sulla pagina degli iPhone ricondizionati Apple. A sinistra vedrai un pannello con i modelli disponibili e i filtri per Colore o Capacità. In alto a destra puoi invece ordinare i prodotti per prezzo, in ordine crescente o decrescente. A ogni dispositivo è associata una scheda con il nome del modello, la capacità e il colore. Sotto, vedrai il prezzo di vendita e quello originale, con indicato il risparmio. Per acquistare un telefono, cliccaci sopra e seleziona il colore e la capacità di memoria, se disponibili. Controlla poi le informazioni relative alla consegna o al ritiro (la consegna è gratuita). Clicca sul pulsante Aggiungi per aggiungerlo al carrello, o su Paga con Apple Pay per procedere direttamente all'acquisto. Nella pagina successiva scegli se ritirarlo o fartelo spedire, leggi la data di consegna o ritiro e leggi i Termini e condizioni, per poi mettere la spunta sulla casella. Infine, clicca su Acquista con Apple Pay o in basso su Usa un'altra forma di pagamento. A questo punto potrai inserire i dati relativi alla spedizione e al metodo di pagamento. Se invece hai aggiunto il dispositivo al carrello, potrai procedere al pagamento effettuando l'accesso con il tuo ID Apple o continuando come ospite e inserendo i dati relativi a indirizzo di spedizione e metodo di pagamento. Swappie Caratteristiche del servizio Un'alternativa molto valida per acquistare un iPhone ricondizionato è Swappie, che offre un'ampissima scelta e prezzi molto convenienti. Il sito garantisce che tutti gli iPhone venduti funzionano come nuovi e in caso di problemi offre la riparazione. L'unica differenza è l'involucro esterno, che presenta tre gradi di valutazione a seconda delle condizioni estetiche (e ovviamente prezzi diversi): Eccellente, ovvero senza o con pochissimi segni di usura

ovvero senza o con pochissimi segni di usura Ottimo, con inestetismi evidenti come graffi e ammaccature

con inestetismi evidenti come graffi e ammaccature Accettabile, con chiari segni di usura C'è poi la serie Premium, con capacità della batteria al 100% e condizioni estetiche perfette. Infine, tieni presente inoltre che Swappie offre 12 mesi di garanzia sui prodotti acquistati sul sito, e per chi vuole una maggiore tranquillità c'è Swappie Care, il servizio di sostituzione per qualsiasi problemi. Come comprare

Per comprare un iPhone su Swappie, vai sul sito e clicca in alto a sinistra su Acquista. A sinistra vedrai il menu di ordinamento e i filtri per mostrare i prodotti che ti potrebbero interessare a seconda del prezzo, delle condizioni o delle caratteristiche. Al centro vedrai i vari modelli di iPhone, e ogni scheda mostrerà il modello del telefono, i colori e i tagli di memoria disponibili e il prezzo di partenza. Cliccaci sopra scegli le varie caratteristiche del telefono, con i sovrapprezzi in base anche alle condizioni, ai tagli di memoria, al colore o al fatto o meno di volere una batteria nuova. Potrai anche dare in permuta il tuo vecchio iPhone, volendo. Infine, clicca in basso sul pulsante Aggiungi al carrello. A questo punto, se non l'hai già fatto, dovrai iscriverti e completare l'acquisto, inserendo indirizzo di spedizione e metodo di pagamento. Amazon Caratteristiche di Amazon Renewed Amazon Renewed è un'iniziativa di Amazon dove trovare i prodotti ricondizionati. A differenza di Amazon Warehouse Deals, questo servizio garantisce il perfetto funzionamento dei dispositivi, in quanto vengono ispezionati da un fornitore qualificato. Il processo include in genere un test diagnostico completo, la sostituzione di eventuali parti difettose e un processo di pulizia accurato. Tieni presente che non tutti i telefoni sono venduti da Amazon, che garantisce solo la qualità del servizio. Gli iPhone che trovi su Amazon Renewed hanno batterie con capacità superiori all'80% rispetto al nuovo e possono essere imballati in una confezione generica. Per quanto riguarda gli accessori, vengono forniti con quelli previsti per un prodotto nuovo, con le eventuali eccezioni menzionate nella pagina dei dettagli del prodotto. Su Amazon Renewed puoi trovare tre gradi di condizioni estetiche: Condizioni eccellenti : nessun segno di danno estetico visibile a 30 cm di distanza

: nessun segno di danno estetico visibile a 30 cm di distanza Buone condizioni : leggeri graffi, appena visibili quando si tiene il dispositivo a 30 cm di distanza

: leggeri graffi, appena visibili quando si tiene il dispositivo a 30 cm di distanza Condizioni accettabili: graffi visibili quando si tiene il dispositivo a 30 cm di distanza e percettibili al tatto Inoltre, la garanzia è di un anno e c'è la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni come qualunque acquisto su Amazon. Come comprare

