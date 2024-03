Volete creare con i vostri amici un fantastico album di un viaggio fatto insieme? Nessun problema: con Google Foto potete condividere gli album e collaborare per rendere i ricordi più belli. Vediamo come!

Gli album di Google Foto sono un ottimo modo per raggruppare immagini in raccolte personalizzate. Queste possono essere gli scatti delle vacanze, i ritratti di una persona o i ricordi di un evento particolare. Ma forse non sapete che questi veri e propri album digitali possono essere condivisi con amici o parenti. Scopriamo come condividere un album su Google Foto, che sia da telefono o computer. Gli album condivisi sono album in cui avete invitato altri utenti. Costoro possono non solo vedere le immagini e i video, ma anche aggiungerne di loro, oltre a poter fare commenti. Si può condividere un album di Google Foto tramite link o invitando persone specifiche. Una volta inviato l'invito, le persone riceveranno una notifica, e vedranno gli elementi nella sezione Condivisi. Questa operazione non è però definitiva, e oltre ad aggiungere persone a un album condiviso potete eliminarle. Oppure potete eliminare la condivisione, in caso abbiate cambiato idea. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo aspetto di Google Foto. E scoprirete com'è divertente rivivere insieme ai vostri cari i momenti più belli.

Indice

Cos'è un album condiviso

Un album diventa condiviso quando chi l'ha creato ne consente l'accesso ad altri utenti, che possono o meno partecipare attivamente. Un album condiviso di Google Foto è la stessa cosa. Questa funzione infatti vi consente di organizzare foto e video di un evento, di un viaggio o di un'altra occasione. E invitando più persone, potete collaborare insieme per aggiungere foto, video e commenti. Come funziona un album condiviso Ma come funziona un album condiviso? Andiamo a scoprirlo, sia per chi condivide che per chi viene invitato. Cosa succede quando condividete un album Un album può essere condiviso tramite un link o direttamente con qualcuno. Nel secondo caso potete invitare i vostri contatti o chiunque disponga di un Account Google. Solo loro potranno vederlo, e se dovessero aggiungere persone vi arriverà una notifica. La condivisione con link è per tutti gli altri utenti, ma chiunque abbia il link può visualizzare le foto. Tenete presente che la vostra foto di profilo o iniziale sarà visibile accanto alle foto più recenti che aggiungete. Se condividete un video in slow motion, anche parzialmente, le altre persone potranno vederlo anche a velocità inferiore. Se invece modificate una foto già condivisa, le altre persone potrebbero vedere almeno temporaneamente la versione originale. Cosa succede quando qualcuno condivide con voi un album Quando qualcuno condivide con voi un album, riceverete una notifica e un'email. A questo punto vedrete l'album nella pagina Condivisione. La vostra foto del profilo o l'iniziale viene aggiunta all'album condiviso. Sarà però sbiadita finché non avrete visualizzato l'album. A questo punto la foto del profilo o l'iniziale associata al vostro appare nella visualizzazione attività accanto alle foto. Ma non solo, apparirà anche di fianco anche ai commenti o ai Mi piace più recenti da voi visualizzati.

Come creare un album (condiviso) su Google Foto

Ci sono due tipi di album che potete creare usando Google Foto: un album standard e un album condiviso. Funzionano in modi molto simili e condividono diversi aspetti. La differenza però è che un album standard è privato: solo voi potete vederlo, oltre che aggiungere foto o modificarle. Gli album condivisi sono invece collaborativi. Gli altri utenti potranno vedere o scaricare le immagini e i video. Se volete, possono anche lasciare commenti, mettere Mi piace o aggiungere i loro contenuti. Inoltre chiunque può accedere a una panoramica dell'attività in un album condiviso. Basta toccare l'icona "Visualizza attività" in alto nella pagina principale dell'album. Detto questo, potete anche condividere un album standard in un secondo momento. Come creare un album dal sito di Google Foto

