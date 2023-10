A seconda della vostra situazione , infatti, potreste voler far sapere i vostri impegni o rendere pubblico il calendario: Google Calendar mette a vostra disposizione tutte queste opzioni, andiamo a scoprire come, ma prima vi ricordiamo come creare un calendario condiviso .

Vediamo quindi come condividere un evento Google Calendar , da computer o telefono, oltre che vedere come accettare un invito o anche come condividere e visualizzare un calendario.

Creare gli eventi in Google Calendar ci consente di tenere traccia dei nostri appuntamenti e non rischiare di dimenticarcene, ma anche di condividerli con colleghi e amici per informarli quando siete liberi.

Indice

Come condividere evento Google Calendar

Se dovete trovare un orario di un evento che vada bene per tutti, toccate Visualizza pianificazioni . Questo vi consente di vedere gli impegni degli altri. In caso, spostate il rettangolo dell'evento, poi riportate in alto la schermata dell'evento dal basso e toccate Salva in alto a destra.

Toccate l'evento a cui vuoi aggiungere persone per aprirlo, poi toccate in alto a destra l'icona a forma di matita per modificarlo. Scorrete verso il basso e toccate Aggiungi persone . Inserite il nome o l'indirizzo email della persona, toccatela e inserite i nomi di tutte le persone che volete invitare. Quando avete inserito tutte le persone che volete invitare, toccate Fine in alto a destra.

Da telefono o tablet Android, in caso l'app non sia già installata, andate su Google Calendar nel Play Store, toccate Installa e poi avviatela.

Poi effettuate l'accesso con il vostro account Google toccando in basso Accedi e attivando il pulsante di fianco all' account o toccando Aggiungi un account e poi inserendo email e password relative. Toccate Fine in alto a sinistra e poi toccate Consenti per consentire l'accesso ai Contatti e all'invio di notifiche. Ora siete pronti a creare un evento.

Per condividere un evento con Google Calendar da telefono, Android o iPhone, prima di tutto, in caso non l'abbiate già fatto, dovete installare l'app. Per iPhone, scaricatela dall'App Store, toccate Scarica e avviatela toccando Apri.

Dopo aver creato un evento su Google Calendar , come fare ad aggiungere altri utenti per metterli al corrente dei vostri impegni o farli partecipare all'evento?

Questa procedura funziona anche se volete sapere come invitare persone che non utilizzano Google Calendar, basta inserire il loro indirizzo email. Gli invitati riceveranno un'email di invito e potranno rispondere e far sapere se parteciperanno o meno facendo clic sui link Sì, No o Forse presenti nell'email (Google consiglia per lo meno di utilizzare Google Calendar con un indirizzo email Google per non aver problemi nell'invio di inviti e nella ricezione di risposte).

Da Computer

Ma i dispositivi mobili non sono l'unica opzione a vostra disposizione per accedere a Google Calendar. Il servizio della GrandeG offre infatti un sito ricco di funzionalità, ecco come usarlo.

Andate da browser a questo indirizzo e se necessario effettuate l'accesso con il vostro account Google. Ora cliccate su un evento che volete condividere con altri utenti, per poi cliccare in alto a destra sull'icona a forma di matita. A destra, nella sezione Invitati, iniziate a digitare il nome della persona che volete invitare e sceglietela dai vostri contatti, o in alternativa inserite l'indirizzo email se questa non è presente nel vostro elenco.

Quando avete completato, potete anche impostare un invitato come opzionale. Cliccate sull'icona a forma di omino di fianco al nome dell'invitato (se non la vedete passateci il mouse sopra) per rendere l'invitato facoltativo. Se ci cliccate ancora sopra, l'invitato tornerà obbligatorio.

cliccare su Orari suggeriti, per verificare che tutti gli invitati possano essere presenti e non ci siano conflitti. Selezionate un orario. In basso, potete impostare le autorizzazioni per gli invitati, come Modificare evento, Invitare altre persone e Vedere l'elenco invitati.

Alla fine cliccate su Salva in alto e scegliete se mandare o meno una email di invito agli invitati.