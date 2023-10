Vediamo come usarla, da PC, online, o da telefono e tablet, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come trasferire file da iPhone a PC .

Ecco perché potrebbe interessarvi sapere come condividere una cartella su Dropbox , una delle funzioni più semplici e usate del servizio. E che vi permette di scegliere se far visualizzare e scaricare il contenuto di una cartella che avete creato, a chiunque, anche a chi non è utente della piattaforma.

Indice

Come condividere una cartella su Dropbox

Su Mac troverete l'icona Dropbox in alto, nella barra dei menu , mentre su Windows 11 sarà, in basso, nella barra delle applicazioni . Cliccate sulla cuspide a fianco delle icone di rete e ora e vedrete l'icona di stato di Dropbox.

Se avete un PC Windows , premete i tasti Windows + E , poi cliccate a sinistra su Download e cliccate due volte sul file DropboxInstaller.exe . Cliccate su Sì e seguite la procedura di installazione. Poi premete il tasto Windows e cliccate due volte in basso sull'icona Dropbox per avviarla.

Se non l'avete fatto, scaricate l'app da qui cliccando su Scarica app Dropbox . Il sistema scaricherà automaticamente la versione adatta per il vostro sistema operativo.

Se volete sapere come condividere una cartella da PC, avete due alternative: dall'app Web, ovvero online, o dall'app desktop. Per il primo caso, vi rimandiamo alla sezione successiva , mentre ora vediamo come farlo da app desktop.

Infine una considerazione. Dropbox ha sempre creato link condivisi basati sull'utente, ma nel momento in cui scriviamo sta implementando una nuova architettura che creerà link condivisi sui contenuti. Questo significa che gli utenti con accesso in sola visualizzazione potranno creare solo link per visualizzazione, mentre utenti con accesso in modifica possono creare link in modifica o solo visualizzazione. Ogni file o cartella può avere un unico link di modifica e un unico link di sola visualizzazione.

A destra, cliccate sulla scheda Condivisione, poi selezionate le impostazioni che preferite per Chi può accedere ( Chiunque in possesso del link o Solo le persone invitate ) e per Cosa possono fare gli utenti , ovvero se Modificare o solo Visualizzare. Queste impostazioni non sono applicabili quando condividi contenuti da un dispositivo mobile o quando copi e incolli un link dalla barra degli indirizzi.

Per impostazione predefinita, Dropbox consente a chiunque di accedere a una cartella se in possesso del link, ma potete cambiare questa impostazione facilmente.

Inoltre potete scegliere se consentire la visualizzazione della cartella o dei file nel momento in cui li condividete o dopo la condivisione, mentre le modifiche e i commenti apportati a un file o a una cartella condivisi vengono aggiornati in tempo reale per tutti gli utenti con cui sono stati condivisi.

Ci sono però alcune precisazioni da fare, perché la condivisione implica alcune scelte, come se consentire alle persone solo di visualizzare e scaricare o anche modificare il contenuto. Quando condividete una cartella tramite il servizio (o anche un file), il destinatario riceve un'email con un link che dovrà cliccare per visualizzarne il contenuto, e poi agire in base ai permessi che avete impostato.

In alternativa, se non inserite un indirizzo email nel campo di testo in alto, potete creare un link manualmente e condividerlo come preferite. Per farlo, lasciate vuoto il campo degli indirizzi e in basso a destra cliccate su Crea link. Il sistema creerà un link, e se cliccate su Copia link potete copiarlo per condividerlo come desiderate.

Se volete, aggiungete un messaggio, nello spazio sottostante, poi in basso a destra cliccate su Condividi e la persona o il gruppo di persone riceverà un'email per accedere alla cartella.

Se dopo aver condiviso una cartella tramite email, come abbiamo descritto prima, ci cliccate ancora sopra con il tasto destro del mouse, e selezionate Condividi, potete scegliere altre opzioni. Cliccate su Impostazioni del link per decidere chi può visualizzare la cartella se in possesso del link. Per impostazione predefinita è Chiunque, ma se ci cliccate sopra e poi selezionate Solo le persone invitate. Ora cliccate in alto su Impostazioni della cartella e potete scegliere se chi ha accesso sono le persone con autorizzazioni o solo voi, e se mostrare chi sta visualizzando file in quella cartella ai membri del team e alle persone con autorizzazione di modifica.

Quando avete finito, in basso a destra cliccate su Salva.

Online

L'altra soluzione per condividere una cartella da PC (o da qualunque dispositivo) è dal sito Web di Dropbox. Per usarlo, andate al sito del servizio e cliccate su Accedi in alto a destra.

Inserite la vostra email e password per effettuare l'accesso, oltre a eventuale codice ricevuto via SMS per l'autenticazione a due fattori.

A questo punto, a sinistra vedrete la gerarchia delle vostre cartelle, mentre al centro dello schermo troverete in alto gli elementi consigliati in base alla vostra attività e sotto quelli recenti. Individuate una cartella da condividere, per esempio selezionandola a sinistra.

Se la cartella da condividere è contenuta in un'altra cartella, vi verrà mostrata al centro dell'immagine. Passateci sopra con il mouse poi, a destra cliccate sull'icona di condivisione (rettangolo con la freccia verso l'alto). In alternativa, potete cliccare sull'icona con tre puntini, che appare sempre passando con il mouse su una cartella, e selezionando la voce Condividi.

Se invece avete già selezionato la cartella da condividere dal pannello di sinistra, troverete l'icona di condivisione in alto a destra. Ad esempio, nel caso qui sotto abbiamo selezionato la cartella Prova che contiene la cartella Interna, mostrandovi i due modi per condividere le due cartelle (rettangolo rosso).