Avviate un browser e andate sul sito di Google Foto. Se necessario, cliccate in alto a destra su Vai a Google Foto ed effettuate l'accesso con il vostro account Google. Il primo modo per creare album Ora potete cliccare sull'icona tonda in alto a destra su una foto. Scegliete le foto da aggiungere all'album e cliccate in alto a destra sul pulsante "+". Ora selezionate Album e poi cliccate su Nuovo Album. Date un titolo all'album, poi cliccate su Fine. Un altro modo per creare album In alternativa, cliccate a sinistra su Album, poi cliccate su Crea Album (al centro se è il primo o in alto a destra). Se volete date un titolo all'album poi cliccate sul pulsante al centro per aggiungere le foto. Selezionatele e cliccate su Fine. Come creare un album condiviso Se volete che l'album sia condiviso, cliccate in alto a destra sul simbolo di condivisione "<" e selezionate gli utenti. In alternativa, potete ottenere subito un link cliccando in alto a destra sull'icona con tre puntini. Cliccate su Opzioni e attivate il pulsante di fianco a Ottieni link. Condividete il link con chi volete, consci che chiunque in possesso del link potrà vedere l'album. Come creare un album dall'app Google Foto

Se invece state usando Google Foto da app, che sia per Android o iOS, potete creare un album in diversi modi. Il primo modo per creare un album da app, anche condiviso Il più semplice è selezionare le foto, poi toccare il tasto "+ Aggiungi a" in basso e toccare Album. Aggiungete un titolo, se volete e poi toccate il segno di spunta in alto a sinistra. Se volete creare un album condiviso, toccate semplicemente Album condiviso e poi toccate in alto Condividi. Scegliete le persone a cui inviare l'invito o toccate Ottieni link per inviare un link. Altri modi per creare un album da app Un altro modo per creare un album è toccare il pulsante "+" in alto a destra. Selezionate Album, aggiungete un titolo e sotto toccate il pulsante Seleziona foto. Scegliete le foto da aggiungere. Se volete creare un album condiviso, toccate invece in alto a destra l'icona con gli omini a destra del "+". Poi toccate Crea album condiviso. Date un titolo, aggiungete le foto e poi toccate in alto a destra Condividi. Scegliete se condividere con singoli contatti o creare un link visibile a chiunque. Infine, potete creare un album toccando l'icona Raccolta in basso a destra. Toccate poi Nuovo Album e aggiungete il titolo e le foto.

Come condividere un album su Google Foto

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, con Google Foto è possibile creare album anche condivisi. Se però avete creato un album standard e volete condividerlo in un secondo momento, potete farlo. Ecco come, ricordandovi che se condividete un album tramite link chiunque ne entri in possesso potrà vedere tutte le foto in un album. Condividendo invece l'album con persone specifiche questo sarà visibile solo ai contatti invitati. Come condividere un album di Google Foto da web

Se volete condividere un album già creato, da web dovete andare sul sito di Google Foto ed eventualmente effettuare l'accesso. Successivamente, cliccate a sinistra su Album e selezionate un album che avete già creato. Cliccate sull'icona di condivisione ("<") in alto a sinistra. Adesso se volete condividere l'album con persone specifiche, selezionate i contatti e poi cliccate in basso a destra il pulsante di invio. Se volete condividere con link (chiunque con il link potrà accedere all'album), cliccate in basso sul pulsante Crea link. Cliccate ancora su Crea link e poi su Copia. Inviate il link a chiunque vogliate acceda all'album. In alternativa, per condividere l'album cliccate in alto a destra sull'icona con tre puntini e poi selezionate Opzioni. Ora potete scegliere se condividere tramite link, attivando l'interruttore relativo, o invitare persone. In questo caso, cliccate sul pulsante "+" in basso e poi selezionate i vostri contatti con cui condividere l'album. Come condividere un album di Google Foto da app

