Come condividere contenuti Threads su Instagram: tutorial per sfruttare la nuova funzionalità da un'app all'altra per acquisire popolarità.

Hai sentito parlare dell'ultima novità nel mondo dei social? Se la risposta è no, è il momento di aggiornarti! Threads, la nuova piattaforma firmata Mark Zuckerberg, promette di rivoluzionare il modo in cui comunichiamo online. Immagina Twitter (o meglio, X) ma con un tocco di freschezza e novità, direttamente collegato a Instagram. Interessante, vero? Scopriamo insieme come utilizzarlo e come condividere i tuoi contenuti Threads su Instagram tramite la funzione per le stories.

Cos’è Threads

Threads non è solo un'alternativa a Twitter; è una piattaforma che integra le migliori caratteristiche di diversi social network per creare un'esperienza unica. Il collegamento diretto con Instagram ti dà modo di condividere contenuti in modo ancora più fluido e immediato. In perfetto stile transmediale e in linea con i desideri di Mark che ama che i propri utenti trascorrano tempo in modo esclusivo sulle proprie app, regala un'esperienza di microblogghing. La piattaforma permette di creare thread tematici in cui è possibile seguire e partecipare a discussioni su argomenti specifici, rendendo la navigazione e l'interazione ancora più coinvolgenti. Con un'interfaccia user friendly dà modo di personalizzare i testi ggiungendo foto, gif o altri dettagli.

Come condividere i contenuti Threads su Instagram

Quando avrai creato il tuo profilo Threads collegato ad Instagram e avrai pubblicato il tuo primo post avrai modo di ricondividerlo. Come? Sotto compaiono alcune icone: un cuore, per esprimere like, un fumetto per i commenti, il pulsante di ricondivisione e l'aeroplanino. Proprio l'ultimo simbolo è quello necessario per implementare la connessione crossmediale: cliccaci, poi semplicemente avrai modo di realizzare stories con l'apposito pulsante o addirittura creare un post nel feed se lo ritieni in linea con il tuo piano editoriale.

Come condividere i contenuti Instagram su Threads

La crossmedialità è condivisa: tanto quello che viene postato su Threads può essere condiviso su Instagram, quanto vale il contrario. Hai condiviso una stories, un reel o un contenuto e vorresti metterlo sulla tua timeline di Threads? Benissimo, il procedimento è davvero facile. Ti basterà ancora una volta, sotto il proprio contenuto compare il simbolo dell'aeroplanino: basterà ciccarlo seguendo i suggerimento fino al logo di Threads, cliccandoci si potrà creare un messaggio contenente il file fotografico o video aggiungendo poi alcune righe di testo.

Nuove funzionalità Threads da conoscere

Tra le novità, oltre alla condivisione, c'è la comparsa dei direct: in questo modo avrai la possibilità di sfruttare a pieno quella che è un'app social senza dimenticare l'interazione diretta con altri utenti che potrebbero avere le tue stesse passioni in comune.

Come farsi notare su Threads

Come ogni nuovo social, anche Threads ha bisogno di un po' di tempo di rodaggio e gli utenti desiderano acquisire rapidamente popolarità. Il consiglio che vogliamo darti è di mantenere una personalità coerente, soprattutto tra i social collegati di Instagram e la stessa nuova piattaforma. Stessi tempi ti renderanno una voce più autorevole. Un altro consiglio è quello di interagire con gli altri: oltre alla sezione seguiti dà modo di interagire con altri utenti che suggerisce l'algoritmo.

Differenze tra Threads e Twitter

Come avrai capito, Threads è il diretto rivale di Twitter. Il social con l'iconico uccellino che cinguetta brevi testi è stato acquistato e ora si chiama X: seppur sia cambiato il nome, non è molto cambiato il progetto che continua a mantenere interesse pur non guadagnando l'impennata conquistata dal progetto di Zuckemberg in pochi mesi. Threads, la nuova creazione di Mark, si presenta come un'alternativa fresca e innovativa a Twitter. Una delle differenze principali risiede nell'integrazione diretta con Instagram: il collegamento permette agli utenti di condividere contenuti in modo più fluido, passando facilmente dalle foto su Instagram ai thread di discussione su Threads. Twitter, invece, mantiene una piattaforma autonoma, senza una connessione diretta con altre app del gruppo Meta. Un altro aspetto che distingue Threads da Twitter è la gestione delle conversazioni. Threads consente di creare thread tematici in cui gli utenti possono seguire e partecipare a discussioni specifiche, rendendo la navigazione e l'interazione molto più strutturate. Twitter, dal canto suo, è noto per il suo flusso continuo, dove le conversazioni possono spesso risultare frammentate e difficili da seguire. I livelli di sicurezza e privacy sono un altro punto a favore di Threads. Sfruttando i pilastri fondamentali di Facebook, offre un ambiente sicuro e protetto, con opzioni avanzate per la gestione della privacy. X ha anch'esso robusti sistemi di sicurezza, ma Threads beneficia dell'integrazione con le altre app di Meta, garantendo un controllo ancora maggiore su questi aspetti.

