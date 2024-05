Come condividere un kahoot da smartphone e PC: tutte le soluzioni

Come si fa? Siamo qui per questo: vediamo come condividere un Kahoot , che sia privato o pubblico, o anche su Classroom.

Kahoot! è una delle piattaforme più utilizzate per rendere uniche le lezioni o le riunioni di lavoro. Ma per loro stessa natura, i kahoot, i quiz creati con l'app, devono essere condivisi con altri utenti per poterci giocare .

Come creare e condividere un kahoot

Infine, un'altra opzione chiamata Organizzazione (inclusa solo in alcuni piani) consente di rendere visibile il kahoot solo agli altri membri del vostro spazio di lavoro condiviso . Non verrà visualizzato nei risultati di ricerca nella pagina Esplora, ma questa opzione è disponibile solo se il kahoot viene salvato nell'area di lavoro condivisa .

Inoltre, a seconda del vostro piano, potete avere la possibilità di indicare il kahoot come Non in elenco (unlisted). Questo significa che non verrà visualizzato nei risultati di ricerca nella pagina Esplora, ma potete pubblicare un link di condivisione ovunque.

In alternativa, il kahoot può essere privato. Questo significa che il non verrà visualizzato nei risultati di ricerca nella pagina Esplora. Per concedere l'accesso ad altri, bisognerà condividere il kahoot, come vedremo nel capitolo dedicato . Anche in questo caso, l'opzione è disponibile se il kahoot viene salvato nell'area di lavoro privata .

Un kahoot pubblico apparirà nei risultati di ricerca nella pagina Esplora. Servizi come Facebook, Twitter e Slack visualizzeranno in anteprima il titolo, la descrizione e l'immagine di copertina del kahoot quando pubblicate un link di condivisione. Questa opzione è disponibile se il kahoot viene salvato nell'area di lavoro privata .

Aggiungete tutte le domande che volete, poi cliccate in alto a destra su Salva e inserite titolo e dettagli. In questa pagina potete anche scegliere se rendere il kahoot privato o pubblico.

In alto a destra, cliccate sul pulsante Crea e successivamente cliccate su Kahoot. Poi selezionate Modelli e scegliete un modello da cui partire (o cliccate su Kahoot vuoto per crearne uno da zero).

Da PC, avviate il browser e andate sul sito di Kahoot! . Cliccate in alto a destra sul pulsante verde Iscriviti e seguite le istruzioni a schermo per identificare meglio la vostra tipologia di utente (personale, insegnante, con chi volete giocare). A un certo punto, iscrivetevi seguendo le istruzioni a shcermo.

Adesso che abbiamo creato il kahoot, vediamo come condividerlo da PC, dando per scontato che sia pubblico. Se un kahoot è pubblico, può essere condiviso tramite link e non è necessario effettuare l'accesso per visualizzare la pagina dei dettagli.

Servizi come Facebook, Twitter e Slack mostreranno in anteprima il titolo, la descrizione e l'immagine di copertina del kahoot quando pubblicherete un link di condivisione. Tenete inoltre presente che i kahoot condivisi non possono essere rimossi.

Se siete sulla pagina del kahoot, sotto il titolo a sinistra cliccate sull'icona con tre puntini, di fianco alle icone della matita e della stella.

Ora selezionate Condividi kahoot e si aprirà una finestra pop-up. Qui vedrete una serie di pozioni. In basso troverete il link che potrete copiare cliccando in basso a sinistra sul pulsante Copia. Ora potete incollarlo nell'app che preferite, come WhatsApp, Telegram o altre, per condividere il link al kahoot.

In alternativa, potete cliccare su una delle icone disponibili in alto, come X, Pinterest, Microsoft Teams, Google Classroom, tramite email o Remind.

Infine, potete usare il campo di ricerca in alto per trovare persone o gruppi all'interno dell'app tramite nome, username Kahoo! o indirizzo email. Dopo averne selezionato uno, cliccate a sinistra del nome su Condividi per condividere il kahoot.

Potete arrivare alla stessa pagina anche dalla Home cliccando a sinistra sul pulsante Giocoteca e poi selezionando l'icona con tre puntini a destra del nome del kahoot che volete condividere. Poi cliccate su Condividi.

Sappiate infine che i kahoot condivisi con voi potranno essere recuperati cliccando a sinistra su Giocoteca. Poi cliccate in alto a destra su Condivisi con te.