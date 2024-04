Come condividere un post su Instagram, in ogni modo possibile

Volete sapere come condividere un post su Instagram? Andiamo a vedere tutte le opzioni a vostra disposizione, sia per pubblicare i vostri contenuti che per condividere quelli altrui

Uno dei punti di forza di Instagram è la possibilità di condividere i post con altri utenti. Ma non solo. Grazie alle potenzialità della piattaforma, potete ripubblicare anche i post altrui. Anche quelli in cui siete taggati. Questa funzione aumenta il coinvolgimento degli utenti e consente di raggiungere molte più persone. Vediamo quindi come condividere un post su Instagram, sia nel Feed, che nelle Storie o tramite Direct. A seconda della vostra situazione, infatti, dovreste operare in maniera leggermente diversa. Sapere come fare la condivisione dei post è infatti una componente essenziale della propria attività sul social. Ecco perché in questo approfondimento vedremo le varie alternative a vostra disposizione. Anche nel caso vogliate condividere un post Instagram su Facebook o, viceversa, un post Facebook su Instagram. Andiamo a scoprire i diversi aspetti di questa funzione, che vi consente di sfruttare appieno le potenzialità della piattaforma. E non si sa mai che i vostri contenuti o quelli dei vostri amici possano diventare virali.

Indice

Come condividere un post su Instagram

Condividere un post su Instagram significa essenzialmente pubblicare un contenuto. Per farlo, avviate l'app, da Android o iOS, ed effettuate l'accesso. Ora toccate il pulsante "+" in basso e scegliete il contenuto da condividere dalla Galleria del telefono. Volendo potete scattare una foto toccando l'icona a forma di fotocamera sulla destra. Se invece volete caricare più foto (fino a 20), toccate l'icona con due fogli sovrapposti a destra e selezionate le foto. Toccate Avanti in alto a destra (su Android la freccia) e scegliete lo stile della foto tra le opzioni a disposizione. Se volete effettuare modifiche manuali, toccate Modifica in basso a sinistra ed effettuate le modifiche del caso. Se volete attivare delle modifiche automatiche, toccate l'icona a forma di bacchetta magica in alto a destra. Sempre in alto a destra, potete toccare l'icona a forma di nota per aggiungere un sottofondo musicale. Quando avete finito, toccate Avanti in basso a destra e arriverete alla schermata di pubblicazione. Qui potete scrivere una didascalia, aggiungere un sondaggio, anche taggare persone o prodotti. Sempre da questa pagina potete aggiungere la musica, in caso non l'abbiate fatto, e aggiungere un luogo. Infine, scegliete se condividere il post con tutti o solo con gli amici più stretti, poi toccate Condividi in basso.

Come condividere un post su Instagram nelle storie

Se invece volete condividere un post nelle Storie di Instagram, dovete seguire una procedura diversa. Avviate l'app e toccate l'icona a forma di casa in basso a sinistra. Poi toccate la vostra icona di profilo in alto a sinistra, con la scritta La tua storia. Adesso potete scegliere un'immagine dalla galleria o più di una toccando l'icona con i fogli sovrapposti sulla destra con la voce Seleziona. In alternativa, potete scattare una foto o registrare un video toccando l'icona fotocamera in alto a sinistra. Se registrate un video o scattate una foto, potete scegliere tra i filtri a disposizione in basso, scorrendo verso sinistra sul pulsante di scatto. Per registrare un video basta tenere premuto il pulsante di scatto in basso. A sinistra, potete trovare invece altre opzioni, come il Layout delle immagini o la possibilità di aggiungere scritte. Una volta registrato o scelto il contenuto, potete effettuare ulteriori modifiche. In alto potete scegliere tra le scritte, gli sticker, che includono anche le domande, i sondaggi, le menzioni e la musica, o i filtri. Toccando l'icona con tre puntini in alto a destra, potete anche scegliere di disegnare sul contenuto. In basso scegliete se condividere l'immagine o il video con tutti o con gli amici più stretti, poi toccate la freccia in basso a destra.

Come condividere un post su Instagram tramite Direct

Grazie a Direct, potete condividere un post su Instagram come messaggio privato. Per farlo, avviate l'app e toccate l'icona a forma di aeroplanino di carta in alto a destra. Ora selezionate un contatto nell'elenco o cercatelo sfruttando il campo di ricerca in alto. Ora toccate l'icona a forma di macchina fotografica in basso a sinistra. Arriverete alla stessa schermata che abbiamo visto per le storie: potete registrare un video o scattare una foto. Se invece volete scegliere un contenuto dalla galleria, toccate l'icona in basso a sinistra e scegliete immagini o video. Una volta scelto o registrato il contenuto, effettuate le modifiche necessarie e toccate in basso a destra il tasto Invia.

