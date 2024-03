Per progetti in collaborazione con altri utenti o per inviare file di grandi dimensioni, il modo migliore è appoggiarsi a strumenti di archiviazione online come Google Drive. Vista la sua popolarità, perché non usare WhatsApp per condividerli? Vediamo quindi come condividere file Drive su WhatsApp, da telefono o computer. Perché la piattaforma di messaggistica ci consente di inviare facilmente i link dei nostri file o cartelle archiviati sul servizio di Google. Che siano foto, video o documenti di qualsiasi dimensione tutto quello che dovete fare è caricare un contenuto, ottenere un link e inviarlo come se fosse un messaggio. Semplice vero? Andiamo a scoprire tutti i dettagli per rendere il lavoro più semplice.

Indice

Perché usare Drive per condividere i link dei file su WhatsApp

WhatsApp è un servizio di messaggistica multipiattaforma che può essere utilizzato per comunicare con amici e parenti e inviare documenti, foto, video o audio. Il problema è che l'app presenta dei limiti per quanto riguarda le dimensioni dei file da condividere, che sono di 16 MB per foto, video o messaggi vocali, e di 2 GB per i documenti. Cosa fare se si vuole condividere un file più grande? Bisogna utilizzare un servizio di trasferimento o di archiviazione su cloud. Con suoi 15 GB gratuiti a disposizione per tutti i possessori di un account Gmail, Google Drive risulta l'alternativa più allettante. Una volta caricato un file su Google Drive, non dovete fare altro che ottenere un link di condivisione. A questo punto incollatelo su una chat di WhatsApp e inviatelo: il vostro contatto potrà scaricarlo. Vediamo come.

Come condividere file Drive su WhatsApp

Se avete provato a inviare un file di dimensioni maggiori di 2 GB su WhatsApp ma non ci siete riusciti, allora potete provare a usare Google Drive per condividerlo. Vediamo come fare, da telefono, Android o iOS, o da computer. Da Android Per condividere un file Drive su WhatsApp da telefono Android, prima di tutto assicuratevi di averlo caricato. Aprite Google Drive (l'icona con il triangolo colorato nella Home o nel cassetto delle app) e toccate il "+" in basso a destra, poi selezionate il pulsante Carica. Se volete metterlo in una cartella, toccate prima Cartella e datele un nome. Poi toccatela per entrarci.. A questo punto individuate il file da caricare, che sia un'immagine, un video o altro, e toccatelo per caricarlo. I tempi di caricamento dipendono dalla vostra connessione Internet e dalle dimensioni del file. Una volta caricato vedrete il messaggio "Caricamento completato" Ora per condividere il file caricato o un altro file, andate su Google Drive e individuatelo dalla Home. Oppure toccate in basso a destra l'icona File per scorrere tra i file. Toccate l'icona con tre puntini a destra del nome del file o della cartella da condividere e selezionate la voce Copia link. Toccate in basso l'icona di condivisione che apparirà brevemente ("<") e selezionate l'icona WhatsApp. Poi selezionate l'utente o gli utenti a cui inviare il link e toccate l'icona verde in basso a destra con la freccia. Il link sarà inserito nel campo di testo: toccate il pulsante di invio del messaggio. Questo è il pulsante verde in basso destra, e l'utente riceverà il link di Google Drive. Adesso il contatto non dovrà fare altro che toccarlo per aprirlo sull'app o in un browser. Potrà così accedere al file e scaricarlo (o aggiungerlo al proprio Drive).

