Come condividere un AirTag

Gli AirTag di Apple hanno reso estremamente popolari i tracker Bluetooth, e con il tempo si continuano a migliorare. Nel 2023, con iOS 17, è infatti arrivata una funzione incredibilmente utile: la possibilità di condividerli con amici o parenti. Ma come condividere AirTag con altre persone e quali sono i limiti e i requisiti per poterlo fare? Andiamo a scoprirlo insieme, oltre a vedere come interrompere la condivisione e se si può fare anche con dispositivi Android. Perché la funzione potrebbe aiutarvi durante una vacanza in condivisione con gli amici o a tenere traccia delle chiavi dell'auto: vediamo come fare, ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come usare gli AirTag.

Indice

Come condividere AirTag con un'altra persona

Gli AirTag di Apple sono dispositivi molto utili se usati nel modo corretto, che vi consentono di tenere traccia dei vostri bagagli, animali domestici, chiavi o altri oggetti personali. Rilasciati nel 2021, i dispositivi hanno però conquistato le pagine dei giornali non solo per le loro funzionalità, ma anche per alcuni utilizzi non propriamente leciti. Per proteggere quindi i propri utenti da un utilizzo improprio, fino a settembre 2023 gli AirTag potevano essere collegati a un solo utente alla volta. Questo significa che non potevate prestarli a qualcuno e in caso aveste viaggiato insieme a un'altra persona portandovi appresso il vostro AirTag, costui avrebbe ricevuto un avviso che si stava portando appresso un AirTag non identificato. Fino a settembre 2023, però, gli AirTag potevano essere collegati a un solo utente alla volta, ma questo con iOS 17 è cambiato. Con il nuovo sistema operativo per iPhone, infatti, la casa della mela ha introdotto una funzione molto richiesta che consente agli utenti di condividere i loro AirTag con altri. Questa funzione è utile per oggetti che si utilizzano in famiglia, come le chiavi dell'auto o il telecomando TV, come misura di sicurezza, tracciando ad esempio il portachiavi di una persona anziana che potrebbe perdersi, o anche un bagaglio condiviso quando si viaggia con più persone. Per quanto benvenuta sia questa nuova funzione, restano ancora i problemi di un possibile utilizzo scorretto. Ora che è possibile condividere l'AirTag, infatti, è teoricamente possibile che una persona in una relazione abusiva sia costretta a condividere e portarsi addosso l'AirTag di qualcun altro. Anzi, si pensava addirittura che questo fosse il motivo per cui in prima battuta Apple non avesse implementato la condivisione degli AirTag. Nondimeno, la funzione ora è qui, e proprio quando Apple sta collaborando con Google per introdurre anti stalking su Android. Un AirTag può essere condiviso con altre cinque persone oltre a voi (per un totale di sei utenti), a patto che abbiate attivato l'autenticazione a due fattori sul vostro ID Apple, che le persone con cui condividete l'AirTag abbiano un ID Apple e abbiano effettuato l'accesso a iCloud, su cui hanno attivato il portachiavi. Tenete però presente che non potete effettuare la condivisione con l'account di un minore. Chiariti questi aspetti, vediamo come fare, e scoprirete che è semplicissimo, in quanto la condivisione avviene su Dov'è. Per farlo, avviate quindi l'app Dov'è sul vostro iPhone o iPad (l'icona verde con una specie di radar blu), per poi toccare in basso a destra la scheda Oggetti. Ora toccate il nome dell'AirTag da condividere e sotto Condividi questo AirTag toccate il pulsante Aggiungi persona. Toccate il pulsante Continua in basso e inserite l'ID Apple della persona che volete aggiungere, per poi toccarlo dall'elenco. Se volete aggiungere altre persone, toccate il pulsante "+", inserite il nome della persona e toccatelo. Quando avete finito, toccate il pulsante Condividi in alto a destra, e vedrete un elenco delle persone che avete aggiunto, insieme allo stato dell'invito. La persona riceverà un messaggio in cui gli si chiede se vuole accettare la condivisione dell'AirTag. Se tocca Aggiungi, vuol dire che ha accettato l'invito e riceverà una notifica in cui viene informata che l'oggetto è condiviso con lei. A questo punto l'AirTag condiviso comparirà nella sua app Dov'è, sotto la scheda Oggetti e non riceverà più notifiche di tracciamento per il periodo in cui condivide l'AirTag. Se invece declina l'invito toccando Non aggiungere, il suo nome vedrà rimosso dall'elenco e non lo vedrete più.

