Come condividere file da telefono a PC, con e senza cavo

Ci sono tanti metodi per trasferire file da Android e iPhone a Windows e Mac, e siccome non è sempre detto che possiate usare lo stesso sistema, è bene conoscerli tutti.

State guardando una foto, un video o anche un documento sul telefono e vorreste poterlo fare da computer? Oppure avete bisogno di aprire un file con un programma specifico da PC? Qualunque sia la vostra situazione, vediamo come condividere file da telefono a PC. Che sia con o senza cavo USB, da cloud o con scheda SD, sono diverse le opzioni per il vostro dispositivo Android o iOS. Andiamo a scoprirle tutte, e vedrete che in un attimo potrete elaborare quella foto su uno schermo più grande o completare un'email con la tastiera.

Indice

Come condividere file da telefono a PC con cavo USB

Nell'era dei collegamenti wireless, connettere il telefono al computer con un cavo per trasferire i dati è un'abitudine dura a morire. D'altronde cosa potrebbe andare storto? Si inserisce un cavo USB nel telefono, poi nel PC e si condividono i file, giusto? Le cose non sono così semplici: andiamo a scoprire perché e come risolvere eventuali problemi. Come condividere file da Android a PC con cavo Windows

Se avete un telefono Android, condividere i file tra smartphone e computer Windows è piuttosto immediato. Per un'analisi approfondita, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato, ma vediamo come fare. In genere, avrete un cavo USB nella scatola del telefono, quindi avete già tutto quello di cui avete bisogno. Sbloccate il telefono Android e collegatelo al PC usando un cavo USB. Il telefono rileverà la connessione e mostrerà una notifica. Se è la prima volta che collegate al computer, sul telefono vedrete una notifica del tipo Ricarica questo dispositivo tramite USB. Toccatela e vedrete un elenco di opzioni sotto Preferenze USB. Selezionate la voce Trasferimento file, e potete scegliere se farlo una volta o per sempre. Passate al PC e premete i tasti Windows + E. A sinistra vedrete il nome del telefono: cliccateci sopra e trascinate i file in una cartella sul PC. Le foto si trovano solitamente nella cartella DCIM, mentre i file scaricati si trovano nella cartella Download. Una volta che avete finito, assicuratevi che il trasferimento sia concluso e rimuovete il cavo. Altri modi per condividere file tra Android e PC via cavo sono usare un dispositivo di archiviazione esterno o tramite ADB. Per vedere come usarli, vi rimandiamo alla nostra guida a questo indirizzo. Mac

Trasferire i file da Android a Mac non è semplice come sembra, perché macOS non è in grado di montare la memoria dei telefoni del robottino. Dovete installare un'app di terze parti, e vi suggeriamo una soluzione open source chiamata OpenMTP. Collegate telefono e computer con un cavo USB, poi dalle notifiche selezionate come sopra Ricarica questo dispositivo tramite USB. Nella pagina successiva toccate Trasferimento file. Andate a questo indirizzo e cliccate sul pulsante di download corrispondente all'architettura del vostro computer. Poi andate nel Finder (l'icona con la faccina), cliccate a sinistra su Download e cliccate due volte sul file openmtp-xxx-mac-xxx.dmg. Trasferite OpenMTP nella cartella Applicazioni, poi entrateci e cliccate su OpenMTP con il tasto destro del mouse. Cliccate su Apri e se richiesto confermate l'intenzione. Controllate le note di rilascio ed effettuate le vostre preferenze per l'interfaccia, poi vi troverete con una schermata divisa in due. A sinistra vedrete le cartelle del computer, mentre a destra quelle del telefono. Entrate nelle cartelle e trasferite i file secondo necessità, poi quando avete finito premete i tasti command + Q. Infine scollegate il telefono. Come condividere file da iPhone a PC con cavo Windows

Volete condividere i file da un iPhone a un PC Windows con cavo? In questo caso ci sono diverse limitazioni se usate lo strumento ufficiale. In questo modo infatti non potete trasferire foto e documenti direttamente da Esplora file (o meglio potete ma non capirete che cartelle siano). In ogni caso, per usarlo scaricate dal Microsoft Store Dispositivi Apple. Poi collegate l'iPhone al computer e autorizzate il collegamento inserendo il codice di sblocco sul telefono. Andate sul computer e toccate Autorizza. In alto a sinistra cliccate sull'icona del telefono e selezionate una voce tra Foto, Musica e Documenti. Per condividere file, dovete selezionare anche l'app associata, poi cliccate su Salva e indicate una posizione per salvarlo sul PC. Una volta finito, cliccate in alto a sinistra sull'icona del telefono, poi sul pulsante di espulsione. Infine scollegate l'iPhone dal computer. Per altri strumenti, come utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno o programmi come EaseUS o MobileTrans, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata. Mac