Da iPhone Volete sapere come condividere un file Drive su WhatsApp da iPhone? La procedura da seguire è praticamente identica. Prima di tutto, assicuratevi di avere installato l'app Drive sul vostro telefono da App Store. Avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account Google. Poi se dovete caricare il file da condividere toccate il pulsante "+" in basso destra e selezionate Carica file. Se volete metterlo in una cartella apposita, toccate prima Crea cartella e datele un nome, poi toccatela per entrarci. Individuate il file da caricare e attendete che venga caricato. A questo punto cercate il file caricato nella Home o toccando in basso a destra l'icona File. Poi toccate l'icona con tre puntini a destra del nome del file o della cartella e selezionate la voce Copia link. Il link sarà copiato negli appunti, come indicato da un messaggio in nero che appare in basso. Avviate WhatsApp e toccate l'icona Chat in basso a destra, poi selezionate la chat con la persona a cui inviare il link di Drive. In alternativa, toccate l'icona "+" in alto a destra e avviate una nuova chat selezionando un utente. Adesso toccate due volte il campo di testo vuoto in basso e selezionate la voce Incolla nel menu che appare. Il link sarà copiato nel campo di testo. Ora potete toccare il tasto di Invio, quello blu in basso a destra con l'aeroplanino di carta, per inviarlo. Da computer

La stessa operazione si può effettuare da computer, utilizzando l'app desktop di WhatsApp o WhatsApp Web. Per prima cosa, andate sul sito di Google Drive (in caso non stiate usando il client desktop). Poi effettuate l'accesso con il vostro account Google. Adesso se dovete caricare un file toccate l'icona "+ Nuovo" in alto a destra e selezionate Caricamento di file. Se volete metterlo in una cartella, cliccate prima su Nuova cartella. Datele un nome e cliccateci sopra per entrarci. A caricamento completato, potete condividere il file. Individuatelo cliccando a sinistra su Home o su Il mio Drive e cliccate sull'icona con tre puntini a destra del nome. Adesso spostate il mouse su Condividi e poi cliccate su Copia link. Il link sarà copiato negli appunti e potete incollarlo su una chat di WhatsApp. Da WhatsApp Web, andate sul sito ed effettuate l'accesso, mentre da WhatsApp Desktop, aprite l'app. Ora, indipendentemente dall'app che volete usare, cliccate sulla chat con cui condividere il link. Spostate il cursore del mouse sul campo del messaggio in basso. Cliccateci sopra e premete i tasti Ctrl + V (Windows e Linux) o command + V (Mac). Infine cliccate sull'icona di invio per inviare il messaggio.

Condividere un file modificabile su WhatsApp

Volete sapere come condividere un file modificabile su WhatsApp? Per file modificabile si intende un file in formato Word, Excel o di qualsiasi altro tipo. Da WhatsApp per Android o iOS avviate l'app, poi toccate l'icona Chat in basso e selezionate una chat con il contatto di vostra scelta. Adesso su iOS toccate l'icona "+" a sinistra del campo di testo in basso. Poi selezionate l'icona Documento e toccate la voce Scegli file. Se state operando da Android, toccate l'icona a forma di graffetta a destra del campo di testo, in basso. Poi toccate l'icona Documento dalla finestra che si apre e selezionate in alto la voce Sfoglia documenti. Ora, indipendentemente dal sistema operativo, individuate il file nella memoria del telefono e toccatelo. Su iPhone toccate Apri e il file si aprirà a tutto schermo in anteprima, se disponibile. Se volete, aggiungete un messaggio e inviatelo con il pulsante di invio in basso a destra. Da computer, che sia da WhatsApp Web o l'app desktop WhatsApp, selezionate a sinistra una chat con un contatto a cui inviare il file. Toccate in basso l'icona "+" a sinistra del campo di testo. Selezionate File (da app desktop) o Documento (da WhatsApp Web) e individuate il file da condividere. Poi cliccate sul pulsante Apri (su app desktop) o Conferma (WhatsApp) in basso a destra, e se volete aggiungete un messaggio. Infine, cliccate sul pulsante di invio in basso a destra.

Domande e risposte

Come mandare un file Drive su WhatsApp? Se volete mandare un file Drive su WhatsApp, aprite l'app Drive sul telefono e toccate i tre puntini a destra del file da condividere, poi toccate Copia. Su Android, toccate in basso l'icona di condivisione e selezionate WhatsApp, per poi toccare il nome del contatto, mentre su iPhone avviate WhatsApp e toccate la chat con il contatto a cui si vuole mandare il file. Toccate il pulsante di invio del messaggio, che conterrà il link al file su Drive.