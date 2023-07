Come condividere musica da Spotify

Avete trovato la vostra nuova canzone preferita su Spotify e vorreste condividerla? In questa guida scopriremo come condividere la musica da Spotify, il celebre servizio musicale.

Indice

Scaricare Spotify

Per condividere musica da Spotify, potete utilizzare la versione desktop , il sito web oppure scaricare l' applicazione ufficiale .

State utilizzando uno smartphone o tablet Android ? Aprite Google Play Store (il negozio virtuale che consente di scaricare giochi e app) e, utilizzando il campo di ricerca, individuate l'applicazione. Premete "Installa" per avviare il download.

PC

Per scaricare Spotify in un computer con Windows o macOS, accendete il dispositivo e aprite lo store ufficiale (Microsoft Store o App Store). Utilizzate il campo di ricerca per trovare Spotify e premete "Ottieni".

Scarica da Microsoft

Scarica da App Store