Acquistare su Amazon Renewed è semplicissimo: vai sul sito dedicato e clicca sulla scheda smartphone in basso. Ora ti verranno proposti i telefoni ricondizionati, ma la maggioranza sono iPhone. In alto a sinistra puoi ordinare i prodotti per prezzo, ultimi arrivi, media recensioni o best seller. Ogni scheda mostra il modello, la capacità di memoria e il colore, oltre al prezzo e al giorno di consegna. Cliccaci sopra e potrai vedere altre caratteristiche, come le condizioni, in alto a destra, il venditore e la politica dei resi. Come per ogni acquisto su Amazon, clicca su Aggiungi al carrello e potrai completare l'acquisto, registrandoti o effettuando l'accesso con il tuo account. Iliad Caratteristiche del servizio Anche Iliad ha lanciato una sezione del suo sito per la vendita di iPhone ricondizionati. L'operatore garantisce che ogni smartphone rigenerato è stato sottoposto a scrupolosi test di controllo e qualità attraverso partner accreditati. In caso di necessità, sono stati effettuati interventi di riparazione, ma tutti sono stati aggiornati e puliti, per garantire la massima qualità e affidabilità del prodotto. Inoltre in caso di batteria con capacità inferiore all'85%, questa è stata sostituita con una batteria compatibile non originale. Infatti Iliad avvisa che si potrebbe vedere il messaggio relativo nelle Impostazioni del telefono. Iliad offre 12 mesi di garanzia sugli iPhone ricondizionati, tenendo presente che questa non copre: i danni o i difetti determinati dalla normale usura del prodotto successiva alla consegna

del prodotto successiva alla consegna i danni o i difetti estetici e meccanici non presenti al momento della consegna e dovuti a un utilizzo improprio (ad esempio crepe o rotture, malfunzionamenti dei tasti o della fotocamera)

e dovuti a un utilizzo improprio (ad esempio crepe o rotture, malfunzionamenti dei tasti o della fotocamera) i danni causati da cadute, esposizione all'acqua o piegatura del prodotto non presenti al momento della consegna

i danni subiti dal prodotto durante la spedizione al fornitore per l'assistenza, causati da un imballaggio non appropriato

al fornitore per l'assistenza, causati da un imballaggio non appropriato i danni apportati al software in seguito alla rimozione di virus o malware Come comprare

Per comprare un iPhone ricondizionato da Iliad, vai sulla pagina del servizio e vedrai un elenco di iPhone disponibili. Clicca su Mostra altro, in basso, per vederne di più. Purtroppo la scelta non è ampissima, ma i prezzi sono piuttosto competitivi, e puoi trovare anche promozioni interessanti. Ogni scheda mostra il modello, il taglio di memoria, il colore disponibile e la modalità di pagamento accettata. Per vedere cosa è incluso nella confezione, clicca su Scheda prodotto e troverai le informazioni relative. Per ordinare il telefono, clicca sul pulsante in basso a destra Ordina e dovrai effettuare l'accesso alla tua Area Personale inserendo ID utente e password. Purtroppo dovrai essere un utente Iliad mobile per completare la procedura. Una volta effettuato l'accesso, conferma l'indirizzo di consegna e il metodo di pagamento per effettuare l'ordine. TrenDevice Caratteristiche del servizio TrenDevice è un altro sito dove trovare iPhone ricondizionati. Il portale, attivo dal 2013, effettua 47 test di laboratorio, sia hardware che software, sui telefoni. In caso di necessità, componenti come la batteria vengono sostituiti (TrenDevice garantisce comunque una capacità superiore all'80%), e tutti i dispositivi vengono igienizzati. Su tutti i prodotti acquistati c'è una garanzia di 12 mesi e 30 giorni per il reso, e chi vuole può attivare il Protection Plan di due anni. Gli iPhone su TrenDevice presentano tre gradi di condizioni estetiche, ovviamente con prezzi differenti: Grado A : con lievi imperfezioni estetiche o graffi

: con lievi imperfezioni estetiche o graffi Grado B : il miglior rapporto qualità-prezzo, con evidenti difetti estetici come graffi e/o scheggiature laterali

: il miglior rapporto qualità-prezzo, con evidenti difetti estetici come graffi e/o scheggiature laterali Grado C: perfetto se volete risparmiare, con difetti estetici più marcati come ammaccature laterali o graffi Come comprare

Per acquistare un iPhone ricondizionato su TrenDevice, vai sulla pagina dedicata del sito e scorri i modelli disponibili. Ogni scheda mostra il modello e il prezzo. Se non sai quale scegliere, puoi andare a questa pagina per filtrare i dispositivi a seconda delle tue necessità. Clicca su una scheda e ti verranno mostrate le caratteristiche dell'iPhone, ovvero il taglio di memoria, il colore, le condizioni e la capacità della batteria. Se vuoi farla cambiare, puoi richiederlo con un piccolo sovrapprezzo, così come se vuoi far aggiungere cavo e alimentatore. Se il prodotto ti convince, clicca in basso su Aggiungi al carrello (in alternativa puoi procedere al pagamento in tre rate con Klarna). Nella pagina successiva scegli se aggiungere la protezione aggiuntiva o degli accessori, poi clicca su Completa ordine in alto a destra e potrai aggiungere i dati di spedizione e il metodo di pagamento (carta di credito, Klarna, PayPal o contrassegno senza costi extra). Tieni presente che su TrenDevice la spedizione è a pagamento, ma su alcuni dispositivi ci sono offerte che ti permettono di ammortizzarla.