Come comprare vestiti con le app

Siete appassionati di shopping e pensate che ogni occasione sia buona per combinare outfit e comprare nuovi capi per il vostro guardaroba? Probabilmente, allora, avrete già acquistato qualche volta in rete. Magari conoscete solo qualche app di riferimento o quelle specifiche di alcuni brand che vi piacciono. Se volete qualche altro consiglio per comprare online allora vi trovate nel posto giusto. In questa guida che abbiamo scritto appositamente per voi troverete varie app da provare per comprare dei vestiti comodamente da casa vostra, con solo un paio di clic. Esatto, i vostri acquisti potranno arrivare direttamente da voi, e ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura. Nei prossimi paragrafi scoprirete come comprare vestiti online con le app. Se non lo avete mai fatto o se siete sempre alla ricerca di nuove piattaforme da provare, vi consigliamo di scaricarle subito e di dare un'occhiata. Nel giro di poco potrete trovare la vostra nuova app per lo shopping preferita e capire qual è quella che fa al caso vostro e vi piace di più. Che ne dite, siete pronti per cominciare?

Zalando

La prima app di cui vi parliamo si chiama Zalando. Magari ne avrete già sentito parlare, ma non può mancare nella nostra lista. Che abbiate un dispositivo Android o un iOS non fa la differenza, l'applicazione è disponibile sia per entrambi i tipi di smartphone e potrete trovarla sul Play Store o sull'App Store. Su Zalando potrete trovare tantissimi tipi di capi, indipendentemente dal budget che avete a disposizione e dal vostro stile. Zalando ha un'app intuitiva, dunque, anche se non siete esperti di app e tecnologia, non preoccupatevi, riuscirete a capire come usarla senza grandi problemi. Una volta scaricata sul vostro dispositivo dovrete registrarvi creando il vostro profilo, o effettuare l'accesso nel caso ne abbiate già uno. Una volta fatto potrete iniziare con la ricerca dei vestiti che volete acquistare o semplicemente dare un'occhiata. Volete sapere come fare? Potrete fare clic sulla lente d'ingrandimento per cercare un capo in particolare, oppure fate clic sull'icona con le tre linee in orizzontale e scegliete tra le categorie presenti: Donna, Uomo, Bambini, poi tra: Novità, Abbigliamento, Scarpe, Sports, Accessori, Designer, Brand, Promo, Second Hand, Idee regalo. Ognuna di queste, poi, avrà ulteriori categorie tra cui scegliere. Una volta scelta quella che preferite potrete utilizzare i filtri per una ricerca più approfondita, magari indicando il colore, la fascia di prezzo che siete disposti a spendere, la taglia, ecc. Dopo aver trovato il capo d'abbigliamento che vi piace potrete fare clic su Aggiungi al carrello, poi cliccare sulla sua icona in alto a destra e procedere con il pagamento seguendo le istruzioni indicate e inserendo il vostro indirizzo di residenza.

ASOS

La seconda applicazione per comprare vestiti online di cui vi parliamo è ASOS. Anche in questo caso si tratta di un'app che è disponibile per sia per Android che per iOS, dunque non importa che tipo di dispositivo avete. Potete cercarla, scaricarla e installarla dal Play Store o dall'App Store senza alcuna difficoltà. Su ASOS troverete moltissime tipologie di capi d'abbigliamento, accessori, scarpe e molto altro. Anche qui le fasce di prezzo oscillano molto, ma rispetto a Zalando, c'è molta più scelta per degli articoli dai costi più contenuti. Una volta scaricata sul vostro dispositivo avviatela facendo clic sulla sua icona. Se non avete un account, dovrete procedere a crearne uno attraverso il comando di registrazione. Al termine, potrete iniziare la vostra ricerca. Prima di tutto dovrete scegliere tra Moda Donna e Moda Uomo. Avete bisogno di un capo in particolare? Allora scrivete il suo nome nella barra di ricerca. In alternativa, se siete indecisi o se volete curiosare un po', potrete fare la ricerca tra le varie categorie presenti sull'applicazione. Poi, scegliere tra: Saldi, Novità, Abbigliamento, Scarpe, Vacanze, Look da cerimonia, Denim, Sportswear, Accessori, Viso + Corpo, Brand, Outlet, Marketplace. Ognuna, poi, avrà ulteriori sottocategorie tra cui scegliere. Fate una ricerca e paragonate i vari articoli. Una volta trovato quello che fa per voi, non vi resta che selezionare la vostra taglia e aggiungerlo al carrello. Premete poi l'icona del carrello per procedere al pagamento seguendo le indicazioni e scegliendo tra i metodi a vostra disposizione. Poi, dovrete solo aspettare che il vostro acquisto arrivi direttamente a casa vostra.

