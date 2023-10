Come comprare i LEGO sullo shop ufficiale

State cercando di ampliare la vostra collezione di set LEGO ? In questa guida vi mostreremo, passo dopo passo, come comprare LEGO direttamente sullo shop ufficiale LEGO .

Indice

Lo shop ufficiale LEGO, creare un account

Una volta sulla pagina principale, potreste trovare un pop-up informativo ; per accedere allo shop ufficiale, premete "Continua".

Grazie allo shop ufficiale, potrete acquistare rapidamente tutti i prodotti targati LEGO. Prima di tutto, accendete il vostro computer , smartphone o tablet (è richiesta una connessione a Internet). Aprite un browser (come Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera o Microsoft Edge) e collegatevi al sito web ( cliccando qui ).

Per creare un nuovo account, fate click su " Registrati ".

Come creare un account LEGO: il pulsante "Registrati".

Lo shop ufficiale LEGO: tutte le informazioni richieste per creare un account gratuito.

Per proseguire, premete " Sì, crei un account ".

Successivamente, inserite il codice ricevuto via e-mail nell'apposito campo e premete "Avanti".

Attivare l'account LEGO inserendo il codice ricevuto via e-mail.

Trovare LEGO sullo shop ufficiale

Una volta creato il vostro account, potete cercare tutti i vostri prodotti LEGO preferiti. Per farlo, andate al sito web ufficiale e cliccate su " Account " nella parte superiore della pagina.

Nella schermata principale, trovate una vasta selezione di prodotti LEGO, dalle novità alle promozioni speciali. In alternativa, potreste cercare uno specifico oggetto utilizzando la barra di ricerca. Premete la lente d'ingrandimento (nella parte alta dello schermo) e digitate il nome del prodotto (ad esempio "Espresso per Hogwarts e Stazione di Hogsmeade"), il tema (come "Harry Potter"), il codice dell'articolo ("76423"), la tipologia ("set", ad esempio) o una parola chiave ("set Harry Potter treno").