Come condividere AirTag in famiglia

La condivisione di un AirTag può essere effettuata con qualunque utente dotato di ID Apple che abbia effettuato l'accesso a iCloud e attivato il portachiavi iCloud, quindi non importa che sia o meno nel vostro gruppo In famiglia. C'è però una funzione particolare che può essere utilizzata solo all'interno del gruppo, ed è la richiesta di condivisione di un AirTag con il proprietario. Se infatti state usando un AirTag di qualcun altro o viaggiate insieme a una persona che ha addosso un AirTag, il che comporta che riceverete delle notifiche di tracciamento, potete chiedergli di condividerlo con voi in modo da non essere più disturbati. Ma solo se siete nello stesso gruppo In famiglia. Per aggiungere i membri a un gruppo In famiglia, la persona responsabile del gruppo deve andare nelle Impostazioni del suo dispositivo Apple, per esempio un iPhone, e toccare la voce Famiglia in alto. A questo punto deve toccare l'icona in alto a destra con un omino in un cerchio e un simbolo "+" (Aggiungi membro), per poi selezionare il pulsante Invita di fianco ai membri consigliati, oppure toccate il pulsante in basso "+ Invita altri" per digitare il nome dell'utente da aggiungere. L'invito può essere inviato tramite AirDrop, Messaggi o Mail o, se ci si trova nelle vicinanze con l'utente, anche tramite l'opzione Invita personalmente per far inserire direttamente ID Apple e password sul dispositivo. Una volta che siete nello stesso gruppo famiglia potete chiedere di condividere l'AirTag di qualcun altro toccando, nella notifica di tracciamento che ricevete, la voce Chiedi al proprietario di condividere AirTag. Ora toccate la voce Chiedi alla persona proprietaria e questo utente riceverà un messaggio di invito a condividere l'AirTag. Se accetta, riceverete un invito alla condivisione dell'AirTag come abbiamo visto nel capitolo precedente, che dovrete accettare toccando Aggiungi.

Come smettere di condividere AirTag

Se state condividendo il vostro AirTag con qualcuno e non volete più condividerlo, potete interromperne la condivisione nell'app Dov'è, proprio come l'avete attivata. Per farlo, aprite l'app Dov'è sul vostro iPhone o iPad, quindi toccate in basso a destra Oggetti. Adesso toccate il nome dell'AirTag e selezionate il nome della persona con cui lo state condividendo. Toccate la voce Interrompi condivisione, quindi toccate di nuovo Interrompi condivisione per confermare la vostra intenzione. Una volta completata questa procedura, la persona con cui stavate condividendo l'AirTag non potrà più vederne la posizione nell'app Dov'è, ma potrebbe ricevere le notifiche di tracciamento in caso il dispositivo si dovesse spostare si sposta con lei.

Cosa fare se risulta impossibile condividere AirTag

Fonte: Foto di Đức Trịnh su Unsplash

La funzione della condivisione dell'AirTag è relativamente nuova, e ci possono essere dei bug che in qualche modo la impediscono. Dal lancio a oggi, sono emersi alcuni problemi con lo stato di condivisione bloccato a macchia di leopardo. Nel momento in cui scriviamo, iOS è alla versione 17.2 e alcuni utenti hanno lamentato che a seguito dell'aggiornamento la condivisione degli AirTag si è bloccata, creando in alcuni casi un AirTag "orfano" che non è possibile aggiungere né condividere. Al momento la soluzione per questi problemi sembra essere resettare le impostazioni di rete, cosa che potete fare da iPhone andando nelle Impostazioni e toccando Generali. Toccate poi Trasferisci o inizializza iPhone e poi Ripristina in basso. A questo punto selezionate la voce Ripristina Impostazioni di rete e date conferma toccando ancora Ripristina Impostazioni di rete (attenzione, questo cancellerà ogni vostra connessione, quindi dovrete riconnettervi). Per l'AirTag orfano, sembra che Apple risolverà il problema nell'aggiornamento 17.3. In generale, però, potete incontrare con gli AirTag una serie di problematiche. Vediamo come risolvere le più comuni. Innanzitutto, assicuratevi di aver abilitato l'autenticazione a due fattori sul vostro account ID Apple. Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home, poi selezionate il vostro nome in alto e selezionate la voce Accesso e sicurezza. Adesso toccate Autenticazione a due fattori e attivatela: dovrete inserire il vostro numero di telefono e rispondere ad alcune domande di sicurezza per abilitarla. Un altro problema può essere causato dal fatto che state usando un ID Apple gestito da un genitore, tutore o da un'organizzazione. In questo caso non potete utilizzare gli AirTag. Assicuratevi inoltre che Trova il mio sia attivato sul dispositivo. Per controllare, andate nelle Impostazioni del dispositivo, toccate il vostro nome in alto e selezionate la voce Dov'è. Ora toccate Trova il mio iPhone (o iPad) e assicuratevi che il pulsante sia attivo. Avete ancora problemi? Provate a disattivare e riattivare le connessioni. Per farlo, aprite il Centro di Controllo del vostro iPhone: iPhone X e successivi : scorrete verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo

: scorrete verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo iPhone SE e iPhone 8 e modelli precedenti: scorrete verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo. Ora nella scheda delle connessioni (quella in alto a destra), toccate i pulsanti colorati in blu, ovvero quello con il ventaglio (Wi-Fi) e con la "B" squadrata (Bluetooth) per disattivarli, poi toccate il pulsante verde con un'antenna radio (dati cellulare). Con i pulsanti disattivati, spegnete il telefono: iPhone X e successivi : tenete premuti contemporaneamente il pulsante volume su/giù e il pulsante di accensione. Quindi trascinate il cursore di spegnimento per spegnere il dispositivo.