Vinted

Siete attenti all'ambiente e preferite acquistare capi di seconda mano per dar loro una nuova vita? Allora, in questo caso, vi consigliamo di provare Vinted. L'app in questione è disponibile sia per Android che iOS. Potrete, dunque, trovarla sul Play Store o sull'App Store in base al tipo di dispositivo che avete. Su Vinted troverete molto di più che abiti di seconda mano, ma anche molto altro. Scegliendo di acquistare su quest'app vuol dire anche risparmiare del denaro, essendo i prezzi più bassi. Una volta ottenuta l'app potrete avviarla facendo clic sulla sua icona. Ora non vi resta che creare un vostro profilo o di effettuare il login nel caso in cui ne abbiate già uno. Poi, potrete iniziare la vostra ricerca. In che modo? Potrete fare riferimento alla barra di ricerca scrivendo il nome del capo d'abbigliamento o dell'accessorio che state cercando, oppure facendovi aiutare dalla divisione in categorie. Scegliete tra Uomo, Donna, Bambini e poi tra le sottocategorie. In particolare, in abbigliamento troverete: Abbigliamento da esterno, Completi e Blazer, Pantaloni, Calzini e intimo, Abbigliamento sportivo, Abiti, Maglioni e Pullover, Top e tshirt, Gonne e molto altro. Cercate, quindi, tra i numerosi articoli presenti e una volta trovato quello che vi piace potrete contattare il venditore per negoziare il prezzo o chiedere ulteriori informazioni circa il capo o l'accessorio in vendita. Una volta trovato l'accordo potrete procedere all'acquisto e attendere che l'ordine arrivi direttamente a casa vostra.

Bonprix

Siete alla ricerca di un'altra app per lo shopping online oltre a quelle menzionate fino a questo momento? Ecco che allora vi presentiamo Bonprix. Si tratta di un'applicazione disponibile per sia per Android che per iOS. Potrete, quindi, cercarla, scaricarla e installarla dal Play Store o dall'App Store nel giro di pochi secondi e qualche clic. L'app appartiene a un'azienda tedesca, un e-commerce di moda adatto a chi ha un budget contenuto. Inoltre, su questa piattaforma troverete un'ampia sezione di capi di taglie forti. Dopo aver ottenuto l'applicazione sul vostro dispositivo mobile potrete avviarla con un clic sulla sua icona e procedere così alla registrazione, creando un account con le vostre credenziali. Al termine potrete procedere alla ricerca del capo d'abbigliamento di cui avete bisogno. Potrete fare riferimento alla sezione Collezioni, che vedrete nella parte inferiore dello schermo e sfogliare tra i vari articoli presenti. Se volete dare un'occhiata è il procedimento perfetto, in quanto potrete così vedere ciò che è in vendita e che potrebbe colpirvi a prima vista. In alternativa, se cercate un capo o accessorio in particolare non vi resta che sfruttare la ricerca, scrivendo il nome nel campo apposito e facendo clic sull'icona con la lente d'ingrandimento. Potrete sfruttare i filtri per migliorare la ricerca, scegliendo un determinato colore, una taglia, ecc. Una volta trovato ciò che fa al caso vostro dovrete solo premere sul comando Aggiungi al carrello e poi cliccare sull'icona del carrello stesso e procedere con l'acquisto. Potrete scegliere il metodo di pagamento che preferite, tra quelli disponibili e attendere che il vostro ordine arrivi direttamente all'indirizzo che avrete inserito.

App dei brand che preferite

Oltre alle applicazioni che abbiamo menzionato, tenete presente che molti dei grandi brand hanno delle app proprie in cui vendono i loro prodotti. Dunque, fate mente locale e pensate ai marchi che preferite. Molto probabilmente, questi avranno un'app che potrete scaricare sul vostro dispositivo. In questo modo avrete sempre a portata di clic dei cataloghi da "sfogliare" e non perdervi i nuovi arrivi.