Infine, se la vostra intenzione è condividere file da iPhone a Mac via cavo, potete usare il Finder, se avete un Mac con macOS e versioni precedenti. Per usarlo, collegate iPhone e Mac con il cavo USB in dotazione con il telefono, poi cliccate sul Finder nel Dock (icona con faccina sorridente). A sinistra cliccate sul nome dell'iPhone, poi in alto cliccate sulla voce File. Vedrete un elenco di app che supportano la condivisione di file. Anche in questo caso potete solo trasferire file supportati da app. Per trasferire un file, trascinatelo (anche più di uno) da una finestra del Finder sul nome dell'app nell'elenco. Cliccate sulla freccia accanto al nome dell'app per visualizzare i file già trasferiti sul dispositivo. Quando avete finito, cliccate sul pulsante Espelli nella barra laterale del Finder e poi scollegate l'iPhone dal Mac. Per Mac con macOS 10.14 e precedenti, dovrete usare iTunes, ma la procedura è la stessa.

Come condividere file da telefono a PC senza cavo

Se volete condividere un file da telefono al computer, ma senza cavo USB, avete una quantità di alternative a disposizione. Andiamo a scoprirle, a seconda che vogliate trasferire un file da Android o da iPhone. Come condividere file da Android a PC senza cavo, con Wi-Fi Windows Per trasferire un file da telefono Android a PC Windows senza cavo, potete utilizzare il Wi-Fi o il Bluetooth. Con il Wi-Fi potete trasferire file di grandi dimensioni, mentre tramite Bluetooth siete limitati a file più piccoli. Lo strumento più semplice per condividere file da Android a PC in modalità wireless è Quick Share. Questa è un'app sviluppata da Google e consente di inviare file tra Android e PC in modo estremamente semplice. Per installarla, andate a questa pagina e cliccate sul pulsante Inizia al centro, per scaricare il pacchetto d'installazione. Premete i tasti Windows + E, poi cliccate a sinistra su Download (si chiama BetterTogetherSetup). Cliccateci sopra due volte e cliccate su Sì per consentirne l'installazione. Ora potete scegliere se utilizzarlo senza accedere con il vostro account Google o meno, e se lo fate potete scegliere se consentire la condivisione soltanto con i vostri contatti. Qui trovate le indicazioni su come usarlo, ma una volta aperto vi troverete di fronte a una schermata molto semplice. Per inviare un file da un telefono Android, cliccate a sinistra su Ricevi dai contatti e scegliete da chi ricevere (tutti, contatti o vostri dispositivi). Adesso passate al telefono e scegliete i file da inviare, poi toccate l'icona di condivisione "<" e selezionate Quick Share. Selezionate il nome del computer e sul computer cliccate su Accetta, e il file sarà trasferito nella cartella Downloads.

Viceversa per inviare un file (o una cartella) dal PC trascinatelo nella finestra al centro o cliccate su Seleziona. Poi selezionate il nome del telefono Android e da lì toccate la notifica Accetta. Un altro strumento, che però vi consente di condividere solo foto tra telefono Android e PC è Collegamento al telefono. Per un approfondimento su come funziona, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. In alternativa, potete utilizzare tre altri strumenti, Intel Unison o via FTP. Intel Unison è un programma preinstallato su computer con processori Intel di 13esima generazione. Per vedere come usare questi due strumenti, vi rimandiamo a questo capitolo nella nostra guida dedicata all'argomento. C'è un altro sistema, che può valere anche per qualunque altro sistema operativo, ShareDrop (o anche SnapDrop). Questi strumenti open source consentono di trasferire i file su un network locale utilizzando solo il browser. Il funzionamento è estremamente semplice per entrambi. Basta aprire un browser su entrambi i dispositivi, PC e telefono, e andare sul sito di ShareDrop (o SnapDrop). ShareDrop è un'app Web gratuita e open source che consente di condividere file in modo semplice e sicuro direttamente tra dispositivi senza prima caricarli su un server Il sito Web mostrerà il PC sul telefono e viceversa, con nomi fittizi. Sul telefono, toccare il computer a cui desiderate inviare un file. In basso, toccate File, poi selezionate un file o, per più di uno, tenete premuto e toccate quelli da inviare. Toccate Seleziona in alto a destra e i file saranno scaricati sul computer, nella cartella Download. Mac Se volete condividere un file da Android a Mac senza cavo usando il Wi-Fi, potete utilizzare ShareDrop come visto poche righe sopra. In alternativa, ci sono una serie di programmi per trasferire file da Android a PC gratis come Airdroid, SendAnywhere, PushBullet o Sharik. Per vedere come funzionano, oltre a scoprire come condividere i file tramite FTP, vi rimandiamo a questo capitolo della nostra guida. Come condividere file da Android a PC senza cavo, con Bluetooth Volete sapere come condividere un file da telefono Android a PC con Bluetooth? In questo caso vi rimandiamo al primo paragrafo di questo capitolo se volete farlo tra Android e PC Windows. Se invece volete trasferire i file tra telefono Android e Mac, vi rimandiamo al primo paragrafo di questo capitolo. Come condividere file da iPhone a PC senza cavo

