Come condividere Calendario Google

Ci sono molte ragioni per cui potreste voler condividere un calendario: al lavoro, in modo da organizzarsi per gli eventi in programma o per gestire le ferie, e in famiglia per avere in un unico posto gli appuntamenti personali, i viaggi o gli impegni dei vari componenti.

E vista la diffusione degli account Google, è piuttosto probabile che utilizziate l'app Calendario della GrandeG. Vediamo quindi come condividere il Calendario Google, sia per calendari pubblici che da condividere con persone specifiche.

E in caso vi stiate chiedendo come compiere l'operazione da Outlook o WhatsApp, nessuna paura, è possibile utilizzare anche queste piattaforme: scopriamo come fare, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come creare un calendario condiviso.