Come condividere un post Instagram su due profili

Capita di dover condividere un post su più profili, perché per esempio si sta collaborando con un altro utente. Creare un post condiviso è semplicissimo: per prima cosa create un post come abbiamo visto nel capitolo dedicato. Nella pagina di pubblicazione Nuovo post toccate, prima di pubblicarlo, Tagga persone. Qui toccate il pulsante Invita collaboratori e nella schermata successiva scrivete il nome del profilo con cui volete pubblicare il post. Toccate il segno di spunta e poi toccate Fine. Ora potete condividere normalmente il post, che verrà pubblicato sul vostro profilo. L'altro profilo, quello del collaboratore, riceverà una notifica di conferma. Dovrà quindi toccare il pulsante Controlla / Recensisci e poi approvare la pubblicazione toccando Accetta.

Come condividere un post su Instagram con una persona

Volete condividere un post su Instagram con un'altra persona, ovvero volete creare un post condiviso? In questo caso vi rimandiamo al capitolo precedente. Se invece la vostra intenzione è, dopo aver visto un post che vi piace, condividerlo con altri utenti, la procedura è diversa. Individuate il post in questione e toccate l'icona a forma di aeroplanino di carta subito sotto. Ora dal basso si aprirà la finestra che abbiamo visto anche nel capitolo dedicato ai Reel. Qui potete inviarlo a un contatto, toccare Condividi con... per scegliere un'app, toccare una delle app disponibili o aggiungerlo a una storia. In alternativa, potete copiare il link o scaricarlo sul telefono per poi ripubblicarlo (dopo aver chiesto l'autorizzazione dell'autore del post).

Come ripostare un post su Instagram in cui sei taggato

Se invece volete fare un repost, ovvero ricondividere il contenuto di un altro utente nel vostro Feed, dovete seguire un'altra procedura. La situazione più comune è ripostare un post in cui siete taggati. Quando siete taggati in un post, infatti, vi arriva una notifica. Andate nei vostri messaggi avviando l'app e toccando l'icona a forma di aeroplanino in alto a destra. Ora toccate il messaggio che vi avverte di essere stati taggati e toccate il pulsante Aggiungi alla tua storia. Da qui, se volete effettuate delle modifiche al repost, quindi toccate Avanti. Infine scegliete con chi condividerlo e toccate in basso a destra Condividi o Invia.

Come condividere un Reel di altri su Instagram

Se avete visto su Instagram un Reel che vi piace e volete condividerlo, c'è una funzione apposta per farlo. Avviate l'app e individuate il Reel che volete condividere. Ora toccate l'icona a forma di aeroplanino a destra e in basso toccate Aggiungi storia. Date conferma toccando il pulsante La tua storia. In alternativa, potete condividere il Reel tramite messaggio privato toccando il nome di un utente e poi selezionando Invia. Oppure ancora potete toccare Condividi con... in basso e selezionare l'app con cui condividere il link al reel. O direttamente toccare il nome dell'app con cui condividere il Reel, che sia WhatsApp, Facebook, X, Messenger, Snapchat o Threads. Se invece volete condividere il Reel sul vostro Feed, scaricate il contenuto toccando in basso Scarica e poi pubblicatelo. Ricordatevi di chiedere prima il permesso all'autore del Reel e successivamente di taggarlo come fonte.

Se invece la vostra intenzione è condividere un post di Instagram su Facebook, ovvero pubblicarlo anche sull'altro social, ecco come fare. Per prima cosa, aggiungete l'account Facebook al Centro gestione account. Aprite Instagram e toccate l'icona del vostro profilo in basso a destra. Poi toccate l'icona con tre linee orizzontali in alto a destra e selezionate Centro gestione account. Adesso toccate Profili e poi Aggiungi account. Aggiungete l'account seguendo le istruzioni sullo schermo. Ora create un post su Instagram come visto nel primo capitolo. Nella schermata di pubblicazione, prima di condividere il post, attivate in basso l'interruttore di fianco all'icona di Facebook. Toccate Condividi (iPhone) o il segno di spunta in alto a destra su Android (in caso di foto, altrimenti Condividi in basso a destra).

Se invece vi state chiedendo come condividere un post che vi è piaciuto su Instagram su WhatsApp o Facebook, ecco come fare. Trovate il post che vi è piaciuto, poi toccate l'icona a forma di aeroplanino di carta subito sotto. Adesso in basso vedrete una finestra con una riga di strumenti in fondo. Scorrete con il dito verso sinistra e toccate Facebook o WhatsApp per condividere il contenuto su una delle due app. Nel caso di WhatsApp, scegliete un contatto, toccate Avanti e inviate il messaggio. Per Facebook, chiedete prima il consenso di chi ha pubblicato il post, poi date il consenso ad aprire Facebook. Infine, modificate il post a piacere e toccate Post In alto a destra.