: tenete premuti contemporaneamente il pulsante volume su/giù e il pulsante di accensione. Quindi trascinate il cursore di spegnimento per spegnere il dispositivo. iPhone SE e iPhone 8 e modelli precedenti: premete il pulsante di accensione, quindi trascinate il cursore di spegnimento per spegnere il dispositivo Ora tenete premuto il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo, e ad accensione completata riattivate le connessioni dal Centro di controllo toccando le icone appena viste. Se ancora AirTag non funziona, provate a disattivare e riattivare i servizi di localizzazione. Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate Privacy e sicurezza e in alto selezionate Localizzazione. Disattivate l'interruttore in alto, riavviate il telefono come appena visto e alla riaccensione riattivate la localizzazione. Se ancora non avete risolto, provate a ripristinare le Impostazioni di rete come visto in apertura capitolo. Se niente ha funzionato, potete provare a resettare l'AirTag. Per prima cosa, fate un reset software andando nell'app Dov'è, toccate in basso Oggetti e selezionate il nome dell'AirTag che non funziona. Ora scorrete verso l'alto per accedere alle impostazioni dell'AirTag e toccate l'opzione Rimuovi elemento in basso, per poi confermare la vostra azione toccando nuovamente Rimuovi. Se neanche questo ha funzionato, dovete fare un reset hardware rimuovendo la batteria. Prendete l'AirTag e premete verso il basso il coperchio della batteria in acciaio inossidabile lucido, per poi ruotare in senso antiorario fino a quando il coperchio non smette di ruotare. Rimuovete il coperchio e la batteria e sostituitela, prendete una nuova batteria e premetela verso il basso finché non si sente un suono. Ora la batteria è collegata. Quando il suono finisce, ripetete il processo altre quattro volte, rimuovendo e sostituendo la batteria, quindi premendo la batteria fino a sentire un suono. Dovreste sentire un suono ogni volta che premete la batteria, per un totale di cinque suoni. Il quinto suono è diverso dai quattro precedenti, il che indica che l'AirTag è pronto per l'accoppiamento. Rimettete in posizione il coperchio allineando le tre linguette sul coperchio con le tre fessure dell'AirTag, poi premete verso il basso sulla copertura e ruotate il coperchio in senso orario fino a quando non smette di ruotare.

È possibile condividere un AirTag con Android?

Se vi state chiedendo se sia possibile condividere un AirTag con Android, la risposta è negativa. Purtroppo non è possibile condividere né configurare AirTag con i dispositivi del robottino verde, ma solo con iPhone o iPad, in quanto il tracker è incompatibile con l'app o la rete Trova il tuo telefono di Google. Nondimeno, Apple ha collaborato con Google per avvertire gli utenti in caso di un tracciamento indesiderato. All'inizio Apple aveva rilasciato un'app apposita, che però consentiva lo scan solo manuale, mentre adesso il vostro telefono Android vi avviserà della presenza di un localizzatore. Inoltre lo mostrerà sulla mappa, con la posizione iniziale e l'eventuale percorso, oppure potete farlo suonare toccando Riproduci suono, in modo da semplificarne la localizzazione (il proprietario non sarà avvertito). Se volete invece cercare manualmente la presenza di un AirTag, andate nelle Impostazioni del telefono e toccate Sicurezza ed emergenza, poi toccate Avvisi sui tracker sconosciuti. A questo punto toccate Cerca ora per effettuare una ricerca.

A questo punto potete recuperare le informazioni relative all'AirTag. Avvicinate il lato bianco dell'AirTag sul chip NFC del telefono (controllate nel manuale utente, in genere è in alto, sul retro), e immediatamente sullo schermo vedrete un messaggio che mostrerà alcune informazioni, come il numero di serie. Se l'AirTag è stato contrassegnato come smarrito, sarete in grado di vedere il numero di telefono fornito dal proprietario o il messaggio che ha inserito quando ha messo l'AirTag in modalità smarrito. In alternativa, potete anche disabilitare l'AirTag rimuovendo la batteria, come abbiamo visto alla fine del capitolo precedente.

Domande e risposte

Come associare un AirTag a due iPhone? Se volete condividere un AirTag con un'altra persona, andate nell'app Dov'è da iPhone, toccate in basso Oggetti e selezionate il nome dell'AirTag da condividere. Qui toccate Aggiungi persone e aggiungete le persone (fino a cinque) con cui condividerlo, poi toccate in alto a destra Condividi. Queste persone dovranno accettare l'invito toccando Aggiungi sulla notifica (i telefoni devono essere aggiornati a iOS 17).