Windows Condividere i file tra iPhone e PC senza cavo è molto più semplice che farlo con cavo USB. I metodi a disposizione sono grossomodo gli stessi che abbiamo visto tra Android e PC. Se non volete installare app, potete utilizzare il servizio di ShareDrop (o di SnapDrop), come indicato poche righe sopra. Se state invece cercando dei programmi per trasferire file da iPhone a PC gratis, potete utilizzare gli stessi programmi che abbiamo indicato sopra. Ovvero Intel Unison, Send Anywhere o AirDroid. Per una spiegazione approfondita su come utilizzarli, vi rimandiamo alla nostra guida sull'argomento, che trovate a questo indirizzo. Mac Volete trasferire file tra iPhone e Mac senza cavo? Il metodo migliore è usare AirDrop, lo strumento integrato dei dispositivi Apple. Qui trovate come attivarlo, mentre qui vi mostriamo come usarlo per condividere dei file.

Come condividere file da telefono a PC con scheda SD

Un modo molto semplice per trasferire i file da telefono a computer è tramite scheda SD, ovviamente per i telefoni che le supportano. La procedura è molto semplice, e nel caso di dispositivi senza slot per microSD come gli iPhone o i recenti telefoni Android si può collegare un dispositivo di archiviazione esterno. Inserite la scheda microSD nel telefono (o collegate una unità USB esterna), poi aprite un'app per gestire i file. Questa può essere Files di Google per Android o File, per iPhone. Tenete presente, per quanto riguarda la chiavetta USB, che non tutti i formati sono compatibili con tutti i sistemi operativi. exFat o Fat32 sono formati letti da tutti. Individuate la scheda microSD (o la chiavetta esterna) e copiate sopra i file che volete trasferire al computer. A trasferimento avvenuto, smontate la scheda microSD dal telefono (o scollegate la penna USB). Adesso passate al computer e inserite la scheda microSD nella porta apposita, eventualmente servendovi di un adattatore se necessario. Ovviamente, se state usando una chiavetta USB, inseritela. Aprite Esplora file (Windows) o Finder (Mac) e individuate la scheda microSD / la chiavetta USB e copiate il contenuto nella memoria del computer. A processo completato, smontatela e scollegatela.

Come condividere file da telefono a PC con il cloud

Un altro modo molto facile per trasferire file da dispositivo Android a PC è attraverso i servizi cloud. Quindi servizi come Google Drive, OneDrive o Dropbox, o anche iCloud, soluzione indicata per file di medie-grandi dimensioni. Installate l'app del servizio sul telefono e copiate i file sopra (forniscono quantità gratuite di spazio che varia da 2 a 30 GB). Poi dal computer li scaricate, o tramite browser o app per averli sempre sincronizzati. Per Android, Google Drive è il più semplice in quanto avete 15 GB di spazio a disposizione gratuiti e l'app preinstallata. Aprite l'app (un triangolo colorato) e toccate il pulsante "+" nell'angolo in basso a destra. Selezionate Carica file e individuate i file che desiderate condividere con il computer. Attendete il caricamento, poi andate sul computer e aprite il browser. Andate all'indirizzo di Google Drive, cercate i file caricati e scaricateli sul computer. In alternativa potete scaricare l'app per il vostro sistema operativo. A questo punto effettuate l'accesso e i file si sincronizzeranno automaticamente. Per OneDrive e Dropbox il funzionamento è simile, mentre per iPhone potete usare iCloud, in quanto è preinstallato nel telefono. Per usarlo, aprite l'app File sull'iPhone, poi toccate Sfoglia in basso a destra. Toccate iPhone e selezionate i file da copiare, poi toccate Copia. Toccate la freccia in alto a sinistra fino a tornare alla schermata iniziale, poi toccate iCloud Drive. Toccate e tenete premuto in uno spazio vuoto e toccate Incolla per incollare lì i file copiati. Adesso, da Mac aprite il Finder e cliccate su iCloud Drive per copiare i file sul computer. Da PC Windows, andate su iCloud o scaricate l'app iCloud Drive, poi effettuate l'accesso cliccando su Accedi, cliccate su Drive e individuate i file. Infine scaricateli sul computer.

Domande e risposte