Se volete condividere un album di Google Foto da app, aprite l'app e toccate in basso a destra Raccolta. Toccate un album da condividere, poi toccate Condividi in alto a sinistra. Adesso se volete invitare contatti specifici, toccate i nomi con cui condividere l'album, in basso. In alternativa, toccate il pulsante Altro e selezionate Crea link. Successivamente, inviate il link a chi desiderate. Volendo potete condividere il link dell'album anche tramite Facebook o Twitter. In alternativa, dopo aver aperto l'album toccate l'icona con tre puntini in alto a destra. Selezionate Opzioni e poi attivate l'interruttore di fianco a Condivisione tramite link. Copiate il link e inviatelo agli utenti con cui volete condividere l'album. Come creare un album condiviso Un altro modo per condividere un album è creare direttamente un album condiviso. Per farlo, da app o web, vi rimandiamo ai paragrafi dedicati del capitolo precedente. Come gestire le opzioni di condivisione di un album Google Foto Una volta che avete condiviso un album potete controllare i diritti di accesso. Come impostare le opzioni di condivisione da web

Per impostare le opzioni di condivisione di un album Google Foto da web, andate su Google Foto e cliccate a sinistra su Album. Cliccate su un album condiviso, poi cliccate in alto a sinistra sull'icona con tre puntini. Selezionate Opzioni e potete scegliere se disattivare alcune impostazioni. Potete scegliere se ricevere notifiche sulle nuove attività e condividere la posizione delle foto. Inoltre potete decidere se consentire alle altre persone di aggiungere foto e video, oltre che aggiungere commenti e mi piace. Infine, potete disabilitare la condivisione del link (se abilitato). Come scegliere le opzioni di condivisione da app Da app il funzionamento è simile. Avviate Google Foto e toccate in basso la scheda Raccolta. Toccate un album condiviso e selezionate in alto a destra l'icona con tre puntini. Toccate Opzioni e scegliete che impostazioni disattivare o meno.

Come eliminare la condivisione di un album in Google Foto

Se avete condiviso un album, potete eliminare la condivisione, oppure potete rimuovere una persona da un album. Vediamo come fare, da Web o app. Tenete presente che quando interrompete la condivisione di un album, le altre persone non saranno in grado di visualizzare l'album. Inoltre le loro foto e commenti saranno rimossi. Lo stesso quando si interrompe la condivisione tramite link. Ma in questo caso non rimuoverete i diritti di accesso dei contatti che avete invitato individualmente. Potete quindi rimuovere le singole persone. In questo caso però se non disattivate la condivisione tramite link potranno comunque vedere l'album se hanno il link. Se volete impedire a una persona di vedere un album, potete bloccarla. Come interrompere la condivisione di un album da web Volete interrompere la condivisione di un album? Per farlo da web cliccate su Album a sinistra e selezionate l'album condiviso. In alto a destra cliccate sull'icona con tre puntini e poi su Opzioni. Cliccate sull'interruttore per disattivare la condivisione tramite link. Come rimuovere persone da un album da web

Se invece volete rimuovere qualcuno da un album, cliccate sull'album condiviso, sull'icona con tre puntini e poi su Opzioni. Scorrete in basso e cliccate sull'icona con tre puntini alla destra del suo nome. Selezionate Rimuovi. Se avete la condivisione tramite link attiva e volete assicurarvi che questa persona non veda l'album, seguite la stessa procedura. Poi invece di Rimuovi cliccate su Blocca. Una persona invitata invece può uscire da un album cliccando sull'album e poi selezionando i tre puntini in alto a destra. Poi deve cliccare su Opzioni e selezionare Esci dall'album. Come interrompere la condivisione di un album da app La condivisione di un album può essere rimossa nello stesso modo anche da app. Aprite l'album dopo aver toccato Raccolta in basso a destra e poi l'album. Poi toccate i tre puntini in alto a destra e selezionate Opzioni. Disattivate l'interruttore di fianco a Condivisione tramite link. Come rimuovere persone da un album da app Se volete rimuovere una persona da un album, toccate l'album condiviso e poi sull'icona con tre puntini in alto a destra. Selezionate Opzioni, poi scorrete in basso e cliccate sull'icona con tre puntini alla destra del suo nome. Selezionate Rimuovi. Allo stesso modo, se avete la condivisione tramite link attiva e volete assicurarvi che questa persona non veda l'album, bloccatela.

Domande e risposte