Come condividere un post Facebook su Instagram

Se la vostra intenzione è condividere un post di Facebook su Instagram, vediamo come fare. Per prima cosa, dovete collegare il vostro account Instagram a quello account Facebook. Per farlo, aprite Facebook e toccate l'icona Menu a destra (in basso su iPhone e in alto su Android). Ora toccate l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. In alto, nella scheda Meta, toccate Vedi altro nel Centro gestione account e toccate Account. Ora selezionate Aggiungi account ed effettuate l'accesso a Instagram. Toccate Sì e l'account sarà aggiunto. Adesso tornate nella schermata iniziale di Facebook e toccate in alto l'icona "+" e poi Post. Nella schermata di composizione, sotto il vostro nome, vedrete sulla destra un pulsante azzurro con l'icona di Instagram e la scritta No. Toccatelo e attivate l'interruttore di fianco all'account di Instagram appena aggiunto. Scegliete se condividere sempre i post pubblicati da Facebook con l'account di Instagram. Ora toccate l'icona "x" in alto a sinistra e completate il post. Pubblicatelo e sarà condiviso su Instagram.

Dimensioni di un post Instagram

Dimensioni delle immagini sui post Quando condividete un post su Instagram, tenete presente che le immagini verranno tagliate per adattarsi al formato quadrato. I post possono essere quadrati, orizzontali o verticali, ma devono avere certe caratteristiche. Quando condividete una foto che ha una larghezza compresa tra 320 e 1080 pixel, Instagram mantiene la risoluzione originale. Ma solo finché le proporzioni della foto sono comprese tra 1,91:1 e 4:5. Questo significa che l'altezza deve essere compresa tra 566 e 1350 pixel con una larghezza di 1080 pixel. Se il rapporto di aspetto della foto non è supportato, verrà ritagliato per adattarsi a un rapporto supportato. Se condividete una foto a una risoluzione inferiore, Instagram la ingrandirà a una larghezza di 320 pixel. Se condividete una foto a una risoluzione più alta, Instagram la ridimensionerà fino a una larghezza di 1080 pixel. Quindi per i post quadrati l'immagine dovrebbe essere di 1080 x 1080 px. Per quelli orizzontali, l'immagine dovrebbe essere di 1200 px per 566 px, con un rapporto di 1.91:1. Nel caso di post verticali, le immagini invece devono essere ridimensionate a 1080 px per 1350 px con un rapporto di 4:5. Dimensioni dei video Le stesse regole valgono anche per i video. La dimensione del video orizzontale ideale è in formato 16:9, il formato in cui lo smartphone registra quando viene usato orizzontalmente. Assicuratevi che i video non siano più grandi di 4 GB. I post con video possono durare fino a 90 secondi e ora verranno pubblicati come Reel per impostazione predefinita. Dimensioni immagini nelle storie Le immagini e i video nelle storie dovrebbero avere dimensioni consigliate di 1080 px per 1920 px (con proporzioni di 9:16). Le immagini verranno visualizzate per cinque secondi mentre i video in 15 secondi. Potete registrare un video di un minuto che sarà poi diviso in quattro parti di 15 secondi l'uno ma dopo un minuto dovrete ricominciare a registrare.

Quando postare su Instagram

Quando condividete un post su Instagram volete assicurarvi che sia visto dal maggior numero di persone possibile. Sembra banale, ma il momento in cui postate influisce sul successo del vostro post. Questo perché se i vostri follower sono online, è più probabile che vedano e commentino i vostri contenuti. E più coinvolgimento riceve il vostro post, più è probabile che sia inviato ad altri utenti. Ma quando è meglio postare su Instagram? Ci sono diversi studi a riguardo. Secondo alcuni, le ore migliori sono prima e dopo l'orario di lavoro (06:00 - 09:00, 17:00 - 18:00). Questo perché le persone tendono a scorrere il loro feed mentre vanno al lavoro la mattina presto o dopo aver finito la loro giornata lavorativa e tornare a casa. Anche l'orario di pranzo (12:00 - 14:00) è un buon momento. In questi orari è probabile che le persone controllino il loro feed mentre fanno una pausa. I fine settimana sono invece i momenti peggiori per pubblicare qualsiasi cosa su Instagram. La maggior parte del vostro pubblico è di solito fuori, impegnata con la propria vita personale. Ma se proprio volete postare in questi giorni, è meglio farlo entro le 14:00. Ovviamente prendete questi orari con le pinze, in quanto vogliono essere solo un'indicazione molto generica sui flussi di utenti.

Domande e risposte

Come si fa a condividere un post di un'altra persona su Instagram? Se volete condividere un post di Instagram con un'altra persona, toccate l'icona a forma di aeroplanino di carta sotto al post e selezionate il nome della persona con cui condividerlo.